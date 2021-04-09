Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки

Проводячи декомунізацію, Україна наздоганяє те, що було зроблено 30 років тому в країнах посткомуністичної Європи.

Про це йдеться в заяві п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Імена катів з карти України — геть, це не обговорюється" — це був непорушний принцип, якого дотримувалася наша команда, офіційно розпочинаючи декомунізацію в Україні. Тоді ми перші зробили зусилля, щоб наздогнати в Україні те, що було зроблено 25 років тому в країнах посткомуністичної Європи", - нагадав він.

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"Дякую українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації. Завдяки цьому було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більш ніж 2,5 тис. комуністичних пам’ятників.

Ці закони, зокрема, заборонили радянську символіку, відкрили архіви радянських спецслужб та визнали борцями за незалежність України УПА й інші організації.

Фактично декомунізація в Україні розпочалася набагато раніше. Вищезазначені документи лише закріпили і легалізували прагнення українців звільнитися від імперського впливу і повернутися до власної історичної пам’яті.

Тому мене разом із багатьма українцями обурює і шокує чергова спроба відкату "зеленої" влади назад — від проспекту Бандери до проспекту Московського.

Декомунізація була і досі залишається питанням національної безпеки, моральним обов’язком перед мільйонами українців, знищених більшовизмом, а також — знаком поваги до сучасних героїв, які нині захищають Україну від нащадків сталінських катів", - заявив Порошенко.