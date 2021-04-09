УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11746 відвідувачів онлайн
Новини
1 334 19

Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки

Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки

Проводячи декомунізацію, Україна наздоганяє те, що було зроблено 30 років тому в країнах посткомуністичної Європи.

Про це йдеться в заяві п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Імена катів з карти України — геть, це не обговорюється" — це був непорушний принцип, якого дотримувалася наша команда, офіційно розпочинаючи декомунізацію в Україні. Тоді ми перші зробили зусилля, щоб наздогнати в Україні те, що було зроблено 25 років тому в країнах посткомуністичної Європи", - нагадав він.

Також читайте: Ті, хто пропонують не торкатися теми комунізму і його злочинів, нехай подивляться на Комісію з реабілітації. Вона завалена тисячами звернень, - Дробович

"Дякую українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації. Завдяки цьому було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більш ніж 2,5 тис. комуністичних пам’ятників.

Ці закони, зокрема, заборонили радянську символіку, відкрили архіви радянських спецслужб та визнали борцями за незалежність України УПА й інші організації.

Фактично декомунізація в Україні розпочалася набагато раніше. Вищезазначені документи лише закріпили і легалізували прагнення українців звільнитися від імперського впливу і повернутися до власної історичної пам’яті.

Тому мене разом із багатьма українцями обурює і шокує чергова спроба відкату "зеленої" влади назад — від проспекту Бандери до проспекту Московського.

Декомунізація була і досі залишається питанням національної безпеки, моральним обов’язком перед мільйонами українців, знищених більшовизмом, а також — знаком поваги до сучасних героїв, які нині захищають Україну від нащадків сталінських катів", - заявив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) декомунізація (559)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки - Цензор.НЕТ 2224
показати весь коментар
09.04.2021 11:15
+9
А скільки упоротих і доси скигле - єта жи історія.
показати весь коментар
09.04.2021 11:01
+8
зесрань,тебе уже пора военкомат штурмовать)или ты думаешь,что хоть одному зебилью отсидеться снова получится?))))да нет,с главнокомандующим бубочкой вы,марзота ,в первых рядах пойдете,а то в тылу можно и по башке кирпичном получить за все...
показати весь коментар
09.04.2021 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сумую за Косіором, Мехлісом, Фрунзе... і іншими героями
показати весь коментар
09.04.2021 10:59 Відповісти
А скільки упоротих і доси скигле - єта жи історія.
показати весь коментар
09.04.2021 11:01 Відповісти
історія - це коли не на центральній площі, а в центральному музеї з "рукамінємацать"
показати весь коментар
09.04.2021 14:00 Відповісти
Оце дiло.
показати весь коментар
09.04.2021 11:01 Відповісти
Главный декомунизатор оказался главным вором и жуликом видимо чисто по случайному совпадению ...
показати весь коментар
09.04.2021 11:01 Відповісти
Ну це у вас родинна традиція.
показати весь коментар
09.04.2021 11:02 Відповісти
невже зюзя ще й декомунізатор????
показати весь коментар
09.04.2021 11:02 Відповісти
Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки - Цензор.НЕТ 2224
показати весь коментар
09.04.2021 11:15 Відповісти
зесрань,тебе уже пора военкомат штурмовать)или ты думаешь,что хоть одному зебилью отсидеться снова получится?))))да нет,с главнокомандующим бубочкой вы,марзота ,в первых рядах пойдете,а то в тылу можно и по башке кирпичном получить за все...
показати весь коментар
09.04.2021 11:18 Відповісти
Головний жулік і шахрай це Беня і його слуги, а ворюга і вбивця ху@ло, не забувайте Сірий Вовк. Ну оббрехали вони разом із московією Порошенко, ну повелося 73% зебілів на брехню і отримали дійсно мародерів зеленого кольору малайського розливу, бариг, наживающихся на війні. Сьогодні про це мало говорять, бо влада і надалі маніпулірує мізками свого вівцьолехторату. Але десь через рік із того кораблика, що називається "зелений квартал" будуть бігти всі і верещати, що ми не знали, нас обманули. Частина буде триматися, щоб перебратися на другий термін правдами і неправдами, бо їм світить довгі роки неба в кліточку. І вони це знають і прибрюднюють один одного конвертами з доларами Бені, щоб як кажуть пов'язати в одне ціле.
показати весь коментар
09.04.2021 11:18 Відповісти
Серый , а ты волчара и жулик ещё тот , знаю тебя 😜
показати весь коментар
09.04.2021 11:31 Відповісти
Нарид хотел дефилт? Я его обрадую. МВФ два дня назад обсуждали возможные шаги на дефилт ряда стран, в том числе и Украины
показати весь коментар
09.04.2021 11:04 Відповісти
Ты бы лучше о деолигархизации подумал. Это, нынче, куда актуальнее, чем балабольство о коммунизме.
показати весь коментар
09.04.2021 11:05 Відповісти
И именно поэтому дебилы привели к власти тупую куклу олигархов и их холуев? Очень помогает

Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки - Цензор.НЕТ 8738
показати весь коментар
09.04.2021 11:18 Відповісти
Порошенко: жму руку та сплачую податки в російський бюджет
https://naspravdi.today/2020/12/27/poroshenko-zhmu-ruku-ta-plachu-podatky-v-rosiyskyy-biudzhet/?fbclid=IwAR0j74s9QhxX2QygGVT9_I2yB_CqQC0P-efnvlPFgDPjXf8b5E5lBNLPgiA
показати весь коментар
09.04.2021 16:40 Відповісти
этот первым декоммунизировал кондитерскую фабрику имени карламарла.
показати весь коментар
11.04.2021 02:42 Відповісти
 
 