Порошенко в річницю декомунізації: Це питання національної безпеки
Проводячи декомунізацію, Україна наздоганяє те, що було зроблено 30 років тому в країнах посткомуністичної Європи.
Про це йдеться в заяві п'ятого президента України, лідера "ЄС" Петра Порошенка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Імена катів з карти України — геть, це не обговорюється" — це був непорушний принцип, якого дотримувалася наша команда, офіційно розпочинаючи декомунізацію в Україні. Тоді ми перші зробили зусилля, щоб наздогнати в Україні те, що було зроблено 25 років тому в країнах посткомуністичної Європи", - нагадав він.
"Дякую українським парламентарям, які 9 квітня 2015 року ухвалили чотири історичні закони і дали старт процесу декомунізації. Завдяки цьому було перейменовано майже 1000 населених пунктів і 52 тис. топонімів у населених пунктах, демонтовано більш ніж 2,5 тис. комуністичних пам’ятників.
Ці закони, зокрема, заборонили радянську символіку, відкрили архіви радянських спецслужб та визнали борцями за незалежність України УПА й інші організації.
Фактично декомунізація в Україні розпочалася набагато раніше. Вищезазначені документи лише закріпили і легалізували прагнення українців звільнитися від імперського впливу і повернутися до власної історичної пам’яті.
Тому мене разом із багатьма українцями обурює і шокує чергова спроба відкату "зеленої" влади назад — від проспекту Бандери до проспекту Московського.
Декомунізація була і досі залишається питанням національної безпеки, моральним обов’язком перед мільйонами українців, знищених більшовизмом, а також — знаком поваги до сучасних героїв, які нині захищають Україну від нащадків сталінських катів", - заявив Порошенко.
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https://naspravdi.today/2020/12/27/poroshenko-zhmu-ruku-ta-plachu-podatky-v-rosiyskyy-biudzhet/?fbclid=IwAR0j74s9QhxX2QygGVT9_I2yB_CqQC0P-efnvlPFgDPjXf8b5E5lBNLPgiA