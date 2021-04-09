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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются

Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются

Украина сможет делать до 13 млн прививок от коронавируса в месяц, если получит все запланированные вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Возможности медицинской системы - спокойно вакцинировать до 6 млн граждан в месяц. У нас задействовано 3,5 тыс. кабинетов прививок из 11,5, то есть треть. Если мы задействуем полностью все кабинеты, то возможности будут до 12-13 млн прививок в месяц. Чтобы делать такое количество прививок, основной вопрос - это присутствие вакцины", - рассказал глава Минздрава.

По словам министра, есть заключенные контракты на общее количество 24 млн доз.

"За 14 млн выплачены средства, есть соответствующие сроки в контрактах, есть сроки поставок. Но после того, как вы посмотрите, что происходит в мире с поставкой вакцин, то мы можем говорить, что так же срываются и у нас контракты по вакцинам. Последний пример – вакцина AstraZeneca/CoviShield, уплачены все средства по контракту. Все они должны были прибыть в Украину до 31 марта, правительство Индии налагает запрет на экспорт вакцин, они начинают сортировать страны – кому давать, кому не давать. Сейчас мы боремся на всех фронтах, чтобы эта вакцина прибыла", - добавил Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что все без исключения вакцины будут в 2021 году.

"Мы не заключаем договоры на будущие годы. Технические возможности у нас есть. Мы живем в мире, где существует дело пиратства. Страны, где находятся производства, делают все, чтобы сначала вакцинировать своих граждан", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
контракты срываются - откаты нет!
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09.04.2021 11:08
+17
так надо договора нормальные заключать а не мутить с ценой на вакцины и прокладками. вот и срываются
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09.04.2021 11:09
+11
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Правильно, деньги на стройках пилили по карманам.
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09.04.2021 11:10
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контракты срываются - откаты нет!
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09.04.2021 11:08 Ответить
Трохи не так.
Контракти без відкатів зриваються.
Контракти з відкатами виконуються.
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09.04.2021 11:53 Ответить
так всё дело в том...что судя по всему все контракты срываются )))
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09.04.2021 11:56 Ответить
ну не все, наверное - успел же степанов пальтишко прикупить ))))
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09.04.2021 12:45 Ответить
думаю не одно пальтишко)))) там если трухануть...
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09.04.2021 12:52 Ответить
Та мы знаем. Но пиджачок гарний
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09.04.2021 11:08 Ответить
так надо договора нормальные заключать а не мутить с ценой на вакцины и прокладками. вот и срываются
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09.04.2021 11:09 Ответить
тобі написали, чому зриваються. питання, чому іншим поставляють попри кризу у себе. а Україну футболять
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09.04.2021 11:58 Ответить
потому что читай мой пост выше
договора надо нормальные заключать с ответственностью поставщика а не с откатами
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09.04.2021 12:34 Ответить
есть прекрасная поговорка из 90-х

кроилово при водит к попадалову
всегда
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09.04.2021 12:36 Ответить
Опять отмазки 🤣🤣🤣.
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09.04.2021 11:09 Ответить
це не отмазка, а констатація факту - українців можна футболити.
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09.04.2021 11:59 Ответить
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Правильно, деньги на стройках пилили по карманам.
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09.04.2021 11:10 Ответить
А до 1000000000 сможет?
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09.04.2021 11:10 Ответить
степанов с гордостью озвучивает результаты своих договорняков
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09.04.2021 11:10 Ответить
Плавно подводит к тому, что без спутника не обойтись...
Какие же они уроды...
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09.04.2021 11:11 Ответить
А були контракти? Вони на тільки тупі, що вважають контрактами протоколи про наміри. Щодо контрактів, то їх треба було укладати минулої весни-літа, здійснивши передплату. Саме тоді, коли мільйони з КОВІДного фонду вкатувплися у асфальт.
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09.04.2021 11:11 Ответить
Клятий Порох...
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09.04.2021 11:11 Ответить
Емм, а чому Молдова і Грузія отримали Пфайзер ще в березні? Може тому, що вони заздалегідь замовили ще торік?
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09.04.2021 11:11 Ответить
А тому що тому що!
Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються - Цензор.НЕТ 8086
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09.04.2021 11:17 Ответить
Ну ладно - даст Бог получим вакцину. Но ведь потом еще шприцы и спирт где-то доставать надо!
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09.04.2021 11:11 Ответить
та не переймайся!
як там курточка - добряче носиться?
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09.04.2021 11:12 Ответить
Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются - Цензор.НЕТ 5250
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09.04.2021 11:12 Ответить
срываются потому что откаты не устраивают.
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09.04.2021 11:12 Ответить
Зачем, корона убивает только юдинов и цыган. Если все будут дышать не правильной версией то они смогут жить дальше JLM, не проще просто подышать освежающим перегаром с короной на олигархов, Коломойшу, Ахметова и с экономить на этом миллиарды долларов?
Да, ты лишишься экстирима в поиске пропавшего велосипеда или кошелька, но это малая цена за освобождение мира от проказы, чемодан, вокзал, ямы Молоха.
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09.04.2021 11:14 Ответить
Стєпанов з Ужгородщини?
Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються - Цензор.НЕТ 9229
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09.04.2021 11:14 Ответить
хотілося б спитати у словотворця: а як щодо Луцька?
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09.04.2021 11:18 Ответить
Ви про Луцькщину тобто Луцьку область? Ґи, ґи - то волинян треба питати )))
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09.04.2021 11:21 Ответить
Я иду по улице в зеленом пиджаке.
Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня.(С)
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09.04.2021 11:16 Ответить
То все мелочи...главное что бы пальтишко хорошо сидело...
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09.04.2021 11:17 Ответить
Число закупленной вакцины растёт, количество пунктов прививки растёт, возможности вакцинации растёт миллионными темпами......(со слов Степанова)
Вот только вакцины нормальной, с*ка, никак не привезут !
А так всё нормально.....дом, дача, бабла немерено, крутая тачка, куртка модная!
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09.04.2021 11:17 Ответить
Прост надо новый штам, мол убивает 80 летних убивает тех у кого на Кипре больше 30к долларов, симптомы череп проломанный молотком, удушье в пакете АТБ и дальше по списку.
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09.04.2021 11:19 Ответить
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 Від початку вакцинальної кампанії завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу закордоном).
Е - ефективний.
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09.04.2021 11:18 Ответить
Штраф! 1 мильен ваксын за 1 день
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09.04.2021 11:20 Ответить
Совсем долбанулся, какие 13 млн в месяц, учитывая что за полтора месяца сделано только 370 тыс.
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09.04.2021 11:21 Ответить
Главное, что у этого гомика куртячок за 600 кусков не сорвался и машинка за 3 лимона. А вакцинация!.. Так бабы еще нарожают! Да, ублюдок Степанов?
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09.04.2021 11:22 Ответить
Хаха, уже африканские страны обходят Украину по вакцинации, но в этом провале виноват не Степанов а поставщики вакцин.))
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09.04.2021 11:24 Ответить
А наш главный Чемпион мира по вакцинации украинцев, чего молчит? Или пиз@еть, - не мешки ворочать?! Он не хочет на колени встать перед родственниками умерших по его вине от ковида, людей?!
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09.04.2021 11:26 Ответить
А наш главный Чемпион мира по вакцинации украинцев, чего молчит? Или пиз@еть, - не мешки ворочать?! Он не хочет на колени встать перед родственниками умерших по его вине от ковида, людей?!
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09.04.2021 11:26 Ответить
ну так иди в отставку очкастый зебил на кону жизни тысяч людей
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09.04.2021 11:26 Ответить
Отчитывайся о том, что сделано, а не сказки рассказывай о том, что могли бы сделать...
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09.04.2021 11:28 Ответить
ну если контракты срываются, то надо убрать того, кто их срывает... степанов и срывает... гнать надо его сранной метлой...
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09.04.2021 11:30 Ответить
каждый раз слушая череду обещаний Степанова я вспоминаю анекдот.

Маленький Абрамчик пишет дяде Изе письмо в Израиль:"Будете ехать к нам в Одессу, привезите один килограмм шоколадных конфет". По приезду спрашивает у дяди:
- А где же конфеты?
- Знаешь Абрамчик, пришел в магазин, а кошелек забыл. В следующий раз буду, привезу.
Через год опять приезжает в Одессу.
- Дядя Изя, спрашивает Абрам, а где конфеты?
- Представляешь, пришел, кошелек взял, а шоколадных конфет нет, только сосательные.
- Надо было хоть сосательных привезти.
- Пока дядя Изя жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!
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09.04.2021 11:35 Ответить
срывать контракты - это нормадеятельности таких как хапуг как степанов, как только кто то набросил монету к залюченному ранее контракту , контракт тут же срывается, только не у всемирно известных производителей вакцин .которые никогда не станут марать свою деловую репутацию ложью и обманом.А "астру с зенекой" мозги народу ненадо впаривать- Португалия с Грузией остановили вакцинацию этими тромбообразующими помоями своих граждан.
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09.04.2021 11:38 Ответить
Нічто нє предвєщало і вот опять! Да шо ж такоє?! ))
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09.04.2021 11:38 Ответить
"Україна зможе робити до 13 млн щеплень проти коронавірусу на місяць, якщо отримає всі заплановані вакцини."

-якби бабі яйця,то догнала б зайця.
Стєпанов-банальний злочинець.Для чого нам знати його заяви ? По 500 людей щодня помирає ! Це катастрофа !
Гроші вкрадені,вакцини не закуплені .Воно в клітці має сидіти.
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09.04.2021 11:39 Ответить
Степашка чи ****тый ,чи прикидывается ...
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09.04.2021 11:49 Ответить
Нашим керівництвом "зірвані" (провалені) всі напрямки, вектори, аспекти внутрішньої і зовнішньої політики. Всі без виключення. З нашим керівництвом уже ніхто не хоче мати справи, ніхто не приїжджає і ніхто нікого не запрошує.
PS. Якщо хтось ще плекає ілюзії щодо телефонних дзвінків Президента Байдена і його Міністра оборони, а також Генсека НАТО - то це велика геополітична гра, направлена на розвал Росії, в якій (цій грі США і НАТО) Україні відводиться лише роля приманки ("сиру і мишоловці"). Тому і "дзвонять"...
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09.04.2021 11:50 Ответить
Ай-яй-яй, і хто ж це "зробив разом"?
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09.04.2021 11:54 Ответить
ОНО уже может определится 22 млн, 24 мл , 33 млн. вакцин ? Хот бы два три дня одну и туже цифру ляпола. Суфлера Товарищу!!!!
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09.04.2021 12:07 Ответить
А есть ли эти контракты в природе?
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09.04.2021 12:11 Ответить
А що Порошенко вже не винуватий?
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09.04.2021 12:49 Ответить
Треба ще одну прокладку Богатирьової запхати і буде все ОК!
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09.04.2021 13:20 Ответить
Почему они не срываются в Гондурасе ,Албании и Грузии? А только у вас зедебилы! А про вакцину Индийскую пишите правду ,вы развели волну обгаживания этой вакцины из за отсутствия вообще вакцин ,и из за этого Индусы перестали ее продавать именно нам!!!
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09.04.2021 13:25 Ответить
Навпаки, було б дивно, як би у вас все получилося з вакцинуванням... Але враховуючи, що не має напрямку, на якому би зелена прислуга не 💩, то і з вакцинами у вас все йде як завжди... Ще Давайте замутіть пару відосиків від Найвеличнішого , щоб була повна картина боротьби з пандемією....
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09.04.2021 14:41 Ответить
13000000/30= 433000 в день. Ви рибний суп їли?
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09.04.2021 15:28 Ответить
это правда.
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11.04.2021 02:45 Ответить
 
 