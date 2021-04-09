Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются
Украина сможет делать до 13 млн прививок от коронавируса в месяц, если получит все запланированные вакцины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Возможности медицинской системы - спокойно вакцинировать до 6 млн граждан в месяц. У нас задействовано 3,5 тыс. кабинетов прививок из 11,5, то есть треть. Если мы задействуем полностью все кабинеты, то возможности будут до 12-13 млн прививок в месяц. Чтобы делать такое количество прививок, основной вопрос - это присутствие вакцины", - рассказал глава Минздрава.
По словам министра, есть заключенные контракты на общее количество 24 млн доз.
"За 14 млн выплачены средства, есть соответствующие сроки в контрактах, есть сроки поставок. Но после того, как вы посмотрите, что происходит в мире с поставкой вакцин, то мы можем говорить, что так же срываются и у нас контракты по вакцинам. Последний пример – вакцина AstraZeneca/CoviShield, уплачены все средства по контракту. Все они должны были прибыть в Украину до 31 марта, правительство Индии налагает запрет на экспорт вакцин, они начинают сортировать страны – кому давать, кому не давать. Сейчас мы боремся на всех фронтах, чтобы эта вакцина прибыла", - добавил Степанов.
Глава Минздрава рассказал, что все без исключения вакцины будут в 2021 году.
"Мы не заключаем договоры на будущие годы. Технические возможности у нас есть. Мы живем в мире, где существует дело пиратства. Страны, где находятся производства, делают все, чтобы сначала вакцинировать своих граждан", - добавил министр.
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Контракти без відкатів зриваються.
Контракти з відкатами виконуються.
договора надо нормальные заключать с ответственностью поставщика а не с откатами
кроилово при водит к попадалову
всегда
Какие же они уроды...
як там курточка - добряче носиться?
JLM, не проще просто подышать освежающим перегаром с короной на олигархов, Коломойшу, Ахметова и с экономить на этом миллиарды долларов?
Да, ты лишишься экстирима в поиске пропавшего велосипеда или кошелька, но это малая цена за освобождение мира от проказы, чемодан, вокзал, ямы Молоха.
Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня.(С)
Вот только вакцины нормальной, с*ка, никак не привезут !
А так всё нормально.....дом, дача, бабла немерено, крутая тачка, куртка модная!
80 летнихубивает тех у кого на Кипре больше 30к долларов, симптомы череп проломанный молотком, удушье в пакете АТБ и дальше по списку.
Е - ефективний.
Маленький Абрамчик пишет дяде Изе письмо в Израиль:"Будете ехать к нам в Одессу, привезите один килограмм шоколадных конфет". По приезду спрашивает у дяди:
- А где же конфеты?
- Знаешь Абрамчик, пришел в магазин, а кошелек забыл. В следующий раз буду, привезу.
Через год опять приезжает в Одессу.
- Дядя Изя, спрашивает Абрам, а где конфеты?
- Представляешь, пришел, кошелек взял, а шоколадных конфет нет, только сосательные.
- Надо было хоть сосательных привезти.
- Пока дядя Изя жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!
-якби бабі яйця,то догнала б зайця.
Стєпанов-банальний злочинець.Для чого нам знати його заяви ? По 500 людей щодня помирає ! Це катастрофа !
Гроші вкрадені,вакцини не закуплені .Воно в клітці має сидіти.
PS. Якщо хтось ще плекає ілюзії щодо телефонних дзвінків Президента Байдена і його Міністра оборони, а також Генсека НАТО - то це велика геополітична гра, направлена на розвал Росії, в якій (цій грі США і НАТО) Україні відводиться лише роля приманки ("сиру і мишоловці"). Тому і "дзвонять"...