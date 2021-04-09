Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются

Украина сможет делать до 13 млн прививок от коронавируса в месяц, если получит все запланированные вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Возможности медицинской системы - спокойно вакцинировать до 6 млн граждан в месяц. У нас задействовано 3,5 тыс. кабинетов прививок из 11,5, то есть треть. Если мы задействуем полностью все кабинеты, то возможности будут до 12-13 млн прививок в месяц. Чтобы делать такое количество прививок, основной вопрос - это присутствие вакцины", - рассказал глава Минздрава.

По словам министра, есть заключенные контракты на общее количество 24 млн доз.

"За 14 млн выплачены средства, есть соответствующие сроки в контрактах, есть сроки поставок. Но после того, как вы посмотрите, что происходит в мире с поставкой вакцин, то мы можем говорить, что так же срываются и у нас контракты по вакцинам. Последний пример – вакцина AstraZeneca/CoviShield, уплачены все средства по контракту. Все они должны были прибыть в Украину до 31 марта, правительство Индии налагает запрет на экспорт вакцин, они начинают сортировать страны – кому давать, кому не давать. Сейчас мы боремся на всех фронтах, чтобы эта вакцина прибыла", - добавил Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что все без исключения вакцины будут в 2021 году.

"Мы не заключаем договоры на будущие годы. Технические возможности у нас есть. Мы живем в мире, где существует дело пиратства. Страны, где находятся производства, делают все, чтобы сначала вакцинировать своих граждан", - добавил министр.

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