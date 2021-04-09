Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов

Кабмин разрешил использование технического кислорода для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабинет Министров Украины принял разработанное Минздравом постановление, предусматривающее применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского. Решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, поскольку кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью.

"Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии его соответствия критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно", - отметил министр.

Степанов отметил, что основные показатели кислорода технического должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям кислорода медицинского. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

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"Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского", - акцентировал министр.

Согласно постановлению, поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Информирование Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода также возложено на лицензиата.

"Таким образом мы обеспечим надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения, а также сможем привлечь те предприятия, которые не имеют лицензий на производство медицинского кислорода, в логистической цепи по обеспечению наших граждан кислородной терапией. Таким путем шли европейские страны", - пояснил глава Минздрава.