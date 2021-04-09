Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов
Кабмин разрешил использование технического кислорода для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Кабинет Министров Украины принял разработанное Минздравом постановление, предусматривающее применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского. Решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, поскольку кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью.
"Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии его соответствия критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно", - отметил министр.
Степанов отметил, что основные показатели кислорода технического должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям кислорода медицинского. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.
"Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского", - акцентировал министр.
Согласно постановлению, поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Информирование Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода также возложено на лицензиата.
"Таким образом мы обеспечим надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения, а также сможем привлечь те предприятия, которые не имеют лицензий на производство медицинского кислорода, в логистической цепи по обеспечению наших граждан кислородной терапией. Таким путем шли европейские страны", - пояснил глава Минздрава.
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Весь/целый мля, год - валяли чмудака, а теперь - Ой, а много заболевших(за Динамо), ой, а мало врачей(за вирус), ой, а надо бабла(за Майбах) - вы реально либо все поехавшие, либо "сдаете", ибо за все художества - вас будут потом судить а иногда бить, возможно гранатометами
То бишь ничего не изменилось....закупать технический кислород можно только после того как будет получен документ что он уже медицинский...
вчиться, порохоботи!
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Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём полностью отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы. В медицинском кислороде не может содержаться водорода, а содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1 процента. Последняя составляющая в техническом кислороде не нормируется, а вот водорода в газе первого сорта должно быть не более 0,3 процента, в газе второго сорта - не более 0,5 процента.
В сопроводительных документах указывается название предприятия, сорт и наименование газа, номер баллона, если речь идёт о медицинском газе, и партии, дата производства, объём кислорода в кубометрах, подтверждение ГОСТа и его номер.
Кроме этого, каждый баллон с медицинским кислородом вносится в госреестр лекарственных средств и должен иметь собственное регистрационное удостоверение, которым подтверждается его безопасность для человека.
Це ж цілий рік набивали кишені, не дозволяючи нікому кисень продавати, крім свого заводіку - створивши монополію...
Тепер сподобились...
Лише за це тре саджати до буцегарні весь уряд та припіздєнта...