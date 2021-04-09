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Новости Борьба с коронавирусом
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Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов

Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов

Кабмин разрешил использование технического кислорода для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кабинет Министров Украины принял разработанное Минздравом постановление, предусматривающее применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества кислорода медицинского. Решение продиктовано целью сохранения жизни граждан, поскольку кислородная терапия является одним из обязательных мероприятий в лечении пациентов с коронавирусной болезнью.

"Сегодня мы наблюдаем увеличение госпитализаций больных COVID-19, уже скоро в регионах Украины могут возникнуть проблемы с обеспечением коек кислородом. Поэтому, не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии его соответствия критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно", - отметил министр.

Степанов отметил, что основные показатели кислорода технического должны соответствовать спецификации и методике контроля основным показателям кислорода медицинского. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества.

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"Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислорода медицинского", - акцентировал министр.

Согласно постановлению, поставлять технический кислород в лечебно-профилактические заведения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами. Информирование Гослекслужбы о получателях, объемах и качестве доставленного кислорода также возложено на лицензиата.

"Таким образом мы обеспечим надлежащий контроль качества технического кислорода, поставляемого в учреждения здравоохранения, а также сможем привлечь те предприятия, которые не имеют лицензий на производство медицинского кислорода, в логистической цепи по обеспечению наших граждан кислородной терапией. Таким путем шли европейские страны", - пояснил глава Минздрава.

Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов 01

Минздрав (4902) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Не спеши. Сча разрешат "техническую вакцину".
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09.04.2021 10:23
+7
Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 354
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09.04.2021 10:25
+6
Чемпионы вашу мать …
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09.04.2021 10:20
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Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9766
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09.04.2021 10:18 Ответить
какой кислород раньше использовали??? заправляли баллоны на той же станции, что и промышленность и в такую же тару... "разрешение" чтоб показать свою бурную работу?? с кислородом все ясно. Где вакцина, лапти???
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09.04.2021 10:20 Ответить
100%
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09.04.2021 10:22 Ответить
Не спеши. Сча разрешат "техническую вакцину".
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09.04.2021 10:23 Ответить
Лапоть це ти. Зебіли, вони всі лапті
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09.04.2021 12:19 Ответить
Чемпионы вашу мать …
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09.04.2021 10:20 Ответить
Врет, как дышит

Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1316
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09.04.2021 10:21 Ответить
В Харькове есть свой кислородный завод,был по крайней мере но производил или производит он медицинский кислород не знаю. Но то что кислород в больницах именно технический применяется это абсолютно точно. Баллоны все промышленные синего цвета завозятся. В палаты провели кислородные медные трубы но все больные дышат только через концентраторы а не этим кислородом. Возможно в реанимации уже подключают к кислороду но в палатах точно нет,трубы кислородные провели с перспективой на будущее которое видимо уже наступило,Харьков в красной зоне с 6 апреля. Люди мрут более чем по 20 человек в сутки и самое страшное что этот вирус стремительно "молодеет", много заболевших именно молодёжь и люди среднего возраста до 40ка.
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09.04.2021 10:40 Ответить
Концентратор мягче действует на легкие больных. И можно точнее выдержать концентрацию кислорода. Проверено врачами и на себе.
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09.04.2021 10:57 Ответить
Че, прикупил заводик-кислородик?)
Весь/целый мля, год - валяли чмудака, а теперь - Ой, а много заболевших(за Динамо), ой, а мало врачей(за вирус), ой, а надо бабла(за Майбах) - вы реально либо все поехавшие, либо "сдаете", ибо за все художества - вас будут потом судить а иногда бить, возможно гранатометами
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09.04.2021 10:21 Ответить
Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2766
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09.04.2021 10:22 Ответить
И сколько людей не дождалось этого решения?
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09.04.2021 10:23 Ответить
Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 354
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09.04.2021 10:25 Ответить
Шоу для наивных лохов. Не в первый раз

Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8442
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09.04.2021 10:59 Ответить
"Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медициоднских исследований, которые подтвердят, что он полностью соответствует всем критериям кислора медицинского", - акцентировал министр.Источник: https://censor.net/ru/n3258661

То бишь ничего не изменилось....закупать технический кислород можно только после того как будет получен документ что он уже медицинский...
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09.04.2021 10:26 Ответить
Когда я болел, мне было абсолютно пофиг на решение кабмина, мне привезли домой баллон от газорезака. плюс редуктор. канюню купили.
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09.04.2021 11:43 Ответить
С этого дня Степанов и все, кто подписал тот документ, должны пить исключительно техническую воду. А что, тоже ведь Н2О.
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09.04.2021 10:28 Ответить
за неимением гербовой бумаги, пишут на туалетной,а чё
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09.04.2021 10:42 Ответить
Интересно, а Ляшко сказал, что технический кислород не будет использован.
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09.04.2021 10:29 Ответить
от, як треба працювать!
вчиться, порохоботи!
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09.04.2021 10:30 Ответить
еще в марте-апреле прошлого года производители технического кислорода на коленях умоляли разрешить им поставлять местным больничкам (и гарантировали качество и количество и где надо переоборудование старых станций...но фиг им! почему? а не выгодно казнокрадам...выгодно держать больнички на голодном пайке и сдирать с бюджета огромные денежки...) знаю !
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09.04.2021 10:58 Ответить
А що при цьому думав Степанов, ви можете побачити тут: https://www.youtube.com/watch?v=YYhrWk6xXdY
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09.04.2021 10:38 Ответить
тех, кто ещё не в Польше охметовский говноклован будет травить как тараканов
.....
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09.04.2021 10:41 Ответить
Если при чтении указов Зе-власти мысленно добавлять перед каждым "вопреки здравому смыслу", то все становится логичнее. © сеть
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09.04.2021 10:47 Ответить
А чего уж. Уже давно пьем "техническую воду".. теперь вот " технический" кислород. Так что все в тренде.
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09.04.2021 10:48 Ответить
следующий шаг - разрешение на использование одноразовых шприцов МНОГОРАЗОВО...
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09.04.2021 10:52 Ответить
степанов себе к куртейке купит туфли ...
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09.04.2021 10:53 Ответить
Поменяйте Степанову его пижонскую курточку на рабочую спецовку.
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09.04.2021 10:56 Ответить
Ему на полосатый бушлат надо менять.
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09.04.2021 11:04 Ответить
///
Кислород, используемый медицинскими учреждениями, отличается от технического газа тем, что он поставляется в более концентрированном виде и в нём полностью отсутствуют инородные примеси. Медицинский газ заправляется в аттестованные баллоны, в которых ранее не перевозились другие газы. В медицинском кислороде не может содержаться водорода, а содержание двуокиси углерода не должно превышать 0,1 процента. Последняя составляющая в техническом кислороде не нормируется, а вот водорода в газе первого сорта должно быть не более 0,3 процента, в газе второго сорта - не более 0,5 процента.

В сопроводительных документах указывается название предприятия, сорт и наименование газа, номер баллона, если речь идёт о медицинском газе, и партии, дата производства, объём кислорода в кубометрах, подтверждение ГОСТа и его номер.
Кроме этого, каждый баллон с медицинским кислородом вносится в госреестр лекарственных средств и должен иметь собственное регистрационное удостоверение, которым подтверждается его безопасность для человека.
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09.04.2021 11:03 Ответить
Наголосовали? Хавай, те.
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09.04.2021 11:14 Ответить
Не кизди, до Зели медицинского кислорода всем хватало.
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09.04.2021 11:28 Ответить
Может потому, что до Зели не было ковида и кислород никто толком и не расходовал? Или может это зеля весь кислород выдышал, когда болел ковидом? Или может это Зеля создал коронавирус в лабортории 95 квартала?)))
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09.04.2021 12:16 Ответить
Давай-давай, оправдывай своего божка . Он тебе за это конфетку "Тузик" выпишет
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09.04.2021 12:58 Ответить
"Цього ніколи не буде зроблено, тому що медичний і технічний кисень відрізняються. Медичний кисень - це лікарський засіб, який використовується для лікування людини. Він має відповідати певним стандартам. І це є не тільки українською практикою, це світова практика, тому що мова про життя і здоров'я громадян" - про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу 9 жовтня 2020р. То ли лыжи не едут, то ли он е(баня)утый!!!!!!!!!
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09.04.2021 11:47 Ответить
Тобто технічнийнічим не відрізняжться від медичного, про що рік тому писали...
Це ж цілий рік набивали кишені, не дозволяючи нікому кисень продавати, крім свого заводіку - створивши монополію...
Тепер сподобились...
Лише за це тре саджати до буцегарні весь уряд та припіздєнта...
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09.04.2021 12:41 Ответить
 
 