Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються
Україна зможе робити до 13 млн щеплень проти коронавірусу на місяць, якщо отримає всі заплановані вакцини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Можливості медичної системи - спокійно вакцинувати до 6 млн громадян на місяць. У нас задіяно 3,5 тис. кабінетів щеплень з 11,5, тобто третина. Якщо ми задіємо повністю всі кабінети, то можливості будуть до 12-13 млн щеплень на місяць. Щоб робити таку кількість щеплень, основне питання - це наявність вакцини", - розповів глава МОЗ.
За словами міністра, є укладені контракти на загальну кількість 24 млн доз.
"За 14 млн виплачені кошти, є відповідні терміни в контрактах, є терміни поставок. Але після того, як ви подивитеся, що відбувається у світі з постачанням вакцин, то ми можемо говорити, що так само зриваються й у нас контракти щодо вакцин. Останній приклад - вакцина AstraZeneca/CoviShield, сплачені всі кошти за контрактом. Всі вони мали прибути в Україну до 31 березня, уряд Індії накладає заборону на експорт вакцин, вони починають сортувати країни - кому давати, кому не давати. Зараз ми боремося на всіх фронтах, щоб ця вакцина прибула", - додав Степанов.
Глава МОЗ розповів, що всі без винятку вакцини будуть у 2021 році.
"Ми не укладаємо договори на майбутні роки. Технічні можливості у нас є. Ми живемо у світі, де існує справа піратства. Країни, де розташовані виробництва, роблять все, щоб спочатку вакцинувати своїх громадян", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Контракти без відкатів зриваються.
Контракти з відкатами виконуються.
договора надо нормальные заключать с ответственностью поставщика а не с откатами
кроилово при водит к попадалову
всегда
Какие же они уроды...
як там курточка - добряче носиться?
JLM, не проще просто подышать освежающим перегаром с короной на олигархов, Коломойшу, Ахметова и с экономить на этом миллиарды долларов?
Да, ты лишишься экстирима в поиске пропавшего велосипеда или кошелька, но это малая цена за освобождение мира от проказы, чемодан, вокзал, ямы Молоха.
Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня.(С)
Вот только вакцины нормальной, с*ка, никак не привезут !
А так всё нормально.....дом, дача, бабла немерено, крутая тачка, куртка модная!
80 летнихубивает тех у кого на Кипре больше 30к долларов, симптомы череп проломанный молотком, удушье в пакете АТБ и дальше по списку.
Е - ефективний.
Маленький Абрамчик пишет дяде Изе письмо в Израиль:"Будете ехать к нам в Одессу, привезите один килограмм шоколадных конфет". По приезду спрашивает у дяди:
- А где же конфеты?
- Знаешь Абрамчик, пришел в магазин, а кошелек забыл. В следующий раз буду, привезу.
Через год опять приезжает в Одессу.
- Дядя Изя, спрашивает Абрам, а где конфеты?
- Представляешь, пришел, кошелек взял, а шоколадных конфет нет, только сосательные.
- Надо было хоть сосательных привезти.
- Пока дядя Изя жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!
-якби бабі яйця,то догнала б зайця.
Стєпанов-банальний злочинець.Для чого нам знати його заяви ? По 500 людей щодня помирає ! Це катастрофа !
Гроші вкрадені,вакцини не закуплені .Воно в клітці має сидіти.
PS. Якщо хтось ще плекає ілюзії щодо телефонних дзвінків Президента Байдена і його Міністра оборони, а також Генсека НАТО - то це велика геополітична гра, направлена на розвал Росії, в якій (цій грі США і НАТО) Україні відводиться лише роля приманки ("сиру і мишоловці"). Тому і "дзвонять"...