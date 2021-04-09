УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11746 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 362 59

Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються

Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються

Україна зможе робити до 13 млн щеплень проти коронавірусу на місяць, якщо отримає всі заплановані вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Можливості медичної системи - спокійно вакцинувати до 6 млн громадян на місяць. У нас задіяно 3,5 тис. кабінетів щеплень з 11,5, тобто третина. Якщо ми задіємо повністю всі кабінети, то можливості будуть до 12-13 млн щеплень на місяць. Щоб робити таку кількість щеплень, основне питання - це наявність вакцини", - розповів глава МОЗ.

За словами міністра, є укладені контракти на загальну кількість 24 млн доз.

"За 14 млн виплачені кошти, є відповідні терміни в контрактах, є терміни поставок. Але після того, як ви подивитеся, що відбувається у світі з постачанням вакцин, то ми можемо говорити, що так само зриваються й у нас контракти щодо вакцин. Останній приклад - вакцина AstraZeneca/CoviShield, сплачені всі кошти за контрактом. Всі вони мали прибути в Україну до 31 березня, уряд Індії накладає заборону на експорт вакцин, вони починають сортувати країни - кому давати, кому не давати. Зараз ми боремося на всіх фронтах, щоб ця вакцина прибула", - додав Степанов.

Глава МОЗ розповів, що всі без винятку вакцини будуть у 2021 році.

"Ми не укладаємо договори на майбутні роки. Технічні можливості у нас є. Ми живемо у світі, де існує справа піратства. Країни, де розташовані виробництва, роблять все, щоб спочатку вакцинувати своїх громадян", - сказав міністр.

Також читайте: Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих на COVID-19, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
контракты срываются - откаты нет!
показати весь коментар
09.04.2021 11:08
+17
так надо договора нормальные заключать а не мутить с ценой на вакцины и прокладками. вот и срываются
показати весь коментар
09.04.2021 11:09
+11
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Правильно, деньги на стройках пилили по карманам.
показати весь коментар
09.04.2021 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
контракты срываются - откаты нет!
показати весь коментар
09.04.2021 11:08 Відповісти
Трохи не так.
Контракти без відкатів зриваються.
Контракти з відкатами виконуються.
показати весь коментар
09.04.2021 11:53 Відповісти
так всё дело в том...что судя по всему все контракты срываются )))
показати весь коментар
09.04.2021 11:56 Відповісти
ну не все, наверное - успел же степанов пальтишко прикупить ))))
показати весь коментар
09.04.2021 12:45 Відповісти
думаю не одно пальтишко)))) там если трухануть...
показати весь коментар
09.04.2021 12:52 Відповісти
Та мы знаем. Но пиджачок гарний
показати весь коментар
09.04.2021 11:08 Відповісти
так надо договора нормальные заключать а не мутить с ценой на вакцины и прокладками. вот и срываются
показати весь коментар
09.04.2021 11:09 Відповісти
тобі написали, чому зриваються. питання, чому іншим поставляють попри кризу у себе. а Україну футболять
показати весь коментар
09.04.2021 11:58 Відповісти
потому что читай мой пост выше
договора надо нормальные заключать с ответственностью поставщика а не с откатами
показати весь коментар
09.04.2021 12:34 Відповісти
есть прекрасная поговорка из 90-х

кроилово при водит к попадалову
всегда
показати весь коментар
09.04.2021 12:36 Відповісти
Опять отмазки 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
09.04.2021 11:09 Відповісти
це не отмазка, а констатація факту - українців можна футболити.
показати весь коментар
09.04.2021 11:59 Відповісти
А чем вы занимались летом, когда все нормальные страны заключали контракты? Правильно, деньги на стройках пилили по карманам.
показати весь коментар
09.04.2021 11:10 Відповісти
А до 1000000000 сможет?
показати весь коментар
09.04.2021 11:10 Відповісти
степанов с гордостью озвучивает результаты своих договорняков
показати весь коментар
09.04.2021 11:10 Відповісти
Плавно подводит к тому, что без спутника не обойтись...
Какие же они уроды...
показати весь коментар
09.04.2021 11:11 Відповісти
А були контракти? Вони на тільки тупі, що вважають контрактами протоколи про наміри. Щодо контрактів, то їх треба було укладати минулої весни-літа, здійснивши передплату. Саме тоді, коли мільйони з КОВІДного фонду вкатувплися у асфальт.
показати весь коментар
09.04.2021 11:11 Відповісти
Клятий Порох...
показати весь коментар
09.04.2021 11:11 Відповісти
Емм, а чому Молдова і Грузія отримали Пфайзер ще в березні? Може тому, що вони заздалегідь замовили ще торік?
показати весь коментар
09.04.2021 11:11 Відповісти
А тому що тому що!
Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються - Цензор.НЕТ 8086
показати весь коментар
09.04.2021 11:17 Відповісти
Ну ладно - даст Бог получим вакцину. Но ведь потом еще шприцы и спирт где-то доставать надо!
показати весь коментар
09.04.2021 11:11 Відповісти
та не переймайся!
як там курточка - добряче носиться?
показати весь коментар
09.04.2021 11:12 Відповісти
Степанов о ходе вакцинации: Контракты по вакцинам срываются - Цензор.НЕТ 5250
показати весь коментар
09.04.2021 11:12 Відповісти
срываются потому что откаты не устраивают.
показати весь коментар
09.04.2021 11:12 Відповісти
Зачем, корона убивает только юдинов и цыган. Если все будут дышать не правильной версией то они смогут жить дальше JLM, не проще просто подышать освежающим перегаром с короной на олигархов, Коломойшу, Ахметова и с экономить на этом миллиарды долларов?
Да, ты лишишься экстирима в поиске пропавшего велосипеда или кошелька, но это малая цена за освобождение мира от проказы, чемодан, вокзал, ямы Молоха.
показати весь коментар
09.04.2021 11:14 Відповісти
Стєпанов з Ужгородщини?
Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються - Цензор.НЕТ 9229
показати весь коментар
09.04.2021 11:14 Відповісти
хотілося б спитати у словотворця: а як щодо Луцька?
показати весь коментар
09.04.2021 11:18 Відповісти
Ви про Луцькщину тобто Луцьку область? Ґи, ґи - то волинян треба питати )))
показати весь коментар
09.04.2021 11:21 Відповісти
Я иду по улице в зеленом пиджаке.
Мне нравятся мои ботинки, а еще красивый галстук у меня.(С)
показати весь коментар
09.04.2021 11:16 Відповісти
То все мелочи...главное что бы пальтишко хорошо сидело...
показати весь коментар
09.04.2021 11:17 Відповісти
Число закупленной вакцины растёт, количество пунктов прививки растёт, возможности вакцинации растёт миллионными темпами......(со слов Степанова)
Вот только вакцины нормальной, с*ка, никак не привезут !
А так всё нормально.....дом, дача, бабла немерено, крутая тачка, куртка модная!
показати весь коментар
09.04.2021 11:17 Відповісти
Прост надо новый штам, мол убивает 80 летних убивает тех у кого на Кипре больше 30к долларов, симптомы череп проломанный молотком, удушье в пакете АТБ и дальше по списку.
показати весь коментар
09.04.2021 11:19 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 Від початку вакцинальної кампанії завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу закордоном).
Е - ефективний.
показати весь коментар
09.04.2021 11:18 Відповісти
Штраф! 1 мильен ваксын за 1 день
показати весь коментар
09.04.2021 11:20 Відповісти
Совсем долбанулся, какие 13 млн в месяц, учитывая что за полтора месяца сделано только 370 тыс.
показати весь коментар
09.04.2021 11:21 Відповісти
Главное, что у этого гомика куртячок за 600 кусков не сорвался и машинка за 3 лимона. А вакцинация!.. Так бабы еще нарожают! Да, ублюдок Степанов?
показати весь коментар
09.04.2021 11:22 Відповісти
Хаха, уже африканские страны обходят Украину по вакцинации, но в этом провале виноват не Степанов а поставщики вакцин.))
показати весь коментар
09.04.2021 11:24 Відповісти
А наш главный Чемпион мира по вакцинации украинцев, чего молчит? Или пиз@еть, - не мешки ворочать?! Он не хочет на колени встать перед родственниками умерших по его вине от ковида, людей?!
показати весь коментар
09.04.2021 11:26 Відповісти
А наш главный Чемпион мира по вакцинации украинцев, чего молчит? Или пиз@еть, - не мешки ворочать?! Он не хочет на колени встать перед родственниками умерших по его вине от ковида, людей?!
показати весь коментар
09.04.2021 11:26 Відповісти
ну так иди в отставку очкастый зебил на кону жизни тысяч людей
показати весь коментар
09.04.2021 11:26 Відповісти
Отчитывайся о том, что сделано, а не сказки рассказывай о том, что могли бы сделать...
показати весь коментар
09.04.2021 11:28 Відповісти
ну если контракты срываются, то надо убрать того, кто их срывает... степанов и срывает... гнать надо его сранной метлой...
показати весь коментар
09.04.2021 11:30 Відповісти
каждый раз слушая череду обещаний Степанова я вспоминаю анекдот.

Маленький Абрамчик пишет дяде Изе письмо в Израиль:"Будете ехать к нам в Одессу, привезите один килограмм шоколадных конфет". По приезду спрашивает у дяди:
- А где же конфеты?
- Знаешь Абрамчик, пришел в магазин, а кошелек забыл. В следующий раз буду, привезу.
Через год опять приезжает в Одессу.
- Дядя Изя, спрашивает Абрам, а где конфеты?
- Представляешь, пришел, кошелек взял, а шоколадных конфет нет, только сосательные.
- Надо было хоть сосательных привезти.
- Пока дядя Изя жив, вы будете есть только шоколадные конфеты!
показати весь коментар
09.04.2021 11:35 Відповісти
срывать контракты - это нормадеятельности таких как хапуг как степанов, как только кто то набросил монету к залюченному ранее контракту , контракт тут же срывается, только не у всемирно известных производителей вакцин .которые никогда не станут марать свою деловую репутацию ложью и обманом.А "астру с зенекой" мозги народу ненадо впаривать- Португалия с Грузией остановили вакцинацию этими тромбообразующими помоями своих граждан.
показати весь коментар
09.04.2021 11:38 Відповісти
Нічто нє предвєщало і вот опять! Да шо ж такоє?! ))
показати весь коментар
09.04.2021 11:38 Відповісти
"Україна зможе робити до 13 млн щеплень проти коронавірусу на місяць, якщо отримає всі заплановані вакцини."

-якби бабі яйця,то догнала б зайця.
Стєпанов-банальний злочинець.Для чого нам знати його заяви ? По 500 людей щодня помирає ! Це катастрофа !
Гроші вкрадені,вакцини не закуплені .Воно в клітці має сидіти.
показати весь коментар
09.04.2021 11:39 Відповісти
Степашка чи ****тый ,чи прикидывается ...
показати весь коментар
09.04.2021 11:49 Відповісти
Нашим керівництвом "зірвані" (провалені) всі напрямки, вектори, аспекти внутрішньої і зовнішньої політики. Всі без виключення. З нашим керівництвом уже ніхто не хоче мати справи, ніхто не приїжджає і ніхто нікого не запрошує.
PS. Якщо хтось ще плекає ілюзії щодо телефонних дзвінків Президента Байдена і його Міністра оборони, а також Генсека НАТО - то це велика геополітична гра, направлена на розвал Росії, в якій (цій грі США і НАТО) Україні відводиться лише роля приманки ("сиру і мишоловці"). Тому і "дзвонять"...
показати весь коментар
09.04.2021 11:50 Відповісти
Ай-яй-яй, і хто ж це "зробив разом"?
показати весь коментар
09.04.2021 11:54 Відповісти
ОНО уже может определится 22 млн, 24 мл , 33 млн. вакцин ? Хот бы два три дня одну и туже цифру ляпола. Суфлера Товарищу!!!!
показати весь коментар
09.04.2021 12:07 Відповісти
А есть ли эти контракты в природе?
показати весь коментар
09.04.2021 12:11 Відповісти
А що Порошенко вже не винуватий?
показати весь коментар
09.04.2021 12:49 Відповісти
Треба ще одну прокладку Богатирьової запхати і буде все ОК!
показати весь коментар
09.04.2021 13:20 Відповісти
Почему они не срываются в Гондурасе ,Албании и Грузии? А только у вас зедебилы! А про вакцину Индийскую пишите правду ,вы развели волну обгаживания этой вакцины из за отсутствия вообще вакцин ,и из за этого Индусы перестали ее продавать именно нам!!!
показати весь коментар
09.04.2021 13:25 Відповісти
Навпаки, було б дивно, як би у вас все получилося з вакцинуванням... Але враховуючи, що не має напрямку, на якому би зелена прислуга не 💩, то і з вакцинами у вас все йде як завжди... Ще Давайте замутіть пару відосиків від Найвеличнішого , щоб була повна картина боротьби з пандемією....
показати весь коментар
09.04.2021 14:41 Відповісти
13000000/30= 433000 в день. Ви рибний суп їли?
показати весь коментар
09.04.2021 15:28 Відповісти
это правда.
показати весь коментар
11.04.2021 02:45 Відповісти
 
 