Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються

Україна зможе робити до 13 млн щеплень проти коронавірусу на місяць, якщо отримає всі заплановані вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Можливості медичної системи - спокійно вакцинувати до 6 млн громадян на місяць. У нас задіяно 3,5 тис. кабінетів щеплень з 11,5, тобто третина. Якщо ми задіємо повністю всі кабінети, то можливості будуть до 12-13 млн щеплень на місяць. Щоб робити таку кількість щеплень, основне питання - це наявність вакцини", - розповів глава МОЗ.

За словами міністра, є укладені контракти на загальну кількість 24 млн доз.

"За 14 млн виплачені кошти, є відповідні терміни в контрактах, є терміни поставок. Але після того, як ви подивитеся, що відбувається у світі з постачанням вакцин, то ми можемо говорити, що так само зриваються й у нас контракти щодо вакцин. Останній приклад - вакцина AstraZeneca/CoviShield, сплачені всі кошти за контрактом. Всі вони мали прибути в Україну до 31 березня, уряд Індії накладає заборону на експорт вакцин, вони починають сортувати країни - кому давати, кому не давати. Зараз ми боремося на всіх фронтах, щоб ця вакцина прибула", - додав Степанов.

Глава МОЗ розповів, що всі без винятку вакцини будуть у 2021 році.

"Ми не укладаємо договори на майбутні роки. Технічні можливості у нас є. Ми живемо у світі, де існує справа піратства. Країни, де розташовані виробництва, роблять все, щоб спочатку вакцинувати своїх громадян", - сказав міністр.

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