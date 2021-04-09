В Украине необходимо возродить производство вакцин, - Степанов

Украинским производителям вакцин необходимо создать нужные условия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"После развала СССР в Украине производилось 5 вакцин. За годы независимости все это было уничтожено как таковое. Это производство нужно возродить. И это не с точки зрения исключительно вакцин против COVID-19. Это производство всех вакцин, чтобы была такая возможность. У нас в стране нет ни одного биореактора, который может синтезировать", - объяснил глава Минздрава.

По словам Степанова, в Украине готовятся восстанавливать производство вакцин.

"Мы провели переговоры с нашими фармпроизводителями. Они готовы вложить средства, тут не надо изобретать велосипед и делать государственное предприятие. Им нужна четкая гарантия государства, что государство будет минимум 7-10 лет покупать у них, несмотря на то, что цена будет дороже, иметь госзаказ на вакцины. Это рутинные 10 вакцин, которые есть в плане прививок, в том числе туда могут добавляться ковидные вакцины. Им нужно создать такие условия. Это составляющая биозащиты государства. Мы готовим соответствующий законопроект. Вторая часть - поддержка нашей науки. В этом году заложено 100 млн на создание биокластера, потом будет коллаборация между учеными и фармпредприятиями. А чтобы было научно-практическое пространство, надо развивать фундаментальную науку, в том числе медицину, о которой никто не говорил 30 лет", - подчеркнул министр.

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