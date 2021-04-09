В Украине необходимо возродить производство вакцин, - Степанов
Украинским производителям вакцин необходимо создать нужные условия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"После развала СССР в Украине производилось 5 вакцин. За годы независимости все это было уничтожено как таковое. Это производство нужно возродить. И это не с точки зрения исключительно вакцин против COVID-19. Это производство всех вакцин, чтобы была такая возможность. У нас в стране нет ни одного биореактора, который может синтезировать", - объяснил глава Минздрава.
По словам Степанова, в Украине готовятся восстанавливать производство вакцин.
"Мы провели переговоры с нашими фармпроизводителями. Они готовы вложить средства, тут не надо изобретать велосипед и делать государственное предприятие. Им нужна четкая гарантия государства, что государство будет минимум 7-10 лет покупать у них, несмотря на то, что цена будет дороже, иметь госзаказ на вакцины. Это рутинные 10 вакцин, которые есть в плане прививок, в том числе туда могут добавляться ковидные вакцины. Им нужно создать такие условия. Это составляющая биозащиты государства. Мы готовим соответствующий законопроект. Вторая часть - поддержка нашей науки. В этом году заложено 100 млн на создание биокластера, потом будет коллаборация между учеными и фармпредприятиями. А чтобы было научно-практическое пространство, надо развивать фундаментальную науку, в том числе медицину, о которой никто не говорил 30 лет", - подчеркнул министр.
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вопрос биобезопасности сейчас такой же как и продовольственной безопасности.
для каждой отдельно взятой страны.
глобализация не сработала
У березні 2019 ріст промвиробництва був 2,6%, у квітні - 5,2%
Але в жовтні 2019 падіння промвиробництва склало 5,1%
листопад 2019 - 7,5%
грудень 2019 - 8,3%.
Це вже показники рівня 2014, коли через війну на Донбасі заводи позупинялися! В 2019 війна не була в активній фазі і заводи ми не втрачали...
Недивно, що при такому падіння промисловості вже в січні 2020 ВВП в мінус пішов!
А щодо того, що "реформ не було", так окуляри і совісті собі купи, дбіле! Бо тільки для отримання Безвізу, Україна мусила прийняти ТОВСТЕННИЙ список РЕФОРМАТОРСЬКИХ Законів. Ну і контрольний в тупорилу башкук ЗЕбіла, ось тобі, пскуда, сайт, на якому перелічені усі зроблені при Пороху реформи: http://reformy.org.ua/root//mainua/
А щодо того, що "реформ не було", так окуляри і совісті собі купи, дбіле! Бо тільки для отримання Безвізу, Україна мусила прийняти ТОВСТЕННИЙ список РЕФОРМАТОРСЬКИХ Законів. Ну і контрольний в тупорилу башкук ЗЕбіла, ось тобі, пскуда, сайт, на якому перелічені усі зроблені при Пороху реформи: http://reformy.org.ua/root//mainua/ http://reformy.org.ua/root//mainua/
Да будет вам известно, что при расчете ВВП индекс инфляции тоже учитывается. И если не поленитесь зайти на сайт минфина, то там дан рост ВВП и в долларах за 2016 - 3%, за 2017-2019 - 17-20%
Вам знакомо выражение "случайности должны происходить случайно"?
Это я на полном серьезе говорю, без стеба.
Если вы убежали из горящего дома, это ведь не значит, что пожара нет - это просто значит, что вы убежали от пожара, а пожар и без вас продолжится (разве что быстрее)
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не прошло и полтора года...как надо было !!!
а то все асфальто-бетонные возрождали...
подыхатьподождать
Вся наша власть в ответе за смерти людей от ковид .
Наверное есть все-таки лекарство от ковид, если вся наша верхушка переболела
без "осложнений". А обычные люди умирают.
За наши деньги куплена, а цену мы узнаем через 50 лет.
И это нанятые менеджеры, которые должны работать для нас.
Украинцы терпеливые, но всему есть предел.
Зарплаты себе сделали космические и над нами издеваются.
Наверное уже пришла пора. Пора наводить порядок.
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??? На Украине требует возрождения абсолютно всё - после дерибана шайки воров