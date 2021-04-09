В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов

Українським виробникам вакцин необхідно створити потрібні умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Після розвалу СРСР в Україні вироблялося 5 вакцин. За роки незалежності все це було знищено як таке. Це виробництво потрібно відродити. І це не з точки зору виключно вакцин проти COVID-19. Це виробництво всіх вакцин, щоб була така можливість. У нас в країні немає жодного біореактора, який може синтезувати", - пояснив глава МОЗ

За словами Степанова, держава готується відновлювати виробництво вакцин.

"Ми провели переговори з нашими фармвиробниками. Вони готові вкласти кошти, тут не треба винаходити велосипед і робити державне підприємство. Їм потрібна чітка гарантія держави, що держава буде мінімум 7-10 років купувати у них, попри те, що ціна буде дорожче, мати держзамовлення на вакцини. Це рутинні 10 вакцин, які є в плані щеплень, в тому числі туди можуть додаватися ковідні вакцини. Їм потрібно створити такі умови. Це складова біозахисту держави. Ми готуємо відповідний законопроєкт. Друга частина - підтримка нашої науки. Поточного року закладено 100 млн на створення біокластера, потім буде колаборація між вченими та фармпідприємствами. А щоб був науково-практичний простір, треба розвивати фундаментальну науку, зокрема й медицину, про яку ніхто не говорив 30 років", - підкреслив міністр.

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