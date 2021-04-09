В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов
Українським виробникам вакцин необхідно створити потрібні умови.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Після розвалу СРСР в Україні вироблялося 5 вакцин. За роки незалежності все це було знищено як таке. Це виробництво потрібно відродити. І це не з точки зору виключно вакцин проти COVID-19. Це виробництво всіх вакцин, щоб була така можливість. У нас в країні немає жодного біореактора, який може синтезувати", - пояснив глава МОЗ
За словами Степанова, держава готується відновлювати виробництво вакцин.
"Ми провели переговори з нашими фармвиробниками. Вони готові вкласти кошти, тут не треба винаходити велосипед і робити державне підприємство. Їм потрібна чітка гарантія держави, що держава буде мінімум 7-10 років купувати у них, попри те, що ціна буде дорожче, мати держзамовлення на вакцини. Це рутинні 10 вакцин, які є в плані щеплень, в тому числі туди можуть додаватися ковідні вакцини. Їм потрібно створити такі умови. Це складова біозахисту держави. Ми готуємо відповідний законопроєкт. Друга частина - підтримка нашої науки. Поточного року закладено 100 млн на створення біокластера, потім буде колаборація між вченими та фармпідприємствами. А щоб був науково-практичний простір, треба розвивати фундаментальну науку, зокрема й медицину, про яку ніхто не говорив 30 років", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вопрос биобезопасности сейчас такой же как и продовольственной безопасности.
для каждой отдельно взятой страны.
глобализация не сработала
У березні 2019 ріст промвиробництва був 2,6%, у квітні - 5,2%
Але в жовтні 2019 падіння промвиробництва склало 5,1%
листопад 2019 - 7,5%
грудень 2019 - 8,3%.
Це вже показники рівня 2014, коли через війну на Донбасі заводи позупинялися! В 2019 війна не була в активній фазі і заводи ми не втрачали...
Недивно, що при такому падіння промисловості вже в січні 2020 ВВП в мінус пішов!
А щодо того, що "реформ не було", так окуляри і совісті собі купи, дбіле! Бо тільки для отримання Безвізу, Україна мусила прийняти ТОВСТЕННИЙ список РЕФОРМАТОРСЬКИХ Законів. Ну і контрольний в тупорилу башкук ЗЕбіла, ось тобі, пскуда, сайт, на якому перелічені усі зроблені при Пороху реформи: http://reformy.org.ua/root//mainua/
А щодо того, що "реформ не було", так окуляри і совісті собі купи, дбіле! Бо тільки для отримання Безвізу, Україна мусила прийняти ТОВСТЕННИЙ список РЕФОРМАТОРСЬКИХ Законів. Ну і контрольний в тупорилу башкук ЗЕбіла, ось тобі, пскуда, сайт, на якому перелічені усі зроблені при Пороху реформи: http://reformy.org.ua/root//mainua/ http://reformy.org.ua/root//mainua/
Да будет вам известно, что при расчете ВВП индекс инфляции тоже учитывается. И если не поленитесь зайти на сайт минфина, то там дан рост ВВП и в долларах за 2016 - 3%, за 2017-2019 - 17-20%
Вам знакомо выражение "случайности должны происходить случайно"?
Это я на полном серьезе говорю, без стеба.
Если вы убежали из горящего дома, это ведь не значит, что пожара нет - это просто значит, что вы убежали от пожара, а пожар и без вас продолжится (разве что быстрее)
Чому Нафтогаз з прибуткового підприємства став збитковим ?
Чому при Зеленському падає ВВП і де 500 тис. робочих місць?
Чому йде скорочення військ на 40 тис?
Чому Зеленський під час епідемії продав за кордон 500 тонн масок?
Чому в Зеленського найбільший кортеж із всіх президентів (52 машини)?
Чому Медведчук на свободі?
Чому нашим військовим заборонено себе захищати на передовій?
Чому Зеленський не задекларував 5 млн гривень?
Чому Зеленський не звільняє Авакова?
Чому при режиму Зеленського заблокували українські канали?
Чому Зеленський взяв у владу близько 30 друзів з 95 кварталу?
Чому Роттердам + при Порошенку був поганий а при ЗЕ хороший?
Чому Зеленський забрав з фонду на коронавірус 35 млрд грн?
Чому Зеленський не віддав дачу в Конча-Заспі дітям як обіцяв?
Чому вирубка лісів збільшилась в 7 разів?
Чому Укренерго отримало збитків на 21 млрд?
Чому Зеленський заберає в людей субсидії на 8.2 млрд?
Чому в Держрезерві пропало 2700 вагонів зерна?
Чому при Зеленському 30 км дроги коштує 12 млрд, а при Порошенку за 12 млрд було побудовано 80 км?
Чому йде падіння промислового виробництва на 8,3%?
Чому Зеленський наживається на війні?
Чому дефіцит в бюджеті 300 млрд?
Чому Зеленський здав вагнерівців?
Чому Укрзалізниця отримала 7 млрд збитків?
не прошло и полтора года...как надо было !!!
а то все асфальто-бетонные возрождали...
подыхатьподождать
Вся наша власть в ответе за смерти людей от ковид .
Наверное есть все-таки лекарство от ковид, если вся наша верхушка переболела
без "осложнений". А обычные люди умирают.
За наши деньги куплена, а цену мы узнаем через 50 лет.
И это нанятые менеджеры, которые должны работать для нас.
Украинцы терпеливые, но всему есть предел.
Зарплаты себе сделали космические и над нами издеваются.
Наверное уже пришла пора. Пора наводить порядок.
===
??? На Украине требует возрождения абсолютно всё - после дерибана шайки воров