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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов

В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов

Українським виробникам вакцин необхідно створити потрібні умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Після розвалу СРСР в Україні вироблялося 5 вакцин. За роки незалежності все це було знищено як таке. Це виробництво потрібно відродити. І це не з точки зору виключно вакцин проти COVID-19. Це виробництво всіх вакцин, щоб була така можливість. У нас в країні немає жодного біореактора, який може синтезувати", - пояснив глава МОЗ

За словами Степанова, держава готується відновлювати виробництво вакцин.

"Ми провели переговори з нашими фармвиробниками. Вони готові вкласти кошти, тут не треба винаходити велосипед і робити державне підприємство. Їм потрібна чітка гарантія держави, що держава буде мінімум 7-10 років купувати у них, попри те, що ціна буде дорожче, мати держзамовлення на вакцини. Це рутинні 10 вакцин, які є в плані щеплень, в тому числі туди можуть додаватися ковідні вакцини. Їм потрібно створити такі умови. Це складова біозахисту держави. Ми готуємо відповідний законопроєкт. Друга частина - підтримка нашої науки. Поточного року закладено 100 млн на створення біокластера, потім буде колаборація між вченими та фармпідприємствами. А щоб був науково-практичний простір, треба розвивати фундаментальну науку, зокрема й медицину, про яку ніхто не говорив 30 років", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про перебіг вакцинації: Контракти щодо вакцин зриваються

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
В Украине необходимо возродить производство вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1957
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09.04.2021 11:28
+8
До плісняви було 4,5% росту ВВП, прийшла пліснява і ще навіть до початку карантину ВВП ввігнала в мінус...
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09.04.2021 11:35
+7
Трепло, это нужно было сделать еще год назад.
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09.04.2021 11:28
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09.04.2021 11:27 Відповісти
Все, якщо зелені заговорили про своє виробництво, вакцин не буде в найближчий час. Знову ублюдки зелені брехали про контракти на мільйони доз, а тепер імпортозамєщєніє. Правільной дорогой ідетє в кацапію, виродки зеленоморді (сам членограй+його шобла+виборці)
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09.04.2021 11:55 Відповісти
он верно говорит, только Порох об этом уже полгода кричит



вопрос биобезопасности сейчас такой же как и продовольственной безопасности.
для каждой отдельно взятой страны.
глобализация не сработала
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09.04.2021 13:36 Відповісти
В Украине необходимо возродить производство вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1957
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09.04.2021 11:28 Відповісти
Трепло, это нужно было сделать еще год назад.
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09.04.2021 11:28 Відповісти
Год назад, не было завоза новых моделей курток
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09.04.2021 11:56 Відповісти
...прошел всего лишь один год, а степанов уже думает... ну не урод?
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09.04.2021 11:29 Відповісти
Новий рік - нова куртка.
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09.04.2021 12:10 Відповісти
блискавична реакція!!!
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09.04.2021 11:29 Відповісти
В Украине надо вывести зелёную плесень и все будет хорошо.
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09.04.2021 11:29 Відповісти
А до плісняви було харашо?
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09.04.2021 11:31 Відповісти
До плісняви було 4,5% росту ВВП, прийшла пліснява і ще навіть до початку карантину ВВП ввігнала в мінус...
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09.04.2021 11:35 Відповісти
За рахунок чого він був. Хоч поцікавтесь.
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09.04.2021 11:38 Відповісти
За рахунок того, що промислове виробництво тоді хоч трішки росло...
У березні 2019 ріст промвиробництва був 2,6%, у квітні - 5,2%

Але в жовтні 2019 падіння промвиробництва склало 5,1%
листопад 2019 - 7,5%
грудень 2019 - 8,3%.

Це вже показники рівня 2014, коли через війну на Донбасі заводи позупинялися! В 2019 війна не була в активній фазі і заводи ми не втрачали...

Недивно, що при такому падіння промисловості вже в січні 2020 ВВП в мінус пішов!
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09.04.2021 11:43 Відповісти
У рази зросли ціни. От і увесь ріст. Реформ як не було так і немає. Регрес виглядає логічним, бо є межа міцності будь якої економіки.
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Це не пояснює падіння промислового виробництва!
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09.04.2021 11:52 Відповісти
Кризові явища відбулися би за будь якої влади. Лише радикальні реформи могли цьому завадити.
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09.04.2021 12:02 Відповісти
Ти гнида коли брехати перестанеш? Протягом 4 років при Пороху, було відкрито 207 новимх заводів: https://youtu.be/v9EA1TWsQOc?t=1
А щодо того, що "реформ не було", так окуляри і совісті собі купи, дбіле! Бо тільки для отримання Безвізу, Україна мусила прийняти ТОВСТЕННИЙ список РЕФОРМАТОРСЬКИХ Законів. Ну і контрольний в тупорилу башкук ЗЕбіла, ось тобі, пскуда, сайт, на якому перелічені усі зроблені при Пороху реформи: http://reformy.org.ua/root//mainua/
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09.04.2021 12:03 Відповісти
ти, окупант **** грьобаний в рот! Ти гнида коли брехати перестанеш? Протягом 4 років при Пороху, було відкрито 207 новимх заводів: https://youtu.be/v9EA1TWsQOc?t=1
А щодо того, що "реформ не було", так окуляри і совісті собі купи, дбіле! Бо тільки для отримання Безвізу, Україна мусила прийняти ТОВСТЕННИЙ список РЕФОРМАТОРСЬКИХ Законів. Ну і контрольний в тупорилу башкук ЗЕбіла, ось тобі, пскуда, сайт, на якому перелічені усі зроблені при Пороху реформи: http://reformy.org.ua/root//mainua/ http://reformy.org.ua/root//mainua/
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09.04.2021 11:59 Відповісти
Топай нозями.
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09.04.2021 12:03 Відповісти
оце і всі твої контр-аргументи, ОКУПАНТ? ПОТУЖНО Твій злив зараховано,тварина на зарплаті жОПи ЗЕленого ублюдка. Обтікай
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09.04.2021 12:04 Відповісти
В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7858
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09.04.2021 12:03 Відповісти
Только досталась эта экономика тупому зебанутому быдлу, которое за 2 года приписденства ЗЕбанутой шмаркли все просрала.
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09.04.2021 12:06 Відповісти
Дурак! Что цены каждый месяц росли? Причем на несколько процентов?!
Да будет вам известно, что при расчете ВВП индекс инфляции тоже учитывается. И если не поленитесь зайти на сайт минфина, то там дан рост ВВП и в долларах за 2016 - 3%, за 2017-2019 - 17-20%
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09.04.2021 12:11 Відповісти
Можливо.
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09.04.2021 12:15 Відповісти
а при ЗЕленій ЗЕлупі ціни НЕ РОСТУТЬ? Ого, ще більше, ніж при Пороху. В такому разі, при зростанні цін, ДЕ Ж ЗРОСТАННЯ ВВП, "економіст" ти хренів??? В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 5301
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09.04.2021 12:20 Відповісти
В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 296
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09.04.2021 12:33 Відповісти
"За рахунок" чего бы оно не было, при Зеленском, оно КАК МИНИМУМ, должно было не упасть! Ладно, хрен с ним с ростом, но ХОТЯБЫ НЕ УПАСТЬ! А оно бл*дь УПАЛО!!! Причем начало падать до короновируса, начиная с июня 2019!!!
Вам знакомо выражение "случайности должны происходить случайно"?
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09.04.2021 12:03 Відповісти
кому Ви пояснюєте? То гнида, яка працює на ЗЕленого ублюдка - без совісті і честі. Бо воно окуповувало Чехословаччину, а зараз - допомагає ЗЕленим виплядкам окупувати Україну.
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09.04.2021 12:06 Відповісти
Є таке. Але проста зміна першої особи не могла так швидко вплинути. Тому може припистити лише системну кризу.
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09.04.2021 12:12 Відповісти
полудурок, змінилася не лише перша "особа"! Тупорилі клоуни типа тебе заполонили УСІ посади. Може нагадати Мілованова, який сам себе називав дебілом? Може нагадати ідіота Марченка, міністра фінансів? ..Власне, кому я доказую? Ти ж сам дбіл...
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09.04.2021 12:15 Відповісти
ДВА РОКИ- це МАЛО для ЗЕбіла. Ну так, треба 22 роки - і буде норм
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09.04.2021 12:16 Відповісти
Еще как могла! Инвесторы же не идиоты в отличии от избирателей - они как увидели, что за существо избрали на пост президента и какие оно указы начало выдавать, начали выводить деньги. Они поняли, что их финансы под угрозой...а время показало, что они не ошиблись и отток продолжился. Первым всегда уходит спекулятивный капитал - он самый чувствительный и самый информированный, они как правило сидят в "быстрых активах" которые можно сразу скинуть, потом идет отток уже "рабочего" капитала, который сидит в производстве. Вот и имеем сначала падение ценных бумаг, а потом падение пром производства (потом опять виток падения ценных бумаг.....)
Это я на полном серьезе говорю, без стеба.
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09.04.2021 12:23 Відповісти
Тобто системної кризи немає?
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09.04.2021 12:27 Відповісти
Как это "немає"?! Бегство капитала, просто было ее предвестником.
Если вы убежали из горящего дома, это ведь не значит, что пожара нет - это просто значит, что вы убежали от пожара, а пожар и без вас продолжится (разве что быстрее)
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09.04.2021 12:33 Відповісти
Зрозуміло. Дуже дякую.
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09.04.2021 12:40 Відповісти
У 2020 році чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України склав $868,2 млн - вперше з 2015 року. Про це свідчать дані Національного банку України
В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7828
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09.04.2021 12:26 Відповісти
І це тільки один приклад, а в цілому:
Чому Нафтогаз з прибуткового підприємства став збитковим ?
Чому при Зеленському падає ВВП і де 500 тис. робочих місць?
Чому йде скорочення військ на 40 тис?
Чому Зеленський під час епідемії продав за кордон 500 тонн масок?
Чому в Зеленського найбільший кортеж із всіх президентів (52 машини)?
Чому Медведчук на свободі?
Чому нашим військовим заборонено себе захищати на передовій?
Чому Зеленський не задекларував 5 млн гривень?
Чому Зеленський не звільняє Авакова?
Чому при режиму Зеленського заблокували українські канали?
Чому Зеленський взяв у владу близько 30 друзів з 95 кварталу?
Чому Роттердам + при Порошенку був поганий а при ЗЕ хороший?
Чому Зеленський забрав з фонду на коронавірус 35 млрд грн?
Чому Зеленський не віддав дачу в Конча-Заспі дітям як обіцяв?
Чому вирубка лісів збільшилась в 7 разів?
Чому Укренерго отримало збитків на 21 млрд?
Чому Зеленський заберає в людей субсидії на 8.2 млрд?
Чому в Держрезерві пропало 2700 вагонів зерна?
Чому при Зеленському 30 км дроги коштує 12 млрд, а при Порошенку за 12 млрд було побудовано 80 км?
Чому йде падіння промислового виробництва на 8,3%?
Чому Зеленський наживається на війні?
Чому дефіцит в бюджеті 300 млрд?
Чому Зеленський здав вагнерівців?
Чому Укрзалізниця отримала 7 млрд збитків?
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09.04.2021 11:40 Відповісти
Тому що тупе бидло вибрало ідіота на найвищу посаду.
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09.04.2021 12:07 Відповісти
Это слишком сложно - много букоф! Выбрали того кто предложил простое решение - например тупо не читать, то что вы написали - какая разница!
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09.04.2021 12:13 Відповісти
Точно краше ніж цей цирк, чи приведешь приклад, що не те щоб покращилось, а хоча б гірше не стало?
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09.04.2021 11:36 Відповісти
А що радикально змінилось? Інші рила на фінансових потоках та той самий олігархат.
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09.04.2021 11:40 Відповісти
Я задав конкретне питання, про ріст статків олігархів за 2020рік в Форбсі подивись: Ахметов в 4 раза, Беня майже в два, Медведчук і т.д. Давай ще спробуй.
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09.04.2021 11:43 Відповісти
Фуфло це кацапське, а не данні.
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09.04.2021 11:50 Відповісти
фуфло - в твоєму дзеркалі, виродок, ОКУПАНТ йоханий
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09.04.2021 12:00 Відповісти
Фуфло це коли ви статті з кацапського Форбса про статки Пороха тягали, відкрию тобі таємницю існує ще Форбс той самий, американський. Не дякуй і не плутай в майбутньому.
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09.04.2021 12:09 Відповісти
Ви в Україні живете? Є певні опосередковані ознаки збільшення статків. Наприклад вибухове зростання кількості фірмових магазинів.
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09.04.2021 12:25 Відповісти
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09.04.2021 12:27 Відповісти
ти, окупант, точно не в Україні живеш! Бо подібну йухню може нестип або дебіл, або той, хто тут не живе
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09.04.2021 12:28 Відповісти
В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8809
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09.04.2021 12:35 Відповісти
😂😂😂😂 Ахмєтов зараза не відкрив магазини ДТЄК по продажу електрики на фоні збільшення тарифів, а Бєня гад газ з нафтою в магазах продавати не хоче)))) Не вірю, що такі тупі в Україні як ти живуть, хоча статистика нажаль показує, що десь 73%
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09.04.2021 12:40 Відповісти
ахмет цикерками не торгує, тому порівняння невдале. А тупих, у будь якій популяції, приблизно 95%.
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09.04.2021 12:43 Відповісти
Якщо цукерками не торгує, магазини не відкриває то по твоєму і ознак збільшення статків не має. Ти хоч розумієшь яку чухню ти пишешь?)))
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09.04.2021 13:58 Відповісти
Звісно,бо лише хванати сивочолого мають ознаки інтелехту.
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09.04.2021 14:01 Відповісти
Ну хоч визнаєшь, що чухню якусь пишешь і то добре
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09.04.2021 14:04 Відповісти
Неможливо бути постійно правИм. Це лише боги та пихаті дурні постійно правІ.
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09.04.2021 14:07 Відповісти
В Україні необхідно відродити виробництво вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 6903
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09.04.2021 12:09 Відповісти
А куда дівати хвермерів у кількості 73%, які цю плісінь взрастілі? Це ж інтєлєктуальний копитал країни.
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09.04.2021 11:36 Відповісти
Поддержка науки... А осталось что поддерживать?
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09.04.2021 11:30 Відповісти
Всі учоні врємєнно поїхали на сбор полуниці. Ото закінчать і зразу за дєло! Дармоїди, кулі.
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09.04.2021 11:33 Відповісти
гениально....вот это человечище....сам догадался?))
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09.04.2021 11:30 Відповісти
аллилуйя!
не прошло и полтора года...как надо было !!!
а то все асфальто-бетонные возрождали...
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09.04.2021 11:31 Відповісти
Хорошо би єщьо піва.
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09.04.2021 11:31 Відповісти
за тести з інститутом НАНУ майже рік не хотіли розраховувалися з ковідного фонду, що вчені пішли у вимушені відпустки без зарплат. Ціну собі Степанов набивав.
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09.04.2021 11:33 Відповісти
давайте издадим отдельным произведением, кто и что говорил из как бэ политиков и министров на ту или иную тему...., думаю, получится сотни томов, но если бы они говорили только по делу и только о том, что выполнимо, боюсь наступит полная тишина..
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09.04.2021 11:34 Відповісти
Україні треба насамперед здихатися від хуцпатих гельмінтів
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09.04.2021 11:35 Відповісти
Я так розумію, що цілий рік це зробити заважав Порошенко і потреба Степанова у новому пальто?
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09.04.2021 11:36 Відповісти
зате видобуток лапші від зеленоротих вже зашкалює
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09.04.2021 11:44 Відповісти
Сейчас, вот только асфальт с дорог сошкребем и продадим, а на вырученные деньги создадим ковидный фонд. С него и профинансируем. Надо только украинцам немного подыхать подождать
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09.04.2021 11:44 Відповісти
"Умная мысля приходит опосля". Был бы у этих придурков хоть капля ума, они бы начали работы по подготовке производства (даже на базе коммерческих структур) еще в марте-апреле 2020 года. Но откуда ум у зеленой плесени?
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09.04.2021 11:45 Відповісти
Хоч ще грошей, ЧП?
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09.04.2021 11:45 Відповісти
А где вы были год назад ?
Вся наша власть в ответе за смерти людей от ковид .
Наверное есть все-таки лекарство от ковид, если вся наша верхушка переболела

без "осложнений". А обычные люди умирают.
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Сдаётся мне что Степашке надо голову полечить ...
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09.04.2021 11:47 Відповісти
это не лечится
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09.04.2021 12:23 Відповісти
После разрешения Степанова использовать технический кислород вместо медицинского, звучит немного угрожающе...
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09.04.2021 11:48 Відповісти
А цена вакцины какая ?
За наши деньги куплена, а цену мы узнаем через 50 лет.
И это нанятые менеджеры, которые должны работать для нас.
Украинцы терпеливые, но всему есть предел.
Зарплаты себе сделали космические и над нами издеваются.
Наверное уже пришла пора. Пора наводить порядок.
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09.04.2021 11:55 Відповісти
Досить лозунгів та закликів, ми цю муйню слухаємо вже 30 років. Давайте вже починайте щось робити, а якщо не можете дайте можливість тим хто хоче та вміє робити!
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09.04.2021 12:02 Відповісти
Украина страна не пригодная для предпринимательства, именно из-за этого нет производства вакцин, а не из-за заявлений министров.
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09.04.2021 12:16 Відповісти
Степанов, ты это кому сказал? Сам себе?
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09.04.2021 12:20 Відповісти
ЗЕбілам. Те бидло схаває
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09.04.2021 12:21 Відповісти
В Украине необходимо возродить производство вакцин, - Степанов

===
??? На Украине требует возрождения абсолютно всё - после дерибана шайки воров
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09.04.2021 12:22 Відповісти
Нет, не надо, нужно дороги делать.
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09.04.2021 12:24 Відповісти
 
 