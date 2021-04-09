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Грузия и Португалия ввели ограничения на использование вакцины AstraZeneca

Грузия и Португалия ввели ограничения на использование вакцины AstraZeneca

Вакциной AstraZeneca в Грузии будут прививать только людей старше 55 лет, в Португалии - старше 60.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Экспертный совет обсудил и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca в возрастной группе старше 55 лет, будь то группа высокого риска или любая другая группа", – заявила Габуния.

По ее словам, поставки AstraZeneca будут продолжаться, потому что круг людей старше 55 лет достаточно широк, – пишет Первый канал Грузии.

"Доза, которая есть у нас, довольно небольшая. У AstraZeneca достаточно высокие результаты среди пожилых людей, ее поставки будут продолжаться в обычном режиме", – добавила Габуния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов: "Давайте не фантазировать"

Как пишет "Сегодня", аналогичное решение приняли власти Португалии. С 8 апреля в стране приостановили использование вакцины для людей младше 60 лет.

"Цель кампании вакцинации в Португалии — спасти жизни и предотвратить серьезные заболевания. Этого можно добиться с помощью любой вакцины, одобренной в Португалии", – заявила руководительница управления здравоохранения Граса Фрейтас.

Она отметила, что запрет на использование разработки AstraZeneca — временный, его пересмотрят в случае появления дополнительных данных.

Напомним, что ряд государств в мире ограничили или временно отказались от применения вакцины AstraZeneca после летальных случаев среди иммунизированных.

В итоге Европейское агентство лекарственных средств подтвердило связь между британской вакциной и образованием тромбов.

Грузия (4504) Португалия (200) Жовква Игорь (152) AstraZeneca (141)


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Странно, в ЕС наоборот было ограничение для пожилых людей на эту вакцину.
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09.04.2021 11:30 Ответить
У нас обмеження ввела зелена влада, за купивши КОВІШІЛД в дуже обмежених кількостях.
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09.04.2021 11:32 Ответить
Типа эти (которые старше 60-ти) уже пожили свое...их не жалко...
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09.04.2021 11:38 Ответить
 
 