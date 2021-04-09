Грузія і Португалія ввели обмеження на використання вакцини AstraZeneca

Вакциною AstraZeneca в Грузії будуть прищеплювати тільки людей старше 55 років, у Португалії - старше 60.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Тамар Габунія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

"Експертна рада обговорила і рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca у віковій групі старше 55 років, чи то група високого ризику, чи будь-яка інша група", - заявила Габунія.

За її словами, поставки AstraZeneca триватимуть, тому що коло людей старше 55 років досить широке, - пише Перший канал Грузії.

"Доза, яка є у нас, досить невелика. В AstraZeneca доволі високі результати серед літніх людей, її поставки триватимуть в звичайному режимі", - додала Габунія.

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Як пише "Сегодня", аналогічне рішення ухвалила влада Португалії. З 8 квітня в країні припинили використання вакцини для людей молодше 60 років.

"Мета кампанії вакцинації в Португалії - врятувати життя і запобігти серйозним захворюванням. Цього можна домогтися за допомогою будь-якої вакцини, схваленої в Португалії", - заявила керівниця управління охорони здоров'я Граса Фрейтас.

Вона зазначила, що заборона на використання розробки AstraZeneca - тимчасова, її переглянуть у разі появи додаткових даних.

Нагадаємо, що кілька держав у світі обмежили або тимчасово відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca після летальних випадків серед імунізованих.

У результаті Європейське агентство лікарських засобів підтвердило зв'язок між британською вакциною і утворенням тромбів.