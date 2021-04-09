Минздрав начал вакцинацию священников от COVID-19, - ЦОЗ

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины "приравнял" священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на 2-м этапе вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Рекомендовать Минздраву Украины "приравнять" служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам", - говорится в протоколе заседания штаба.

Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг необходим, ведь священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.

Чтобы записаться на прививку, духовникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.

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