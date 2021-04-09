Минздрав начал вакцинацию священников от COVID-19, - ЦОЗ
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины "приравнял" священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на 2-м этапе вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
"Рекомендовать Минздраву Украины "приравнять" служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам", - говорится в протоколе заседания штаба.
Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг необходим, ведь священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.
Чтобы записаться на прививку, духовникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Батюшка, як Вам не соромно?!... Ви ж вірян закликаєте до праведності!!!…
- Діти мої… Господь сотворив нас по образу і подобі своїй… Дав нам очі та вуха, щоб ми бачили світ божий та відчували його… Дав нам голос, щоб славили ми його… Дав нам руки, щоб ми храми будували, щоб прославляти його… І дав нам бажання, щоб ми продовжували свій рід та примножували його вірних…
- Святий отче, якщо Ви навчите наші Х..(члени) молиться, а яйця - дзвонить во славу божу, ми будемо самими ревними християнами…
Приходит домой девушка с бледным видом лица:
- Прикинь, мам, только что на переходе меня два козла на "лексусе" чуть не сбили!
- Ой... Батюшки!..
- Угадала, мам. Они самые...
и ничего.
а у нас - нельзя
- Короновирус ниспослан господом за гомосексуализм и иные содомские грехи…
Через тиждень Києво-Печерську лавру, що знаходиться в оренді московських попів, закрили на карантин - захворіло близько сотні монахів, включаючи «верхівку». Архімандрит Никодим помер…
https://youtu.be/tMSTnY_3_qA Batushka - Ектения III: Премудрость - Live@Monteray, Kiev [28.05.2016] (multicam)