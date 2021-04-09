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Минздрав начал вакцинацию священников от COVID-19, - ЦОЗ

Минздрав начал вакцинацию священников от COVID-19, - ЦОЗ

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины "приравнял" священнослужителей к социальным работникам. Теперь духовники могут получить прививку против COVID-19 на 2-м этапе вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Рекомендовать Минздраву Украины "приравнять" служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам", - говорится в протоколе заседания штаба.

Председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий отметил, что такой шаг необходим, ведь священнослужители тесно контактируют с людьми, которые относятся к группам риска.

Чтобы записаться на прививку, духовникам нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те же, в свою очередь, передадут списки координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат желающим о времени и месте прививки.

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Автор: 

вакцина (3815) священник (228) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
в Италии, суперкатолической стране, на Пасху на 3 дня ввели локдаун.
и ничего.
а у нас - нельзя
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09.04.2021 13:06
+4
Священников надо не вакцинировать, а из страны выгонять, всех, не зависимо от вероисповедания!!!
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09.04.2021 13:08
+3
для мацковского сатаната нужно закупать "спктник Х". без вариантов.
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09.04.2021 13:02
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для мацковского сатаната нужно закупать "спктник Х". без вариантов.
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09.04.2021 13:02 Ответить
в Спутнике зашиты микрочипы, которые считывают банковские карточки
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09.04.2021 13:13 Ответить
у них сплошной нал, им не страшно
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09.04.2021 13:49 Ответить
Упіймали поліцаї попа в борделі. Кажуть:
- Батюшка, як Вам не соромно?!... Ви ж вірян закликаєте до праведності!!!…
- Діти мої… Господь сотворив нас по образу і подобі своїй… Дав нам очі та вуха, щоб ми бачили світ божий та відчували його… Дав нам голос, щоб славили ми його… Дав нам руки, щоб ми храми будували, щоб прославляти його… І дав нам бажання, щоб ми продовжували свій рід та примножували його вірних…
- Святий отче, якщо Ви навчите наші Х..(члени) молиться, а яйця - дзвонить во славу божу, ми будемо самими ревними християнами…
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09.04.2021 14:09 Ответить
(мовою оригіналу)

Приходит домой девушка с бледным видом лица:
- Прикинь, мам, только что на переходе меня два козла на "лексусе" чуть не сбили!
- Ой... Батюшки!..
- Угадала, мам. Они самые...
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09.04.2021 15:50 Ответить
МАААЦковскій сатанат треба Новачком првивки робити
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09.04.2021 15:19 Ответить
священники всегда в "+"))))
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09.04.2021 13:02 Ответить
в Италии, суперкатолической стране, на Пасху на 3 дня ввели локдаун.
и ничего.
а у нас - нельзя
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09.04.2021 13:06 Ответить
Патріарх Кірілл:
- Короновирус ниспослан господом за гомосексуализм и иные содомские грехи…
Через тиждень Києво-Печерську лавру, що знаходиться в оренді московських попів, закрили на карантин - захворіло близько сотні монахів, включаючи «верхівку». Архімандрит Никодим помер…
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09.04.2021 14:19 Ответить
Єдині батюшки, котрі мені до вподоби - це оці https://uk.wikipedia.org/wiki/Batushka польські батюшки

https://youtu.be/tMSTnY_3_qA Batushka - Ектения III: Премудрость - Live@Monteray, Kiev [28.05.2016] (multicam)

МОЗ почало вакцинацію священників проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 363
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09.04.2021 15:57 Ответить
Священников надо не вакцинировать, а из страны выгонять, всех, не зависимо от вероисповедания!!!
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09.04.2021 13:08 Ответить
усіх служителів фсб в рясах з так званої упц-мп вакцинувати виключно за їхній рахунок, нехрін на іноземних агентів витрачати наші кошти!
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09.04.2021 13:23 Ответить
не вопрос, но только не московский патриархат. Те пусть спутником прививаются, а не нескрепной астрой
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09.04.2021 13:26 Ответить
вони взагалі казали, що вірусу не має.
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09.04.2021 13:47 Ответить
Сященників РПЦвУ - тільки "Спутніком"... З-за додаткової хромосоми інші вакцини для них неефективні...
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09.04.2021 14:07 Ответить
Медиків уже закінчили Я правильно зрозумів.
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09.04.2021 14:48 Ответить
всіх попів до чортів
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09.04.2021 15:02 Ответить
Вот их прививать можно в последнию очередь. Им бог помогает и вера нечего вакцину переводить.
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10.04.2021 03:43 Ответить
А шо, боженька уже не того? Не спасает?
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06.08.2021 15:05 Ответить
 
 