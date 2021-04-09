МОЗ почало вакцинацію священників проти COVID-19, - ЦГЗ

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України "прирівняв" священнослужителів до соціальних працівників. Тепер духівники можуть отримати щеплення проти COVID-19 на 2-му етапі вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Рекомендувати МОЗ України "прирівняти" служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників", - йдеться в протоколі засідання штабу.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним, адже священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.

Щоби записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Ті ж своєю чергою передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочих про час та місце щеплення.

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