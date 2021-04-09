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МОЗ почало вакцинацію священників проти COVID-19, - ЦГЗ

МОЗ почало вакцинацію священників проти COVID-19, - ЦГЗ

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України "прирівняв" священнослужителів до соціальних працівників. Тепер духівники можуть отримати щеплення проти COVID-19 на 2-му етапі вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Рекомендувати МОЗ України "прирівняти" служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників", - йдеться в протоколі засідання штабу.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним, адже священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.

Щоби записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Ті ж своєю чергою передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочих про час та місце щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й із тих, хто підхопив вірус, - ЦГЗ

Автор: 

вакцина (4419) священник (159) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
в Италии, суперкатолической стране, на Пасху на 3 дня ввели локдаун.
и ничего.
а у нас - нельзя
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09.04.2021 13:06
+4
Священников надо не вакцинировать, а из страны выгонять, всех, не зависимо от вероисповедания!!!
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09.04.2021 13:08
+3
для мацковского сатаната нужно закупать "спктник Х". без вариантов.
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09.04.2021 13:02
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для мацковского сатаната нужно закупать "спктник Х". без вариантов.
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09.04.2021 13:02 Відповісти
в Спутнике зашиты микрочипы, которые считывают банковские карточки
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09.04.2021 13:13 Відповісти
у них сплошной нал, им не страшно
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09.04.2021 13:49 Відповісти
Упіймали поліцаї попа в борделі. Кажуть:
- Батюшка, як Вам не соромно?!... Ви ж вірян закликаєте до праведності!!!…
- Діти мої… Господь сотворив нас по образу і подобі своїй… Дав нам очі та вуха, щоб ми бачили світ божий та відчували його… Дав нам голос, щоб славили ми його… Дав нам руки, щоб ми храми будували, щоб прославляти його… І дав нам бажання, щоб ми продовжували свій рід та примножували його вірних…
- Святий отче, якщо Ви навчите наші Х..(члени) молиться, а яйця - дзвонить во славу божу, ми будемо самими ревними християнами…
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09.04.2021 14:09 Відповісти
(мовою оригіналу)

Приходит домой девушка с бледным видом лица:
- Прикинь, мам, только что на переходе меня два козла на "лексусе" чуть не сбили!
- Ой... Батюшки!..
- Угадала, мам. Они самые...
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09.04.2021 15:50 Відповісти
МАААЦковскій сатанат треба Новачком првивки робити
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09.04.2021 15:19 Відповісти
священники всегда в "+"))))
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09.04.2021 13:02 Відповісти
в Италии, суперкатолической стране, на Пасху на 3 дня ввели локдаун.
и ничего.
а у нас - нельзя
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09.04.2021 13:06 Відповісти
Патріарх Кірілл:
- Короновирус ниспослан господом за гомосексуализм и иные содомские грехи…
Через тиждень Києво-Печерську лавру, що знаходиться в оренді московських попів, закрили на карантин - захворіло близько сотні монахів, включаючи «верхівку». Архімандрит Никодим помер…
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09.04.2021 14:19 Відповісти
Єдині батюшки, котрі мені до вподоби - це оці https://uk.wikipedia.org/wiki/Batushka польські батюшки

https://youtu.be/tMSTnY_3_qA Batushka - Ектения III: Премудрость - Live@Monteray, Kiev [28.05.2016] (multicam)

МОЗ почало вакцинацію священників проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 363
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09.04.2021 15:57 Відповісти
Священников надо не вакцинировать, а из страны выгонять, всех, не зависимо от вероисповедания!!!
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09.04.2021 13:08 Відповісти
усіх служителів фсб в рясах з так званої упц-мп вакцинувати виключно за їхній рахунок, нехрін на іноземних агентів витрачати наші кошти!
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09.04.2021 13:23 Відповісти
не вопрос, но только не московский патриархат. Те пусть спутником прививаются, а не нескрепной астрой
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09.04.2021 13:26 Відповісти
вони взагалі казали, що вірусу не має.
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09.04.2021 13:47 Відповісти
Сященників РПЦвУ - тільки "Спутніком"... З-за додаткової хромосоми інші вакцини для них неефективні...
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09.04.2021 14:07 Відповісти
Медиків уже закінчили Я правильно зрозумів.
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09.04.2021 14:48 Відповісти
всіх попів до чортів
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09.04.2021 15:02 Відповісти
Вот их прививать можно в последнию очередь. Им бог помогает и вера нечего вакцину переводить.
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10.04.2021 03:43 Відповісти
А шо, боженька уже не того? Не спасает?
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06.08.2021 15:05 Відповісти
 
 