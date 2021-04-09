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Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп (обновлено)

В возрасте 99 лет умер принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца в Twitter.

Герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке через три недели после того, как его выписали из лондонской больницы. Там принц Филипп перенес операцию на сердце. До своего столетнего юбилея супруг королевы, родившийся 10 июня 1921 года, не дожил около двух месяцев.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп 01

Известно, что в январе этого года королева и ее супруг получили прививку от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елизавета ІІ с супругом вакцинировалась от коронавируса

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп 02

Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Он служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

Принц Филипп отказался от публичной деятельности в августе 2017 года в возрасте 96 лет.

Он, однако, не перестал посещать торжественные события и церковные службы.

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп 03

Великобритания (5011) Елизавета II (44) смерть (9247) супруги (13)


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Топ комментарии
+44
И при этом оставаться в здравом уме и все делать самостоятельно!
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09.04.2021 14:25
+37
RIP
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09.04.2021 14:19
+35
Дай бог каждому столько прожить
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09.04.2021 14:20
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RIP
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09.04.2021 14:19 Ответить
цензор, у вас в тайтле принц Филирр. не торопитесь, проверяйте свою работу
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09.04.2021 15:25 Ответить
Дай бог каждому столько прожить
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09.04.2021 14:20 Ответить
И при этом оставаться в здравом уме и все делать самостоятельно!
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09.04.2021 14:25 Ответить
сцк, как бы мне мирно скончаться сегодня утром в Виндзорском замке, не дожив 2х недель до ста лет...
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09.04.2021 15:18 Ответить
Сегодня уже не успеешь, наверное к счастью.
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09.04.2021 15:30 Ответить
столько прожить и ТАК прожить
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09.04.2021 16:19 Ответить
Най з миром спочине.
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09.04.2021 14:22 Ответить
не дожил до юбилея.. Жаль.. Боже храни королеву !!!
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09.04.2021 14:24 Ответить
учитывая 9 месяцев в утробе матери - можно сказать, что таки прожил 100 лет
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09.04.2021 14:33 Ответить
А чего её хранить эту старуху-интригантку, заказавшую убийство Дианы? В чём принцесса была виновата? В том что муж ее не любил, но не хотел разводиться потому что мамы боялся, чмо великовозрастное. Он любил другую, но женился на Диане потому что опять-таки мама так захотела. Себе полжизни испоганил(пока не нашел в себе силы жениться на той, на которой хотел). А все потому что чмо. Диана изменяла мужу когда уже разводилась. И никакая это на фиг уже не измена. И с каких пор в "цивилизованной Британии" стало принято убивать за измену? А потом эта "бабуся" попыталась обосрать жизнь внукам, которым тоже пыталась указывать на ком женится. Старший с женой пока терпят, а младший послал любимую бабушку нах и уехал из страны вместе с женой. Потому что мужик в отличие от своего отца. Принца Филиппа жаль, нет вопросов. Земля ему пухом.
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09.04.2021 23:15 Ответить
Такова судьба королей Личное на второй план. Если Чарльз так любил ( свою нынешнюю супругу) то нужно было поступить как король Эдуард 8 Правил с 20.01.1936 по 11.12.1936 ( по сути 10 месяцев) отказался от короны в связи с браком с разведенкой американкой Уоллис Сипсон. Чарльз так не сделал, значит и не любил в той же мере ( тем более от то до сих пор еще не король), так что тут больше вопросы к Чарльзу чем к маме. По поводу Дианы.. " взялась за гуж, не говори что не дюж". Насильно за Чарльза ни кто замуж не заставлял идти. А влезла в эту шкуру.. назад особо то хода нет. Тем более ее дети наследники престола, будущими королями ( но ей видимо это было по барабану) а она по серьезному закрутила роман ( с возможным заключением брака с арабом мусульманином, с возможной сменой вероисповедания при заключении нового брака) Да и СМИ постарались. А так "таскать" по страницам приключения матери будущих королей, тут дело запахло жаренным ( да и не один этот араб был, до него тоже был как минимум один) Так что " святой" тоже не была. Кстати ни где не доказано что Диану " убили" под заказ, и это не случайное происшествие. По поводу внуков. У старшего все нормально, потому что сам нормальный. А младший как был с закидонами и постоянно в скандалах то с нацистской символикой, то девок менял как перчатки то еще что.. А тут его подцепила девка не промах. Разведенка ,наполовину афро американка, довольно со смутным прошлым, одна семейка чего стоит. Дополнительно вводит в ссоры мужа с братом и его женой ( за бабушку промолчу то такое), пиарит себя в СМИ скандальными интервью и т.д. и т.п. В общем баламуту Гарри досталась еще та ( возможно как раз по нем) "половинка". Так тоже как говорится. Флаг в руки, отказ от титулов, финансов и связей семьи, превратиться в обычного обывателя, сменить фамилию на фамилию жены жены и вперед. Где нибудь в глубинку Штатов или Канады, или дебри Амазонки ( ну если и вправду там все построено на взаимной " чистой" любви.
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10.04.2021 09:51 Ответить
Жаль,совсем молодой был,жить ему еще и жить!
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09.04.2021 14:24 Ответить
увЫ...людська біологічна межа - 125 років...
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09.04.2021 14:47 Ответить
не дай Бог ***** до 125 лет доживет..
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09.04.2021 14:48 Ответить
Запросто причем - что им стоит его каждые 10 лет заменять на нового...
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09.04.2021 15:03 Ответить
без антибиотиков и санитарии с гигиеной 40+ и бай-бай
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09.04.2021 16:10 Ответить
Вся жизнь впереди.
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09.04.2021 15:29 Ответить
хороша генетика...організм звичайного мисливця-збирача десь на 50 років розрахований.
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09.04.2021 14:25 Ответить
Вы серьезно считаете что там генетика? Спокойная жизнь, не перетруждался, жил в свое удовольствие, хороший уход и медобслуживание, не как у простых смертных, помогут любому продлить годы жизни
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09.04.2021 21:51 Ответить
У Рокфеллера тоже жизнь была вполне нормальная. И бабок достаточно. но он 6 раз менял сердце. А Филипп ни разу. Значит, всё-таки генетика имеет значение.
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09.04.2021 23:17 Ответить
На 90% генетика.
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10.04.2021 09:24 Ответить
99 лет
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09.04.2021 14:27 Ответить
В Украине до 99 лет не доживает 99.99% граждан.
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09.04.2021 14:27 Ответить
Такую жизнь - дай Бог каждому!
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09.04.2021 14:31 Ответить
Хороший был мужик.
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09.04.2021 14:32 Ответить
Был хорошим супругом и не лез в Британские дела.
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09.04.2021 14:34 Ответить
Вы сильно ошибаетесь
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09.04.2021 21:52 Ответить
RIP

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 855

..
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09.04.2021 14:37 Ответить
В следующем году ему бы было 100, его супруге ( королеве) 95, и был бы юбилей 75 лет свадьбы. Жизнь закончилась. Все когда то проходит.
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09.04.2021 14:40 Ответить
в этом, через 2 месяца...(1921 года, 10 июня)
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09.04.2021 14:45 Ответить
да вы правы.. У Королевы в этом году юбилей. Это свадьбе 75 лет в следующем.
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09.04.2021 14:46 Ответить
Командовал эсминцем во II мировой, реально воевал. Честь и хвала.
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09.04.2021 14:45 Ответить
А вони всі реально воюють.
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09.04.2021 14:50 Ответить
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 5148Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 9629
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09.04.2021 15:23 Ответить
Що воював - то да.
А от щодо командування есмінцем не помилка?
Йому ж у 1945-му було 24 роки.
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09.04.2021 14:56 Ответить
Во время войны Филипп участвовал в таких сражениях как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Критская операция , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD сражение у мыса Матапан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Сицилийская операции. Филипп служил на линкоре https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Valiant_(1914) Valiant , был заместителем командира эсминца https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Wallace_(1918) Wallace (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Wallace_(1918)&action=edit&redlink=1 русск. , а также эсминца https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Whelp_(R37) Whelp (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Whelp_(R37)&action=edit&redlink=1 русск. , который участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B войне с Японией на Тихом океане и присутствовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Токийском заливе при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 подписании акта о капитуляции Японии .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп,_герцог_Эдинбургский
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09.04.2021 15:18 Ответить
Принц Філіп на Військово-морському флоті Великої Британії провів всю Другу світову війну. Брав участь у Критській операції, битві біля мису Матапан, Сицилійській операції. Служив на лінкорі Valiant, був заступником командира есмінця Wallace та Whelp. Був присутній в Токійській затоці під час підписання акту про капітуляцію Японії. Закінчив війну у званні старшого лейтенанта.
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09.04.2021 18:44 Ответить
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 8491
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09.04.2021 14:55 Ответить
Та шоб мы ВСЕ так жили ...
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09.04.2021 14:57 Ответить
Немного не в тему, но все же. Вот ушел достойный человек.. И все ( большинство, в крайнем случае нормальных ) соболезнуют . А представьте что объявили что умер ( дал дуба, коньки двинул, просто "сдох", ) ВВП.. В пору национальный праздник объявлять на 75% планеты Земля.. Да уж. Неисповедимы пути твои Господи...
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09.04.2021 15:02 Ответить
Да, если здохнет х@йло, то бедные баяны.
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09.04.2021 15:34 Ответить
що означає оте ваше "если"?
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09.04.2021 16:23 Ответить
Ещё на моём веку
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09.04.2021 17:11 Ответить
Следующий штамм коронавируса будет отличаться еще большим человеколюбием.
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09.04.2021 15:06 Ответить
Соболезнуем королеве, ее семье и всем британцам!!!!
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09.04.2021 15:28 Ответить
RIP.
Хай сонце Елади йому світить вічно.
Українці співчувають королівській родині. Ваша біль- наша біль.
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09.04.2021 15:34 Ответить
Царство Небесное!
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09.04.2021 15:43 Ответить
Міцний був дідуган. Хай спочиває з миром...
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09.04.2021 16:44 Ответить
Какая жалость! Цартсво небесное Принцу. Искренние соболезнования Королеве, крепкого здоровья и сил пережить потерю родного человека.
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09.04.2021 16:46 Ответить
Ценный был мужик. Я его видел на расстоянии метров 12. И Королеву тоже. Но она вначале завершила официальную часть визита (это было здесь, в Онтарио, лет 13 назад), а потом подошла к нам. А Филипп сразу по-простому как-то помахал, не ожидая протокольного времени... Один из старых динозавров, не поражённых неомарксистской болезнью политкорректности. R.I.P.
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09.04.2021 18:57 Ответить
PIP.
Принц Філіп більше всіх мені подобався з чоловіків королівської родини. Місяць тому дивилась серіал «Королева» там його особистість дуже яскраво показана. До речі, цей серіал сподобався як Королеві, так і принцу Філіпу. Вони там такі справжні.
Принц був воїном, спортсменом, з важким дитинством, а Єлизавета його для себе обрала ще дитиною, коли закохалась у хлопчика з білим чубом.
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09.04.2021 22:17 Ответить
Пардон, серіал називається «Корона».
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10.04.2021 00:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pj8MtP17Aa4 Документальний фільм , якщо вас цікавить тема, хоча, направду, англійською.
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10.04.2021 23:55 Ответить
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 7267
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10.04.2021 22:43 Ответить
 
 