Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп (обновлено)

В возрасте 99 лет умер принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца в Twitter.

Герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке через три недели после того, как его выписали из лондонской больницы. Там принц Филипп перенес операцию на сердце. До своего столетнего юбилея супруг королевы, родившийся 10 июня 1921 года, не дожил около двух месяцев.

"С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", - говорится в сообщении.

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Известно, что в январе этого года королева и ее супруг получили прививку от коронавируса.

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Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Он служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.

Принц Филипп отказался от публичной деятельности в августе 2017 года в возрасте 96 лет.

Он, однако, не перестал посещать торжественные события и церковные службы.