Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп (оновлено)

У віці 99 років помер принц Філіп, чоловік британської королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Букінгемського палацу у Twitter.

Герцог Единбурзький помер у Віндзорському замку через три тижні після того, як його виписали з лондонської лікарні. Там принц Філіп переніс операцію на серці. До свого столітнього ювілею чоловік королеви, який народився 10 червня 1921 року, не дожив приблизно два місяці.

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку", - йдеться в повідомленні.

"Королівська родина разом з людьми по всьому світу оплакує втрату", - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Відомо, що в січні цього року королева та її чоловік щепилися від коронавірусу.

Читайте: Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу

Принц Філіп народився в 1921 році на острові Корфу, належав до династії Глюксбургів, яка царювала в Греції. Він навчався в Німеччині, Шотландії та Англії. Він служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні.

У 1947 році відбулася церемонія одруження Філіпа і Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві. Потім він почав активно виконувати церемоніальні й благодійні обов'язки члена королівської сім'ї, супроводжував королеву під час різних візитів.

Принц Філіп відмовився від публічної діяльності в серпні 2017 року у віці 96 років.

Він, однак, не припинив відвідувати урочисті події та церковні служби.