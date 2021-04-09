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Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп (оновлено)

У віці 99 років помер принц Філіп, чоловік британської королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Букінгемського палацу у Twitter.

Герцог Единбурзький помер у Віндзорському замку через три тижні після того, як його виписали з лондонської лікарні. Там принц Філіп переніс операцію на серці. До свого столітнього ювілею чоловік королеви, який народився 10 червня 1921 року, не дожив приблизно два місяці.

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку", - йдеться в повідомленні.

"Королівська родина разом з людьми по всьому світу оплакує втрату", - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп 01

Відомо, що в січні цього року королева та її чоловік щепилися від коронавірусу.

Читайте: Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп 02

Принц Філіп народився в 1921 році на острові Корфу, належав до династії Глюксбургів, яка царювала в Греції. Він навчався в Німеччині, Шотландії та Англії. Він служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні.

У 1947 році відбулася церемонія одруження Філіпа і Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві. Потім він почав активно виконувати церемоніальні й благодійні обов'язки члена королівської сім'ї, супроводжував королеву під час різних візитів.

Принц Філіп відмовився від публічної діяльності в серпні 2017 року у віці 96 років.

Він, однак, не припинив відвідувати урочисті події та церковні служби.

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп 03

Автор: 

Велика Британія (5643) Єлизавета ІІ (38) смерть (6774) подружжя (12)


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Топ коментарі
+44
И при этом оставаться в здравом уме и все делать самостоятельно!
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09.04.2021 14:25
+37
RIP
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09.04.2021 14:19
+35
Дай бог каждому столько прожить
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09.04.2021 14:20
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RIP
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09.04.2021 14:19 Відповісти
цензор, у вас в тайтле принц Филирр. не торопитесь, проверяйте свою работу
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09.04.2021 15:25 Відповісти
Дай бог каждому столько прожить
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09.04.2021 14:20 Відповісти
И при этом оставаться в здравом уме и все делать самостоятельно!
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09.04.2021 14:25 Відповісти
сцк, как бы мне мирно скончаться сегодня утром в Виндзорском замке, не дожив 2х недель до ста лет...
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09.04.2021 15:18 Відповісти
Сегодня уже не успеешь, наверное к счастью.
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09.04.2021 15:30 Відповісти
столько прожить и ТАК прожить
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09.04.2021 16:19 Відповісти
Най з миром спочине.
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09.04.2021 14:22 Відповісти
не дожил до юбилея.. Жаль.. Боже храни королеву !!!
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09.04.2021 14:24 Відповісти
учитывая 9 месяцев в утробе матери - можно сказать, что таки прожил 100 лет
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09.04.2021 14:33 Відповісти
А чего её хранить эту старуху-интригантку, заказавшую убийство Дианы? В чём принцесса была виновата? В том что муж ее не любил, но не хотел разводиться потому что мамы боялся, чмо великовозрастное. Он любил другую, но женился на Диане потому что опять-таки мама так захотела. Себе полжизни испоганил(пока не нашел в себе силы жениться на той, на которой хотел). А все потому что чмо. Диана изменяла мужу когда уже разводилась. И никакая это на фиг уже не измена. И с каких пор в "цивилизованной Британии" стало принято убивать за измену? А потом эта "бабуся" попыталась обосрать жизнь внукам, которым тоже пыталась указывать на ком женится. Старший с женой пока терпят, а младший послал любимую бабушку нах и уехал из страны вместе с женой. Потому что мужик в отличие от своего отца. Принца Филиппа жаль, нет вопросов. Земля ему пухом.
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09.04.2021 23:15 Відповісти
Такова судьба королей Личное на второй план. Если Чарльз так любил ( свою нынешнюю супругу) то нужно было поступить как король Эдуард 8 Правил с 20.01.1936 по 11.12.1936 ( по сути 10 месяцев) отказался от короны в связи с браком с разведенкой американкой Уоллис Сипсон. Чарльз так не сделал, значит и не любил в той же мере ( тем более от то до сих пор еще не король), так что тут больше вопросы к Чарльзу чем к маме. По поводу Дианы.. " взялась за гуж, не говори что не дюж". Насильно за Чарльза ни кто замуж не заставлял идти. А влезла в эту шкуру.. назад особо то хода нет. Тем более ее дети наследники престола, будущими королями ( но ей видимо это было по барабану) а она по серьезному закрутила роман ( с возможным заключением брака с арабом мусульманином, с возможной сменой вероисповедания при заключении нового брака) Да и СМИ постарались. А так "таскать" по страницам приключения матери будущих королей, тут дело запахло жаренным ( да и не один этот араб был, до него тоже был как минимум один) Так что " святой" тоже не была. Кстати ни где не доказано что Диану " убили" под заказ, и это не случайное происшествие. По поводу внуков. У старшего все нормально, потому что сам нормальный. А младший как был с закидонами и постоянно в скандалах то с нацистской символикой, то девок менял как перчатки то еще что.. А тут его подцепила девка не промах. Разведенка ,наполовину афро американка, довольно со смутным прошлым, одна семейка чего стоит. Дополнительно вводит в ссоры мужа с братом и его женой ( за бабушку промолчу то такое), пиарит себя в СМИ скандальными интервью и т.д. и т.п. В общем баламуту Гарри досталась еще та ( возможно как раз по нем) "половинка". Так тоже как говорится. Флаг в руки, отказ от титулов, финансов и связей семьи, превратиться в обычного обывателя, сменить фамилию на фамилию жены жены и вперед. Где нибудь в глубинку Штатов или Канады, или дебри Амазонки ( ну если и вправду там все построено на взаимной " чистой" любви.
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10.04.2021 09:51 Відповісти
Жаль,совсем молодой был,жить ему еще и жить!
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09.04.2021 14:24 Відповісти
увЫ...людська біологічна межа - 125 років...
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09.04.2021 14:47 Відповісти
не дай Бог ***** до 125 лет доживет..
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09.04.2021 14:48 Відповісти
Запросто причем - что им стоит его каждые 10 лет заменять на нового...
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09.04.2021 15:03 Відповісти
без антибиотиков и санитарии с гигиеной 40+ и бай-бай
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09.04.2021 16:10 Відповісти
Вся жизнь впереди.
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09.04.2021 15:29 Відповісти
хороша генетика...організм звичайного мисливця-збирача десь на 50 років розрахований.
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09.04.2021 14:25 Відповісти
Вы серьезно считаете что там генетика? Спокойная жизнь, не перетруждался, жил в свое удовольствие, хороший уход и медобслуживание, не как у простых смертных, помогут любому продлить годы жизни
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09.04.2021 21:51 Відповісти
У Рокфеллера тоже жизнь была вполне нормальная. И бабок достаточно. но он 6 раз менял сердце. А Филипп ни разу. Значит, всё-таки генетика имеет значение.
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09.04.2021 23:17 Відповісти
На 90% генетика.
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10.04.2021 09:24 Відповісти
99 лет
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09.04.2021 14:27 Відповісти
В Украине до 99 лет не доживает 99.99% граждан.
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09.04.2021 14:27 Відповісти
Такую жизнь - дай Бог каждому!
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09.04.2021 14:31 Відповісти
Хороший был мужик.
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09.04.2021 14:32 Відповісти
Был хорошим супругом и не лез в Британские дела.
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09.04.2021 14:34 Відповісти
Вы сильно ошибаетесь
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09.04.2021 21:52 Відповісти
RIP

Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 855

..
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09.04.2021 14:37 Відповісти
В следующем году ему бы было 100, его супруге ( королеве) 95, и был бы юбилей 75 лет свадьбы. Жизнь закончилась. Все когда то проходит.
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09.04.2021 14:40 Відповісти
в этом, через 2 месяца...(1921 года, 10 июня)
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09.04.2021 14:45 Відповісти
да вы правы.. У Королевы в этом году юбилей. Это свадьбе 75 лет в следующем.
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09.04.2021 14:46 Відповісти
Командовал эсминцем во II мировой, реально воевал. Честь и хвала.
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09.04.2021 14:45 Відповісти
А вони всі реально воюють.
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09.04.2021 14:50 Відповісти
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 5148Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 9629
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09.04.2021 15:23 Відповісти
Що воював - то да.
А от щодо командування есмінцем не помилка?
Йому ж у 1945-му було 24 роки.
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09.04.2021 14:56 Відповісти
Во время войны Филипп участвовал в таких сражениях как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Критская операция , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD сражение у мыса Матапан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Сицилийская операции. Филипп служил на линкоре https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Valiant_(1914) Valiant , был заместителем командира эсминца https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Wallace_(1918) Wallace (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Wallace_(1918)&action=edit&redlink=1 русск. , а также эсминца https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Whelp_(R37) Whelp (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Whelp_(R37)&action=edit&redlink=1 русск. , который участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B войне с Японией на Тихом океане и присутствовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Токийском заливе при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 подписании акта о капитуляции Японии .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF,_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп,_герцог_Эдинбургский
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09.04.2021 15:18 Відповісти
Принц Філіп на Військово-морському флоті Великої Британії провів всю Другу світову війну. Брав участь у Критській операції, битві біля мису Матапан, Сицилійській операції. Служив на лінкорі Valiant, був заступником командира есмінця Wallace та Whelp. Був присутній в Токійській затоці під час підписання акту про капітуляцію Японії. Закінчив війну у званні старшого лейтенанта.
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09.04.2021 18:44 Відповісти
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 8491
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09.04.2021 14:55 Відповісти
Та шоб мы ВСЕ так жили ...
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09.04.2021 14:57 Відповісти
Немного не в тему, но все же. Вот ушел достойный человек.. И все ( большинство, в крайнем случае нормальных ) соболезнуют . А представьте что объявили что умер ( дал дуба, коньки двинул, просто "сдох", ) ВВП.. В пору национальный праздник объявлять на 75% планеты Земля.. Да уж. Неисповедимы пути твои Господи...
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09.04.2021 15:02 Відповісти
Да, если здохнет х@йло, то бедные баяны.
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09.04.2021 15:34 Відповісти
що означає оте ваше "если"?
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09.04.2021 16:23 Відповісти
Ещё на моём веку
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09.04.2021 17:11 Відповісти
Следующий штамм коронавируса будет отличаться еще большим человеколюбием.
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09.04.2021 15:06 Відповісти
Соболезнуем королеве, ее семье и всем британцам!!!!
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09.04.2021 15:28 Відповісти
RIP.
Хай сонце Елади йому світить вічно.
Українці співчувають королівській родині. Ваша біль- наша біль.
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09.04.2021 15:34 Відповісти
Царство Небесное!
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09.04.2021 15:43 Відповісти
Міцний був дідуган. Хай спочиває з миром...
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09.04.2021 16:44 Відповісти
Какая жалость! Цартсво небесное Принцу. Искренние соболезнования Королеве, крепкого здоровья и сил пережить потерю родного человека.
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09.04.2021 16:46 Відповісти
Ценный был мужик. Я его видел на расстоянии метров 12. И Королеву тоже. Но она вначале завершила официальную часть визита (это было здесь, в Онтарио, лет 13 назад), а потом подошла к нам. А Филипп сразу по-простому как-то помахал, не ожидая протокольного времени... Один из старых динозавров, не поражённых неомарксистской болезнью политкорректности. R.I.P.
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09.04.2021 18:57 Відповісти
PIP.
Принц Філіп більше всіх мені подобався з чоловіків королівської родини. Місяць тому дивилась серіал «Королева» там його особистість дуже яскраво показана. До речі, цей серіал сподобався як Королеві, так і принцу Філіпу. Вони там такі справжні.
Принц був воїном, спортсменом, з важким дитинством, а Єлизавета його для себе обрала ще дитиною, коли закохалась у хлопчика з білим чубом.
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09.04.2021 22:17 Відповісти
Пардон, серіал називається «Корона».
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10.04.2021 00:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pj8MtP17Aa4 Документальний фільм , якщо вас цікавить тема, хоча, направду, англійською.
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10.04.2021 23:55 Відповісти
Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп - Цензор.НЕТ 7267
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10.04.2021 22:43 Відповісти
 
 