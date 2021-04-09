Начальнице "миграционной службы ДНР" сообщено о заочном подозрении, - прокуратура
"Начальнику отдела Миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР" заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года правонарушительница организует деятельность подчиненного ей подразделения по обязательному получению жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых "паспортов гражданина ДНР".
В частности, получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.
По данным правозащитных организаций на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано более 700 тыс псевдопаспортов.
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