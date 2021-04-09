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Начальниці "міграційної служби ДНР" повідомлено про заочну підозру, - прокуратура

Начальниці

"Начальниці відділу Міграційної служби Донецького міського управління поліції МВС ДНР" заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року правопорушниця організовує діяльність підпорядкованого їй підрозділу щодо обов’язкового отримання мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької області так званих "паспортов гражданина ДНР".

Зокрема, отримувати вказаний документ вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат.

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За даними правозахисних організацій на непідконтрольній українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тис псевдопаспортів.

Автор: 

прокуратура (3694) Донецька область (8716)


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09.04.2021 16:04 Відповісти
Первый раз увидел обложку домбасяцкого паспорта. Впечатление, как будто кремлевскую курицу ударили лопатами по лапам и голове.
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09.04.2021 16:05 Відповісти
 
 