Начальниці "міграційної служби ДНР" повідомлено про заочну підозру, - прокуратура
"Начальниці відділу Міграційної служби Донецького міського управління поліції МВС ДНР" заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу прокуратури Донецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року правопорушниця організовує діяльність підпорядкованого їй підрозділу щодо обов’язкового отримання мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької області так званих "паспортов гражданина ДНР".
Зокрема, отримувати вказаний документ вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат.
За даними правозахисних організацій на непідконтрольній українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тис псевдопаспортів.
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