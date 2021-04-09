Четыре столичных ресторана закрыты за нарушение карантинных мер, - КГГА

Вчера в Киеве проверили заведения на соблюдение карантинных мероприятий на территории Голосеевского района столицы. Четыре ресторана были закрыты из-за нарушения карантинных правил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"8 апреля 2021 специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с сотрудниками Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили заведения на соблюдение карантинных мероприятий на территории Голосеевского района столицы. Всего в ходе контроля проверено 12 ночных заведений, выявлены и закрыты 4 ресторана, которые работали с нарушением карантина", - говорится в сообщении.

Речь идет о:



- ресторан "Passenger gastro bar" на ул. Саксаганского, 33/35;

- ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine" на ул. Большой Васильковской, 48;

- ресторан "Shah-Plov" на ул. Антоновича, 72;

- ресторан-пиццерия "Mister Cat" на Голосеевском проспекте, 132.

По результатам проверки на руководителей составлено 4 админпротокола по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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