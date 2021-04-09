Чотири столичні ресторани закрито за порушення карантинних заходів, - КМДА

Учора в Києві перевірили заклади на дотримання карантинних заходів на території Голосіївського району столиці. Чотири ресторану були закриті через порушення карантинних правил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"8 квітня 2021 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві спільно із співробітниками Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили заклади на дотримання карантинних заходів на території Голосіївського району столиці. Загалом під час контролю перевірено 12 нічних закладів, виявлено та зачинено 4 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про:

ресторан "Passenger gastro bar" на вул. Саксаганського, 33/35;

ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine" на вул. Великій Васильківській, 48;

ресторан "Shah-Plov" на вул. Антоновича, 72;

ресторан-піцерія "Mister Cat" на Голосіївському проспекті, 132.

За результатами перевірки на керівників складено 4 адмінпротоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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