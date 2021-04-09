Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов. ФОТО
Старший боевой медик горно-штурмовой роты 10-й ОГШБр, сержант Светлана Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Светлана - военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами 26 марта. Находясь вместе с президентом Владимиром Зеленским два дня на фронте и общаясь со Светланой, глядя ей в глаза, понимал, как много мы должны этой 24-летней девушке", - написал Данилов.
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+40 дмитрий иванов #379098
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просто честным и здоровым, а не военным и снайперам на этот вызов врага ответить нечем...
кроме углубления процесса перемирья
Героям Слава!
Героиням -- Славы и Любви!
І поранених як і загиблих виносили ті хто на ВОПі
та Николай Ильин ("Эстонец").