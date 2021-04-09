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Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов. ФОТО

Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов. ФОТО

Старший боевой медик горно-штурмовой роты 10-й ОГШБр, сержант Светлана Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Светлана - военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами 26 марта. Находясь вместе с президентом Владимиром Зеленским два дня на фронте и общаясь со Светланой, глядя ей в глаза, понимал, как много мы должны этой 24-летней девушке", - написал Данилов.

Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами

Автор: 

Данилов Алексей (1066) награда (1809) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (205) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+40
Респект и уважение! Познакомьте её с гавно-депутаткой, которая сваливать из страны собиралась, пусть медик её научит делать что-то полезное для людей и страны, а не лежать под тем, кто её засунул в Раду и просирать деньги на ветер, фестиваля ежедневно, как это делают наши недо-избранники
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09.04.2021 19:10
+26
Красивая и смелая девушка. И медик, а не снайпер, что природно для настоящей женщины. Дай Бог скорей ей вернуться живой здоровой, чтобы и любовь была и семья и дети. Дети здоровые и честные, нужны нашей стране не меньше чем военные)
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09.04.2021 19:15
+25
Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов - Цензор.НЕТ 8294
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09.04.2021 19:09
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Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов - Цензор.НЕТ 8294
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09.04.2021 19:09 Ответить
Респект и уважение! Познакомьте её с гавно-депутаткой, которая сваливать из страны собиралась, пусть медик её научит делать что-то полезное для людей и страны, а не лежать под тем, кто её засунул в Раду и просирать деньги на ветер, фестиваля ежедневно, как это делают наши недо-избранники
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09.04.2021 19:10 Ответить
А чому гамнодепутатку не відкликати , чи щоб сама склала повноваження. Сама не складе , бо свиню від корита важко відірвати.
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09.04.2021 20:03 Ответить
Красивая и смелая девушка. И медик, а не снайпер, что природно для настоящей женщины. Дай Бог скорей ей вернуться живой здоровой, чтобы и любовь была и семья и дети. Дети здоровые и честные, нужны нашей стране не меньше чем военные)
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09.04.2021 19:15 Ответить
в сводках погибших за месяцы "перемирия президента" большое число, именно в результате снайперских выстрелов...
просто честным и здоровым, а не военным и снайперам на этот вызов врага ответить нечем...
кроме углубления процесса перемирья
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09.04.2021 20:02 Ответить
І разом з тим, жінка-снайпер - це нормально.
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09.04.2021 21:06 Ответить
Мал золотник, да дорог! Очень дорог!!!
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09.04.2021 19:16 Ответить
Дитё Святое...

Героям Слава!

Героиням -- Славы и Любви!
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09.04.2021 19:23 Ответить
Молодець дівчина, вітання.
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09.04.2021 19:27 Ответить
Хочу подчеркнуть , - что одна от Жира находясь в Раде и получая народные Деньги от Только одного Доклада Хомчака , - Захотела свалить с Украины . А другая , - Рискуя Жизнью своей , что Бы спасти Жизнь Побратима , сделала Все и Своей Хрупкостью показала всем , что Она Украинка.
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09.04.2021 19:41 Ответить
Respect
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09.04.2021 19:54 Ответить
Не маю нічого проти нагородження, але але але! Показове нагородження!
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09.04.2021 19:58 Ответить
нагородження треба показувати, а не потайки в циркуляри вписати прізвище і нагороду передати з оказією
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09.04.2021 20:05 Ответить
Не маю нічого проти нагороди. Але ця дівчина в умовах обстрілу, як зазначено в статті перше що ---не евакуює пораненого. Масса тіла лежачого, в спорядженні, в три рази перевищує її массу. По- друге, жінка на ВОПі вже проблема. Я про фізіологічні потреби жінки говорю.по - третє: ми витягували всіх наших поранених і я знаю що пишу
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09.04.2021 20:16 Ответить
Вона парамэд
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09.04.2021 20:23 Ответить
А я схиляюсь до думки, що хто поїхав з РОПу так ось тобі! І взагалі "таблетки- буханки" не їздять під час обстрілу. Це вже давно.
І поранених як і загиблих виносили ті хто на ВОПі
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09.04.2021 20:52 Ответить
.А який сенс - нагороджувати таємно .? Країна має знати своїх справжніх Героїв .. Привселюдно .
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09.04.2021 20:16 Ответить
доречі- чому не Хома не Бубочка а Данілов дивно ********** там був якщо вірити ОПУ
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09.04.2021 20:24 Ответить
Та мо злякався дівчини . Воно ж дитина ще , хоча і 43 річна . .
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09.04.2021 20:56 Ответить
Героям слава!!!
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09.04.2021 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0K_ycWgcQhw&t=1s UA Gorky Look, Саша Кладбище | 250 (гимн боевых парамедиков)
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09.04.2021 20:20 Ответить
КРАСУНЕЧКА !!! ПАТРІОТКА !! ГЕРОЇНЯ !! УКРАЇНА БУЛА , Є , І БУДЕ ДОКИ Є ТАКІ ЇЇ ДОЧКИ !!!
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09.04.2021 20:21 Ответить
Дякую красуне.Бережи тебе Господь...
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09.04.2021 20:27 Ответить
В цієї дівчини "яйця сталевіші" за тих хто в подібній ситуації не витягнув Ярослава Журавля
та Николай Ильин ("Эстонец").
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09.04.2021 20:56 Ответить
українська героїчна краса.. сльози на очах від цих очей...
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09.04.2021 21:27 Ответить
Щасливої долі тобі ,Світлано!
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09.04.2021 22:36 Ответить
Жінка,перед якою чоловіки,повині стоять на колінах,с глубокой повагой.
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09.04.2021 23:01 Ответить
 
 