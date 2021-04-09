Боевой медик 10-й ОГШБр сержант Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого за спасение раненных под Шумами, - Данилов. ФОТО

Старший боевой медик горно-штурмовой роты 10-й ОГШБр, сержант Светлана Землина награждена орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Светлана - военный медик, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела российских войск под Шумами 26 марта. Находясь вместе с президентом Владимиром Зеленским два дня на фронте и общаясь со Светланой, глядя ей в глаза, понимал, как много мы должны этой 24-летней девушке", - написал Данилов.

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