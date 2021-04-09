"Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО

Экс-глава Одесской ОГА, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о том, что система таможни полностью прогнила и ее надо менять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Саакашвили заявил: "Ситуация очень простая. Свято место пусто не бывает. Сегодня будет Фирманюк, завтра Альперин, послезавтра все эти люди, которых мы называем. Государственная система полностью прогнила. Мы позволяем просто украинским чиновникам просто "иметь" население. Ну так не может быть. Неужели у нас всех нет чувства гордости, что мы не должны этого терпеть. Ситуация очень простая. Есть выход по таможне. 9 месяцев назад Нацрада реформ утвердила реформу таможни, по которой любой контейнер, который заходит, меньше 5% досматривается, потому что эта система оценик риска таможенника вообще ничего не делает. Система так выстроена, что если он обманет на входе, то где-то его поймают в Днепре и он будет такой штраф платьть, что нет смысла. Но при таких тарифах работать тоже нет смысла. Тарифы надо снижать, но зато оборот расширять, чтобы это все "обелелось". Эта система у нас готова".

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