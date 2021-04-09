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"Государственная система полностью прогнила", - Саакашвили о таможне. ВИДЕО

Экс-глава Одесской ОГА, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о том, что система таможни полностью прогнила и ее надо менять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Саакашвили заявил: "Ситуация очень простая. Свято место пусто не бывает. Сегодня будет Фирманюк, завтра Альперин, послезавтра все эти люди, которых мы называем. Государственная система полностью прогнила. Мы позволяем просто украинским чиновникам просто "иметь" население. Ну так не может быть. Неужели у нас всех нет чувства гордости, что мы не должны этого терпеть. Ситуация очень простая. Есть выход по таможне. 9 месяцев назад Нацрада реформ утвердила реформу таможни, по которой любой контейнер, который заходит, меньше 5% досматривается, потому что эта система оценик риска таможенника вообще ничего не делает. Система так выстроена, что если он обманет на входе, то  где-то его поймают в Днепре и он будет такой штраф платьть, что нет смысла. Но при таких тарифах работать тоже нет смысла. Тарифы надо снижать, но зато оборот расширять, чтобы это все "обелелось". Эта система у нас готова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня просто поражает избирательность, как этот список составлялся - Саакашвили о санкционном списке контрабандистов. ВИДЕО

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) таможня (1962) шоу Шустера (315) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+21
які реформи запровадив цей жирний поц Сракашвілі, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць???
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09.04.2021 23:18
+17
Что, Зеленский уже реальный барыга? Или как, Михо?
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09.04.2021 23:17
+14
Скажи это кто то другой, я бы согласился.
Но этот "слуга всех господ" ничего кроме раздражения не вызывает.
Если бы журналисты его игнорировали, то оно сидело бы тихо и не вякало.
Хотя для Шустера это подарок: больше болванов будут смотреть эту порнуху с политическим уклоном...
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09.04.2021 23:23
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Бла бла бла,производитель горячего воздуха,кокаинщик-карлсон
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09.04.2021 23:43 Ответить
всё о чем мечтал пуйло
это хаос ,
контролируемый ворами, бандитами и им же...
для того, чтоб это побороть
нужно принять "Законы внутренней борьбы № 7,62 и № 5,45 "
и привести их в немедленное исполнение
хотя бы пару раз ,
а не бла-бла -бла на еженедельном развлекательном шоу "свобода слова" на котором можно ещё и бабки за участие заработать...
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09.04.2021 23:50 Ответить
Меня идивляют те олухи, которые ждут, что саака должен был уже давно запровадити реформы. Вы или реально тупые, или косите успешно под дураков. Он возглавляет нац. СОВЕТ - это консультационный орган. А то, что вы от него ждёте должны ВР принять законы, а КМ принять соответствующие постановления. Кроме того, на комитетах пересчитывают все плюсы/минусы и недопоступления в результате реформ, и в конце рада может не принять бюджет из-за этих реформ. Плюс 90% депутатов имеют маленький гешефт от любого движа и ломать свой зарабаток естественно не будут. Отсюда и тормоз любым реформам.
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09.04.2021 23:51 Ответить
та ти шо? Ой, скільки дешевого пафосу даремно пропадає Які ж Закони розобив і подав у Парламент жирний поц Сракашваль? Я чекаю на список цих Законів!
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10.04.2021 12:34 Ответить
Що ще ЗЄшобло повинно натворити що Міхо обізвав їх баригами?
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09.04.2021 23:57 Ответить
Система була прогнилою, з самого початку з часів окупації України московитами.
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10.04.2021 00:01 Ответить
Просто де хто історію вивчати і досі не хоче...
І не за підручниками совкового зразку, а за більш серйозними джерелами.
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10.04.2021 00:43 Ответить
"Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю - Цензор.НЕТ 9798
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10.04.2021 00:02 Ответить
в капітана саачєвідность скінчилося лаве?
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10.04.2021 00:12 Ответить
дано: зеленые новы лицца, вся полнота власти, два года времени, самый великий в галлактике реформатор, и???.
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10.04.2021 01:48 Ответить
Михуэль уже год как главный реформатор страны, напомните, какие реформы оно провело?
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10.04.2021 07:00 Ответить
Я то думал, что реформы проводит правительство и президент, а не советник(хоть и главный) по реформам.
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10.04.2021 07:37 Ответить
а за шо он тогда такие деньги получает ?
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10.04.2021 11:44 Ответить
"Гниє" разом з системою.
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10.04.2021 09:08 Ответить
Платят, того и получает. Не ворует же.
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10.04.2021 18:32 Ответить
Всё нажито непосильным трудом.
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10.04.2021 19:30 Ответить
А что нажито, покажи? С декларациями сейчас это не проблема.
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12.04.2021 06:25 Ответить
Не треба вірити в декларації. Сама дефініція декларації визначає її об*єктивність.
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12.04.2021 11:19 Ответить
А по проще нельзя?. Сколько стоило труда ЕС и США систему электронного декларирования запустить, что бы Панасюк с легкостью помножил ее на ноль?
Хотя верь в что хочешь, хоть в дефiнiцiю , хоть в интуицию, хоть в Папу Римского. Твое частное дело.
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12.04.2021 16:52 Ответить
Чоловіче! Я не покійний "Гепа", щоби когось чи щось множити на нуль. Я просто в повній мірі не довіряю достовірності декларацій високопосадовців. А якщо ви вірите, то це ваша особиста справа.
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12.04.2021 19:38 Ответить
Понятно чоловиче. Верь в дифиницию, или как там еще. А весь цивилизованный мир смотрит в декларации. Если есть сомнения, проверяет их. Всех делов. И ни какой дифиниции, т.е. самодеятельности. Хотя у нас свобода вероисповедания. Каждый в праве верить во что угодно.
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12.04.2021 19:53 Ответить
Відносно цивілізованого світу заперечень не маю як проти того, що НАБУ перевірить декларації. Але щось не пригадую випадків, щоб хтось реально поніс покарання за недостовірність даних в декларації. В цивілізованій країні президент за "помилку" в декларації вже б сам подав би в відставку.
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12.04.2021 20:31 Ответить
Представь. Тупицкий был того же мнения, что и ты. Взял эти "ненужные" декларации и отменил. Споетесь.
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12.04.2021 20:36 Ответить
А яі не знав, що для нього важлива моя думка, гадав, що це рішення прийняли майже всі судді КС, а не один Тупицький.
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13.04.2021 06:40 Ответить
Твоя думка=думка Тупыцького. Поздравляю.
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13.04.2021 14:20 Ответить
ЯКІ САНКЦІЇ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ, Я ЗАТИТУЮ В СОТИЙ РАЗ?! ЩО ЦЕ ЗА ОКОЗАМИЛЮВАННЯ? У НАС Є КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС, ЯКЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ ЗЛОЧИНИ, ЗНАЧИТЬ НЕ САНКЦІЇ НЕ ЗВІЛЬНЕННЯ, А ТЮРМА З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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10.04.2021 08:05 Ответить
Что бы "проплаченные" здесь не писали , Михо реально провел реформы в Грузии . Не до конца , кацапы не дали , устроили Абхазию . Назовите хоть одного украинского политика достойного звания реформатора ? А впрочем , на форуме не осталось тех, чье мнение ( как раньше ) достойно внимания . Клоака .
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10.04.2021 09:32 Ответить
А впрочем , на форуме не осталось тех, чье мнение ( как раньше ) достойно внимания .



"Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю - Цензор.НЕТ 4813
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10.04.2021 11:46 Ответить
Канечно. Только с жеваным галстуком и пагаварить.
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12.04.2021 06:27 Ответить
Судя по количеству подписчиков, твое мнение, не тянет на статус авторитетного...
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10.04.2021 20:33 Ответить
Так він же з "цивилізованого світу", відрізняється думками.
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12.04.2021 20:34 Ответить
ця система прогнила ще на початку 90-х років... усі свідомо чи ні про це знають.
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10.04.2021 18:50 Ответить
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