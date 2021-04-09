"Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю. ВIДЕО

Ексголова Одеської ОДА, голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що система митниці повністю прогнила і її треба міняти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Саакашвілі заявив: "Ситуація дуже проста. Святе місце порожнім не буває. Сьогодні буде Фірманюк, завтра Альперін, післязавтра всі ці люди, яких ми називаємо. Державна система повністю прогнила. Ми дозволяємо українським чиновникам просто "імєть" населення. Ну так не може бути. Невже у нас всіх немає почуття гордості, що ми не повинні цього терпіти. Ситуація дуже проста. Є вихід щодо митниці. 9 місяців тому Нацрада реформ затвердила реформу митниці, за якою будь-який контейнер, який заходить, менше 5% оглядається, бо це система оцінки ризику, митник взагалі нічого не робить. Система так збудована, що якщо він обдурить на вході, то десь його зловлять у Дніпрі і він буде такий штраф платити, що немає сенсу. Але при таких тарифах працювати теж немає сенсу. Тарифи треба знижувати, але зате оборот розширювати, щоб це все "обілилось". Ця система у нас готова".

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