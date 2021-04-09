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"Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю. ВIДЕО

Ексголова Одеської ОДА, голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що система митниці повністю прогнила і її треба міняти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Саакашвілі заявив: "Ситуація дуже проста. Святе місце порожнім не буває. Сьогодні буде Фірманюк, завтра Альперін, післязавтра всі ці люди, яких ми називаємо. Державна система повністю прогнила. Ми дозволяємо українським чиновникам просто "імєть" населення. Ну так не може бути. Невже у нас всіх немає почуття гордості, що ми не повинні цього терпіти. Ситуація дуже проста. Є вихід щодо митниці. 9 місяців тому Нацрада реформ затвердила реформу митниці, за якою будь-який контейнер, який заходить, менше 5% оглядається, бо це система оцінки ризику, митник взагалі нічого не робить. Система так збудована, що якщо він обдурить на вході, то десь його зловлять у Дніпрі і він буде такий штраф платити, що немає сенсу. Але при таких тарифах працювати теж немає сенсу. Тарифи треба знижувати, але зате оборот розширювати, щоб це все "обілилось". Ця система у нас готова".

Читайте також: Мене просто вражає вибірковість, як цей список складався, - Саакашвілі про санкційний список контрабандистів. ВIДЕО

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1880) Державна митна служба (657)


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Топ коментарі
+21
які реформи запровадив цей жирний поц Сракашвілі, перебуваючи на посаді вже РІК, і отримуючи зарплату 300 000 грн на місяць???
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09.04.2021 23:18
+17
Что, Зеленский уже реальный барыга? Или как, Михо?
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09.04.2021 23:17
+14
Скажи это кто то другой, я бы согласился.
Но этот "слуга всех господ" ничего кроме раздражения не вызывает.
Если бы журналисты его игнорировали, то оно сидело бы тихо и не вякало.
Хотя для Шустера это подарок: больше болванов будут смотреть эту порнуху с политическим уклоном...
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09.04.2021 23:23
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Бла бла бла,производитель горячего воздуха,кокаинщик-карлсон
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09.04.2021 23:43 Відповісти
всё о чем мечтал пуйло
это хаос ,
контролируемый ворами, бандитами и им же...
для того, чтоб это побороть
нужно принять "Законы внутренней борьбы № 7,62 и № 5,45 "
и привести их в немедленное исполнение
хотя бы пару раз ,
а не бла-бла -бла на еженедельном развлекательном шоу "свобода слова" на котором можно ещё и бабки за участие заработать...
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09.04.2021 23:50 Відповісти
Меня идивляют те олухи, которые ждут, что саака должен был уже давно запровадити реформы. Вы или реально тупые, или косите успешно под дураков. Он возглавляет нац. СОВЕТ - это консультационный орган. А то, что вы от него ждёте должны ВР принять законы, а КМ принять соответствующие постановления. Кроме того, на комитетах пересчитывают все плюсы/минусы и недопоступления в результате реформ, и в конце рада может не принять бюджет из-за этих реформ. Плюс 90% депутатов имеют маленький гешефт от любого движа и ломать свой зарабаток естественно не будут. Отсюда и тормоз любым реформам.
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09.04.2021 23:51 Відповісти
та ти шо? Ой, скільки дешевого пафосу даремно пропадає Які ж Закони розобив і подав у Парламент жирний поц Сракашваль? Я чекаю на список цих Законів!
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10.04.2021 12:34 Відповісти
Що ще ЗЄшобло повинно натворити що Міхо обізвав їх баригами?
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09.04.2021 23:57 Відповісти
Система була прогнилою, з самого початку з часів окупації України московитами.
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10.04.2021 00:01 Відповісти
Просто де хто історію вивчати і досі не хоче...
І не за підручниками совкового зразку, а за більш серйозними джерелами.
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10.04.2021 00:43 Відповісти
"Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю - Цензор.НЕТ 9798
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10.04.2021 00:02 Відповісти
в капітана саачєвідность скінчилося лаве?
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10.04.2021 00:12 Відповісти
дано: зеленые новы лицца, вся полнота власти, два года времени, самый великий в галлактике реформатор, и???.
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10.04.2021 01:48 Відповісти
Михуэль уже год как главный реформатор страны, напомните, какие реформы оно провело?
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10.04.2021 07:00 Відповісти
Я то думал, что реформы проводит правительство и президент, а не советник(хоть и главный) по реформам.
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10.04.2021 07:37 Відповісти
а за шо он тогда такие деньги получает ?
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10.04.2021 11:44 Відповісти
"Гниє" разом з системою.
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10.04.2021 09:08 Відповісти
Платят, того и получает. Не ворует же.
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10.04.2021 18:32 Відповісти
Всё нажито непосильным трудом.
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10.04.2021 19:30 Відповісти
А что нажито, покажи? С декларациями сейчас это не проблема.
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12.04.2021 06:25 Відповісти
Не треба вірити в декларації. Сама дефініція декларації визначає її об*єктивність.
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12.04.2021 11:19 Відповісти
А по проще нельзя?. Сколько стоило труда ЕС и США систему электронного декларирования запустить, что бы Панасюк с легкостью помножил ее на ноль?
Хотя верь в что хочешь, хоть в дефiнiцiю , хоть в интуицию, хоть в Папу Римского. Твое частное дело.
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12.04.2021 16:52 Відповісти
Чоловіче! Я не покійний "Гепа", щоби когось чи щось множити на нуль. Я просто в повній мірі не довіряю достовірності декларацій високопосадовців. А якщо ви вірите, то це ваша особиста справа.
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12.04.2021 19:38 Відповісти
Понятно чоловиче. Верь в дифиницию, или как там еще. А весь цивилизованный мир смотрит в декларации. Если есть сомнения, проверяет их. Всех делов. И ни какой дифиниции, т.е. самодеятельности. Хотя у нас свобода вероисповедания. Каждый в праве верить во что угодно.
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12.04.2021 19:53 Відповісти
Відносно цивілізованого світу заперечень не маю як проти того, що НАБУ перевірить декларації. Але щось не пригадую випадків, щоб хтось реально поніс покарання за недостовірність даних в декларації. В цивілізованій країні президент за "помилку" в декларації вже б сам подав би в відставку.
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12.04.2021 20:31 Відповісти
Представь. Тупицкий был того же мнения, что и ты. Взял эти "ненужные" декларации и отменил. Споетесь.
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12.04.2021 20:36 Відповісти
А яі не знав, що для нього важлива моя думка, гадав, що це рішення прийняли майже всі судді КС, а не один Тупицький.
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13.04.2021 06:40 Відповісти
Твоя думка=думка Тупыцького. Поздравляю.
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13.04.2021 14:20 Відповісти
ЯКІ САНКЦІЇ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ, Я ЗАТИТУЮ В СОТИЙ РАЗ?! ЩО ЦЕ ЗА ОКОЗАМИЛЮВАННЯ? У НАС Є КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС, ЯКЩО ЛЮДИНА РОБИТЬ ЗЛОЧИНИ, ЗНАЧИТЬ НЕ САНКЦІЇ НЕ ЗВІЛЬНЕННЯ, А ТЮРМА З КОНФІСКАЦІЄЮ ВСЬОГО МАЙНА.
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10.04.2021 08:05 Відповісти
Что бы "проплаченные" здесь не писали , Михо реально провел реформы в Грузии . Не до конца , кацапы не дали , устроили Абхазию . Назовите хоть одного украинского политика достойного звания реформатора ? А впрочем , на форуме не осталось тех, чье мнение ( как раньше ) достойно внимания . Клоака .
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10.04.2021 09:32 Відповісти
А впрочем , на форуме не осталось тех, чье мнение ( как раньше ) достойно внимания .



"Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю - Цензор.НЕТ 4813
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10.04.2021 11:46 Відповісти
Канечно. Только с жеваным галстуком и пагаварить.
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12.04.2021 06:27 Відповісти
Судя по количеству подписчиков, твое мнение, не тянет на статус авторитетного...
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10.04.2021 20:33 Відповісти
Так він же з "цивилізованого світу", відрізняється думками.
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12.04.2021 20:34 Відповісти
ця система прогнила ще на початку 90-х років... усі свідомо чи ні про це знають.
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10.04.2021 18:50 Відповісти
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