Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях
Президент Владимир Зеленский назначил глав трех районных государственных администраций в трех областях.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.
В частности, Юрий Лобач возглавил Владимир-Волынскую райгосадминистрацию Волынской области, а Леонид Клизуб стал председателем Ахтырской РГА Сумской области.
Кроме того, глава государства переназначил Сергея Рублевского главой Павлоградской райгосадминистрации Днепропетровской области, предварительно освободив его от этой должности в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях".
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Чиновник Януковича, регіонал.
З 1 травня 2010 року по грудень 2010-й - голова Іваничівської районної державної адміністрації.
З грудня 2010 року - перший заступник голови обласної ради.
Звільнений з посади у лютому 2014 р.
У жовтні 2010-го обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Партії регіонів.
У 2020 р. обраний депутатом Луцької районної ради від партії Слуга Народу.