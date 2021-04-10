Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях

Президент Владимир Зеленский назначил глав трех районных государственных администраций в трех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Юрий Лобач возглавил Владимир-Волынскую райгосадминистрацию Волынской области, а Леонид Клизуб стал председателем Ахтырской РГА Сумской области.

Кроме того, глава государства переназначил Сергея Рублевского главой Павлоградской райгосадминистрации Днепропетровской области, предварительно освободив его от этой должности в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях".

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