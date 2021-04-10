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Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях

Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях

Президент Владимир Зеленский назначил глав трех районных государственных администраций в трех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Юрий Лобач возглавил Владимир-Волынскую райгосадминистрацию Волынской области, а Леонид Клизуб стал председателем Ахтырской РГА Сумской области.

Кроме того, глава государства переназначил Сергея Рублевского главой Павлоградской райгосадминистрации Днепропетровской области, предварительно освободив его от этой должности в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях".

Также читайте: Зеленский уволил 27 руководителей районов в трех областях

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) назначение (2179) РГА (252)


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Топ комментарии
+6
Латвия приняла закон - Кто с руководства страны вступит в переговоры с русней после агрессии в их страну - того считать предателем !!! Только воевать до последнего патрона и никаких переговоров с кацапами - И НИКАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ !!! ... хм.. а что нам мешает сделать тоже самое и раз и навсегда поставить точку в этой теме !? Ну что нелох скажешь Нам !?
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10.04.2021 02:21
+6
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 5678
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10.04.2021 07:49
+4
Нюхнула коксу і думає що б ще збрехати ЗЕлохам.
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10.04.2021 07:29
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Латвия приняла закон - Кто с руководства страны вступит в переговоры с русней после агрессии в их страну - того считать предателем !!! Только воевать до последнего патрона и никаких переговоров с кацапами - И НИКАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ !!! ... хм.. а что нам мешает сделать тоже самое и раз и навсегда поставить точку в этой теме !? Ну что нелох скажешь Нам !?
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10.04.2021 02:21 Ответить
нам такого низя. у нас мыролюбность уже 7 лет.
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10.04.2021 02:35 Ответить
интересно, что будет делать наша полиция в оккупированых городах?
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10.04.2021 05:25 Ответить
а зеленский уже из Катара приехало ?
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10.04.2021 03:00 Ответить
Еще нет,ща на БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ в гондурасе,а все эти понты-от мандели в дії...
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10.04.2021 08:10 Ответить
опять брат ермака постарався
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10.04.2021 05:09 Ответить
Опять из своих КВНщиков или он своих всех трудоустроил за два года?
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10.04.2021 05:56 Ответить
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 5191
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10.04.2021 06:06 Ответить
Що там ще гарнго з ранку зробила беніна лялька?
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10.04.2021 06:55 Ответить
Нюхнула коксу і думає що б ще збрехати ЗЕлохам.
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10.04.2021 07:29 Ответить
Коли це все кончиться,постановки людей на місцях?
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10.04.2021 07:38 Ответить
ВОНО працюйе.
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10.04.2021 07:42 Ответить
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 5678
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10.04.2021 07:49 Ответить
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 937
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10.04.2021 08:00 Ответить
Зеленський призначив глав трьох РДА у трьох областях - Цензор.НЕТ 4497
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10.04.2021 08:54 Ответить
Дуралей играется в солдатиков... Или раскладывает пасьянс? В любом случае это никак не отразится на войну с Мордором и борьбой с КОВИД. Тут Зебил и его слуги в полном дерьме
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10.04.2021 08:52 Ответить
мудрый гетьман веде державне будівницьтво, зміцьнює владні вертікалі, поглиблює демократію, поширшує міжнародне свпірабітницьтво
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10.04.2021 08:53 Ответить
это стеб?
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10.04.2021 08:56 Ответить
официальная пропаганда..нет причин сомневаться
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10.04.2021 08:58 Ответить
Ты откуда? В Украине нет официальной пропаганды?
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10.04.2021 09:03 Ответить
Хорошій прпагандець
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10.04.2021 09:18 Ответить
Юрий Лобач
Чиновник Януковича, регіонал.
З 1 травня 2010 року по грудень 2010-й - голова Іваничівської районної державної адміністрації.
З грудня 2010 року - перший заступник голови обласної ради.
Звільнений з посади у лютому 2014 р.
У жовтні 2010-го обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Партії регіонів.
У 2020 р. обраний депутатом Луцької районної ради від партії Слуга Народу.
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10.04.2021 10:16 Ответить
 
 