Зеленський призначив глав трьох РДА у трьох областях
Президент Володимир Зеленський призначив глав трьох районних державних адміністрацій у трьох областях.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, Юрій Лобач очолив Володимир-Волинську райдержадміністрацію Волинської області, а Леонід Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області.
Крім того, глава держави перепризначив Сергія Рублевського главою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
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Чиновник Януковича, регіонал.
З 1 травня 2010 року по грудень 2010-й - голова Іваничівської районної державної адміністрації.
З грудня 2010 року - перший заступник голови обласної ради.
Звільнений з посади у лютому 2014 р.
У жовтні 2010-го обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Партії регіонів.
У 2020 р. обраний депутатом Луцької районної ради від партії Слуга Народу.