Зеленський призначив глав трьох РДА у трьох областях

Президент Володимир Зеленський призначив глав трьох районних державних адміністрацій у трьох областях.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Юрій Лобач очолив Володимир-Волинську райдержадміністрацію Волинської області, а Леонід Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області.

Крім того, глава держави перепризначив Сергія Рублевського главою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

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