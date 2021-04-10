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Зеленський призначив глав трьох РДА у трьох областях

Зеленський призначив глав трьох РДА у трьох областях

Президент Володимир Зеленський призначив глав трьох районних державних адміністрацій у трьох областях.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Юрій Лобач очолив Володимир-Волинську райдержадміністрацію Волинської області, а Леонід Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області.

Крім того, глава держави перепризначив Сергія Рублевського главою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Читайте також: Зеленський звільнив 27 керівників районів у трьох областях

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) призначення (2295) РДА (199)


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Топ коментарі
+6
Латвия приняла закон - Кто с руководства страны вступит в переговоры с русней после агрессии в их страну - того считать предателем !!! Только воевать до последнего патрона и никаких переговоров с кацапами - И НИКАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ !!! ... хм.. а что нам мешает сделать тоже самое и раз и навсегда поставить точку в этой теме !? Ну что нелох скажешь Нам !?
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10.04.2021 02:21
+6
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 5678
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10.04.2021 07:49
+4
Нюхнула коксу і думає що б ще збрехати ЗЕлохам.
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10.04.2021 07:29
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Латвия приняла закон - Кто с руководства страны вступит в переговоры с русней после агрессии в их страну - того считать предателем !!! Только воевать до последнего патрона и никаких переговоров с кацапами - И НИКАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ !!! ... хм.. а что нам мешает сделать тоже самое и раз и навсегда поставить точку в этой теме !? Ну что нелох скажешь Нам !?
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10.04.2021 02:21 Відповісти
нам такого низя. у нас мыролюбность уже 7 лет.
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10.04.2021 02:35 Відповісти
интересно, что будет делать наша полиция в оккупированых городах?
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10.04.2021 05:25 Відповісти
а зеленский уже из Катара приехало ?
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10.04.2021 03:00 Відповісти
Еще нет,ща на БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ в гондурасе,а все эти понты-от мандели в дії...
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10.04.2021 08:10 Відповісти
опять брат ермака постарався
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10.04.2021 05:09 Відповісти
Опять из своих КВНщиков или он своих всех трудоустроил за два года?
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10.04.2021 05:56 Відповісти
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 5191
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10.04.2021 06:06 Відповісти
Що там ще гарнго з ранку зробила беніна лялька?
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10.04.2021 06:55 Відповісти
Нюхнула коксу і думає що б ще збрехати ЗЕлохам.
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10.04.2021 07:29 Відповісти
Коли це все кончиться,постановки людей на місцях?
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10.04.2021 07:38 Відповісти
ВОНО працюйе.
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10.04.2021 07:42 Відповісти
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 5678
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10.04.2021 07:49 Відповісти
Зеленский назначил глав трех РГА в трех областях - Цензор.НЕТ 937
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10.04.2021 08:00 Відповісти
Зеленський призначив глав трьох РДА у трьох областях - Цензор.НЕТ 4497
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10.04.2021 08:54 Відповісти
Дуралей играется в солдатиков... Или раскладывает пасьянс? В любом случае это никак не отразится на войну с Мордором и борьбой с КОВИД. Тут Зебил и его слуги в полном дерьме
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10.04.2021 08:52 Відповісти
мудрый гетьман веде державне будівницьтво, зміцьнює владні вертікалі, поглиблює демократію, поширшує міжнародне свпірабітницьтво
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10.04.2021 08:53 Відповісти
это стеб?
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10.04.2021 08:56 Відповісти
официальная пропаганда..нет причин сомневаться
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10.04.2021 08:58 Відповісти
Ты откуда? В Украине нет официальной пропаганды?
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10.04.2021 09:03 Відповісти
Хорошій прпагандець
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10.04.2021 09:18 Відповісти
Юрий Лобач
Чиновник Януковича, регіонал.
З 1 травня 2010 року по грудень 2010-й - голова Іваничівської районної державної адміністрації.
З грудня 2010 року - перший заступник голови обласної ради.
Звільнений з посади у лютому 2014 р.
У жовтні 2010-го обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Партії регіонів.
У 2020 р. обраний депутатом Луцької районної ради від партії Слуга Народу.
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10.04.2021 10:16 Відповісти
 
 