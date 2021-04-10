"Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом"

Отрабатывается возможность встречи руководителя белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом США Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Тихановская сказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале.

"Такая встреча (с Владимиром Зеленским. - Ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась", - подчеркнула Тихановская.

Также она подтвердила, что встреча с новым президентом США Байденом - в процессе подготовки.

Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - COVID-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантинных ограничений", - добавила Тихановская.

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