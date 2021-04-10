Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом
Отрабатывается возможность встречи руководителя белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также президентом США Джо Байденом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Тихановская сказала во время прямого эфира на своем Youtube-канале.
"Такая встреча (с Владимиром Зеленским. - Ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась", - подчеркнула Тихановская.
Также она подтвердила, что встреча с новым президентом США Байденом - в процессе подготовки.
Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - COVID-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантинных ограничений", - добавила Тихановская.
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Сунуться они конечно могут и даже, возможно, нанести какое-то поражение на Донбассе, но дальше что? Поєтому они атакуют самое слабое звено украинского народа - мозги.
Во-первых, Путина раздражает позиция лидеров Франции и Германии, которые четко осознают, кто является истинным виновником дестабилизации всего европейского пространства.
Во-вторых, у Москвы нет никаких аргументов в свою защиту по части выполнения международных обязательств. Если информационное пространство россияне умело засоряют фейками и намеренной дезинформацией, то руководству иностранных государств Путину сказать нечего. Россия не реализовала ни одного решения Парижского саммита, постоянно нарушает режим прекращения огня, организует все новые и новые кровавые провокации. Нарядить кровавого головореза в тогу голубя-мироносца с оливковой ветвью в клюве не получается даже у RT и Sputnik, и скоро те источники пропаганды ждут большие чистки из-за падения эффективности и разворовывания бюджетных денег.
В-третьих, украинская сторона запрашивала переговоры президента Зеленского и Путина, но в Кремле отказываются без объяснения причин. Хотя причина понятна: примирение с Украиной - это крах последнего столпа гибнущей идеологии путинизма, который, уничтожая достоинство россиян, взял их в заложники, раздувая украинскую угрозу.
В принципе, на месте Украины могла быть любая страна, Молдова, Монголия или Андорра.
Путинизм, он же такой хлипкий и чувствительный, весь из себя, дунь - и рассыплется, или того и гляди андоррские военные аннексируют российские земли, ведь враги везде, а бумага, глаза и уши россиян все стерпят. - https://charter97.org/ru/news/2021/4/10/418036/
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942362573184334&id=310311879722743&__xts__%5B0%5D=68.ARCdrfa6b5n1Y7KID5kE3kkyxE2loZBYAdXiIItx1NEQQxnI1-Wr2P0nuuG1zsFTM5fW6_wngJWFuRS6JMNEdNzr0JaUrOec5XFgA1x3S4ydOWST0PhbcYfolNV8PMa3SdbzN1GlPaIw0hxj6T_ZrJdcmItI9gl282pW9bpQboXeAbqvaWcqkHmuvVT9AM4bF1u7MWcbs0SpoeIi1i0ESiHfo5tbpsA0ahd82kn_vVDmeyPVPEjDZsoMLpj2_v5EY9c6jrNiw0l4IXDRNGWTXCa5sd-JJ3crkI_6zyv2jIoPbC0&__tn__=-R 21 ч. ·
Но. Обратите внимание. Как изменилась риторика и поведение Запада! От мямления и озабоченности четырнадцатого - до прям любо-дорого смотреть. И уже рассматривается вопрос перекрытия неба Украины, и США обещают корабли в Черном море, и генсек НАТО звонит, и Канада (ну, эти всегда адекватно понимали происходящее) и Борис Джонсон, и все-все-все. Как дядюшка Джо их всех на ноги пинками поставил. Красота.
Великобритания пересматривает свою военную доктрину и ядерную программу. Столтенберг говорит, что Украина теперь наше всё. Могли ли мы мечтать об этом.
Я ж вам говорю - произошел квантовый прыжок в осознании восприятия России. Тумблер щелкнул. И отношения перешли на новый уровень. От соплежуйства - к жесткому, прямому ответу. От выражения обеспокоенности в ПАСЕ, до практически прямым текстом: "Только попробуй сунутся, ублюдок, я сам тебя трахну, дерьмо собачье, падла, говно, жопа".
Наконец-то дошло. Наконец-то это случилось. Наконец-то мир осознал, что к чему.
Наконец-то то, о чем всякие там дедушки писали годами, долбились лбом в эту стену, произошло.
Это вот прям вселяет надежду.
Может, и правда, чем черт не шутит, мир возвращается к временам Рейгана и Тетчер. Боже, храни Байдена...
Превращение России в Иран-2.0 теперь неизбежно. "Абрамс" на Красной площади тоже.
Угроза войны, к сожалению, не снята окончательно, но такой ответ, надеюсь, заставит орков еще раз подумать, что к чему.
Эх, ребятки вам бы в четырнадцатом так. Вам бы тогда, сразу, с первых же дней - линейкой, да по рукам гаденышу со всего размаха. Вам бы тогда услышать, что всякие блаженные бабченки с муждабаевыми вам в уши орали. Вам бы тогда прислушаться и понять. Ох, сколько жизней вы бы спасли. Ох, скольких проблем удалось бы избежать...
Ну, лучше поздно, чем никогда. Приятно смотреть, как, наконец, исполняется то, на пути к чему ты так долго долбился в эти стены.
Зараза, знали бы вы, как приятно осознавать, что ты, наконец, становишься ненужным. И твое место теперь на обочине.
Годами ты был одним из тех, кто толкал эти шестеренки, заводил этот паровоз, подтаскивал дрова в топку, и, наконец, он раскочегарился, завертелся, и теперь будет разгоняться сам и работать без тебя. Все, твоя работа выполнена. Отойти в сторону, старый. И смотри, как эшелон с подводными лодками едет мимо тебя. Солдаты курят в теплушках и знать не знают, кто ты такой. И что это за могилы рядом с тобой, мимо которых они проезжают.
«Весна 2021 року нагадує: коли агресор декларує пакт про ненапад, завжди треба шукати таємну частину протоколів. У Москві ніколи не ховали далеко методичку, як подавати «пакт Молотова - Ріббентропа». Навіть більше: сьогодні, у цифрову епоху, кремлівські стратеги активують старий сценарій про «радіостанцію у Гляйвіці».
Про це https://www.mil.gov.ua/news/2021/04/10/zayava-ministra-oboroni-ukraini-andriya-tarana/ інформує Міністерство оборони України.
Російські пропагандисти розганяють страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій, про нібито агресивні наміри сил оборони України й підготовку до якогось наступу. «Мілітаризація» інформаційного простору, заяви про відновлення бойових дій і відео ешелонів військової техніки Російської Федерації у напряму районів поблизу державного кордону України мають посіяти паніку серед населення України, залякати світову спільноту.Водночас справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі та демонстрація, у тому числі - провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається повернення її під свій контроль і зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку.
Приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи «новообращенных» громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ. Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі.
БІЛЬШЕ ТУТ: https://**********.com.ua/2021/04/zayava-ministra-oborony-********-andriya-tarana/
проект путина и тут решил заработать))) операция "большое ухо". Ху..лу же интересно что там замышляют против него...
У нас вон -настолько харизматичный и креативный,аж зашкаливает,однако с ним встречаються мировые лидеры,т.к.он избран народом.
Доречі, і її чоловік в ув"язненні теж саме перестав дивитися на схід, хоч і не в Литві
Зачем ей эти встречи? Для галочки, "видела вживую Меркель, видела Байдена.."?
одного поля ягоди" слуги одного господаря
Стрижечку зробили, наряди підбирають - імідж ліплять.
Хто вона така і які має повноваження ?