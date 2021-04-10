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Тіхановська хоче зустрітися із Зеленським і Байденом

Відпрацьовується можливість зустрічі очільниці білоруської опозиції та екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської із президентом України Володимиром Зеленським, а також президентом США Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Тіхановська сказала під час прямого ефіру на своєму ютуб-каналі.

"Така зустріч (із Володимиром Зеленським. - Ред.) зараз обговорюється. Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася", - підкреслила Тіхановська.

Також вона підтвердила, що зустріч із новим президентом США Байденом - у процесі підготовки.

"Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перешкода планованої зустрічі - COVID-19. Це вносить корективи в нашу роботу, багато міжнародних поїздок скасовується або відкладається через карантинні обмеження", - додала Тіхановська.

Читайте також: Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24222) Тіхановська Світлана (389)


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https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-310311879722743/?hc_ref=ARStkcMCG3IooXZRxm7CC6KwoUV7rQ5pToLg4tNwLXpunpWdO4zvDymHMs5i7MZG-kk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdrfa6b5n1Y7KID5kE3kkyxE2loZBYAdXiIItx1NEQQxnI1-Wr2P0nuuG1zsFTM5fW6_wngJWFuRS6JMNEdNzr0JaUrOec5XFgA1x3S4ydOWST0PhbcYfolNV8PMa3SdbzN1GlPaIw0hxj6T_ZrJdcmItI9gl282pW9bpQboXeAbqvaWcqkHmuvVT9AM4bF1u7MWcbs0SpoeIi1i0ESiHfo5tbpsA0ahd82kn_vVDmeyPVPEjDZsoMLpj2_v5EY9c6jrNiw0l4IXDRNGWTXCa5sd-JJ3crkI_6zyv2jIoPbC0&__tn__=kC-R Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942362573184334&id=310311879722743&__xts__%5B0%5D=68.ARCdrfa6b5n1Y7KID5kE3kkyxE2loZBYAdXiIItx1NEQQxnI1-Wr2P0nuuG1zsFTM5fW6_wngJWFuRS6JMNEdNzr0JaUrOec5XFgA1x3S4ydOWST0PhbcYfolNV8PMa3SdbzN1GlPaIw0hxj6T_ZrJdcmItI9gl282pW9bpQboXeAbqvaWcqkHmuvVT9AM4bF1u7MWcbs0SpoeIi1i0ESiHfo5tbpsA0ahd82kn_vVDmeyPVPEjDZsoMLpj2_v5EY9c6jrNiw0l4IXDRNGWTXCa5sd-JJ3crkI_6zyv2jIoPbC0&__tn__=-R 21 ч. ·

Но. Обратите внимание. Как изменилась риторика и поведение Запада! От мямления и озабоченности четырнадцатого - до прям любо-дорого смотреть. И уже рассматривается вопрос перекрытия неба Украины, и США обещают корабли в Черном море, и генсек НАТО звонит, и Канада (ну, эти всегда адекватно понимали происходящее) и Борис Джонсон, и все-все-все. Как дядюшка Джо их всех на ноги пинками поставил. Красота.
Великобритания пересматривает свою военную доктрину и ядерную программу. Столтенберг говорит, что Украина теперь наше всё. Могли ли мы мечтать об этом.
Я ж вам говорю - произошел квантовый прыжок в осознании восприятия России. Тумблер щелкнул. И отношения перешли на новый уровень. От соплежуйства - к жесткому, прямому ответу. От выражения обеспокоенности в ПАСЕ, до практически прямым текстом: "Только попробуй сунутся, ублюдок, я сам тебя трахну, дерьмо собачье, падла, говно, жопа".
Наконец-то дошло. Наконец-то это случилось. Наконец-то мир осознал, что к чему.
Наконец-то то, о чем всякие там дедушки писали годами, долбились лбом в эту стену, произошло.
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10.04.2021 11:41
+10
Понимание того, что с гопником можно разговаривать ТОЛЬКО ПОНЯТНЫМ ЕМУ ЯЗЫКОМ, пришло в мировую политику.
Это вот прям вселяет надежду.
Может, и правда, чем черт не шутит, мир возвращается к временам Рейгана и Тетчер. Боже, храни Байдена...
Превращение России в Иран-2.0 теперь неизбежно. "Абрамс" на Красной площади тоже.
Угроза войны, к сожалению, не снята окончательно, но такой ответ, надеюсь, заставит орков еще раз подумать, что к чему.
Эх, ребятки вам бы в четырнадцатом так. Вам бы тогда, сразу, с первых же дней - линейкой, да по рукам гаденышу со всего размаха. Вам бы тогда услышать, что всякие блаженные бабченки с муждабаевыми вам в уши орали. Вам бы тогда прислушаться и понять. Ох, сколько жизней вы бы спасли. Ох, скольких проблем удалось бы избежать...
Ну, лучше поздно, чем никогда. Приятно смотреть, как, наконец, исполняется то, на пути к чему ты так долго долбился в эти стены.
Зараза, знали бы вы, как приятно осознавать, что ты, наконец, становишься ненужным. И твое место теперь на обочине.
Годами ты был одним из тех, кто толкал эти шестеренки, заводил этот паровоз, подтаскивал дрова в топку, и, наконец, он раскочегарился, завертелся, и теперь будет разгоняться сам и работать без тебя. Все, твоя работа выполнена. Отойти в сторону, старый. И смотри, как эшелон с подводными лодками едет мимо тебя. Солдаты курят в теплушках и знать не знают, кто ты такой. И что это за могилы рядом с тобой, мимо которых они проезжают.
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10.04.2021 11:41
+8
ну от, іще одну випустили нагнєтать

Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 7019
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10.04.2021 11:35
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ну от, іще одну випустили нагнєтать

Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 7019
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10.04.2021 11:35 Відповісти
👍 я погоджуюсь! Все що зараз відбувається на українському кордоні -це черговий розвід лохів іАмериуа частина плану і не на українській стороні. Україну вже продали. В американських соціалістів немає часу на якусь там Україну! Вони зайняті демонтування Америки. Глобалізація вона така.
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10.04.2021 11:56 Відповісти
Именно. Кацапы просто быкуют. В кооперации с зюзей или нет, - неважно.
Сунуться они конечно могут и даже, возможно, нанести какое-то поражение на Донбассе, но дальше что? Поєтому они атакуют самое слабое звено украинского народа - мозги.
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10.04.2021 12:08 Відповісти
...када всьо так хліпко, осталось только гадіть в мозгі

Во-первых, Путина раздражает позиция лидеров Франции и Германии, которые четко осознают, кто является истинным виновником дестабилизации всего европейского пространства.
Во-вторых, у Москвы нет никаких аргументов в свою защиту по части выполнения международных обязательств. Если информационное пространство россияне умело засоряют фейками и намеренной дезинформацией, то руководству иностранных государств Путину сказать нечего. Россия не реализовала ни одного решения Парижского саммита, постоянно нарушает режим прекращения огня, организует все новые и новые кровавые провокации. Нарядить кровавого головореза в тогу голубя-мироносца с оливковой ветвью в клюве не получается даже у RT и Sputnik, и скоро те источники пропаганды ждут большие чистки из-за падения эффективности и разворовывания бюджетных денег.
В-третьих, украинская сторона запрашивала переговоры президента Зеленского и Путина, но в Кремле отказываются без объяснения причин. Хотя причина понятна: примирение с Украиной - это крах последнего столпа гибнущей идеологии путинизма, который, уничтожая достоинство россиян, взял их в заложники, раздувая украинскую угрозу.
В принципе, на месте Украины могла быть любая страна, Молдова, Монголия или Андорра.
Путинизм, он же такой хлипкий и чувствительный, весь из себя, дунь - и рассыплется, или того и гляди андоррские военные аннексируют российские земли, ведь враги везде, а бумага, глаза и уши россиян все стерпят. - https://charter97.org/ru/news/2021/4/10/418036/
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10.04.2021 12:13 Відповісти
Бедоносца скоро перестанут вообще куда-то впускать . Вот такое в Катаре сталося после визита Нелоха https://www.youtube.com/watch?v=nBbWBIdndF4&ab_channel=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
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10.04.2021 12:14 Відповісти
Посмотрел. Халтурит, видно же! В прошлый раз целый султан был! А сейчас... Или так заработался в Украине шо подустал?
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10.04.2021 20:58 Відповісти
Ну как-то так получилось у него. Но если в Турции после его визита случится землетрясение, то его реально больше никуда не пригласят.
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10.04.2021 21:55 Відповісти
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10.04.2021 11:36 Відповісти
А Я хочу увидеть Париж и выжить.
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10.04.2021 11:36 Відповісти
Просрали ви свою Білорусь. Тепер це Білорусія.
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10.04.2021 11:37 Відповісти
Там изначально всё (речь о недавних выборах в Беларуси) игралось по нотам кремлядей (выборы без выбора), так что "просрали" Беларусь очень давно.
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10.04.2021 11:46 Відповісти
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко
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10.04.2021 11:50 Відповісти
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-310311879722743/?hc_ref=ARStkcMCG3IooXZRxm7CC6KwoUV7rQ5pToLg4tNwLXpunpWdO4zvDymHMs5i7MZG-kk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdrfa6b5n1Y7KID5kE3kkyxE2loZBYAdXiIItx1NEQQxnI1-Wr2P0nuuG1zsFTM5fW6_wngJWFuRS6JMNEdNzr0JaUrOec5XFgA1x3S4ydOWST0PhbcYfolNV8PMa3SdbzN1GlPaIw0hxj6T_ZrJdcmItI9gl282pW9bpQboXeAbqvaWcqkHmuvVT9AM4bF1u7MWcbs0SpoeIi1i0ESiHfo5tbpsA0ahd82kn_vVDmeyPVPEjDZsoMLpj2_v5EY9c6jrNiw0l4IXDRNGWTXCa5sd-JJ3crkI_6zyv2jIoPbC0&__tn__=kC-R Аркадий Бабченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=942362573184334&id=310311879722743&__xts__%5B0%5D=68.ARCdrfa6b5n1Y7KID5kE3kkyxE2loZBYAdXiIItx1NEQQxnI1-Wr2P0nuuG1zsFTM5fW6_wngJWFuRS6JMNEdNzr0JaUrOec5XFgA1x3S4ydOWST0PhbcYfolNV8PMa3SdbzN1GlPaIw0hxj6T_ZrJdcmItI9gl282pW9bpQboXeAbqvaWcqkHmuvVT9AM4bF1u7MWcbs0SpoeIi1i0ESiHfo5tbpsA0ahd82kn_vVDmeyPVPEjDZsoMLpj2_v5EY9c6jrNiw0l4IXDRNGWTXCa5sd-JJ3crkI_6zyv2jIoPbC0&__tn__=-R 21 ч. ·

Но. Обратите внимание. Как изменилась риторика и поведение Запада! От мямления и озабоченности четырнадцатого - до прям любо-дорого смотреть. И уже рассматривается вопрос перекрытия неба Украины, и США обещают корабли в Черном море, и генсек НАТО звонит, и Канада (ну, эти всегда адекватно понимали происходящее) и Борис Джонсон, и все-все-все. Как дядюшка Джо их всех на ноги пинками поставил. Красота.
Великобритания пересматривает свою военную доктрину и ядерную программу. Столтенберг говорит, что Украина теперь наше всё. Могли ли мы мечтать об этом.
Я ж вам говорю - произошел квантовый прыжок в осознании восприятия России. Тумблер щелкнул. И отношения перешли на новый уровень. От соплежуйства - к жесткому, прямому ответу. От выражения обеспокоенности в ПАСЕ, до практически прямым текстом: "Только попробуй сунутся, ублюдок, я сам тебя трахну, дерьмо собачье, падла, говно, жопа".
Наконец-то дошло. Наконец-то это случилось. Наконец-то мир осознал, что к чему.
Наконец-то то, о чем всякие там дедушки писали годами, долбились лбом в эту стену, произошло.
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10.04.2021 11:41 Відповісти
Понимание того, что с гопником можно разговаривать ТОЛЬКО ПОНЯТНЫМ ЕМУ ЯЗЫКОМ, пришло в мировую политику.
Это вот прям вселяет надежду.
Может, и правда, чем черт не шутит, мир возвращается к временам Рейгана и Тетчер. Боже, храни Байдена...
Превращение России в Иран-2.0 теперь неизбежно. "Абрамс" на Красной площади тоже.
Угроза войны, к сожалению, не снята окончательно, но такой ответ, надеюсь, заставит орков еще раз подумать, что к чему.
Эх, ребятки вам бы в четырнадцатом так. Вам бы тогда, сразу, с первых же дней - линейкой, да по рукам гаденышу со всего размаха. Вам бы тогда услышать, что всякие блаженные бабченки с муждабаевыми вам в уши орали. Вам бы тогда прислушаться и понять. Ох, сколько жизней вы бы спасли. Ох, скольких проблем удалось бы избежать...
Ну, лучше поздно, чем никогда. Приятно смотреть, как, наконец, исполняется то, на пути к чему ты так долго долбился в эти стены.
Зараза, знали бы вы, как приятно осознавать, что ты, наконец, становишься ненужным. И твое место теперь на обочине.
Годами ты был одним из тех, кто толкал эти шестеренки, заводил этот паровоз, подтаскивал дрова в топку, и, наконец, он раскочегарился, завертелся, и теперь будет разгоняться сам и работать без тебя. Все, твоя работа выполнена. Отойти в сторону, старый. И смотри, как эшелон с подводными лодками едет мимо тебя. Солдаты курят в теплушках и знать не знают, кто ты такой. И что это за могилы рядом с тобой, мимо которых они проезжают.
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10.04.2021 11:41 Відповісти
ахаха, да, вспоминается эта фраза гундосым голосом)) х.з. с какого фильма правда, но ясно шо боевик - после такой тирады - любой боевик(в смысле что-то такое как Захарченко зависнет и пропустит пару гранат... но не в рожу, а в более другое место))
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10.04.2021 11:53 Відповісти
Тим часом, Америка відновила космічні програми з Росією.
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10.04.2021 11:57 Відповісти
нэпыздыушлёпок
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10.04.2021 12:20 Відповісти
Пусть эта шваль идёт цветы ментам и лукашенко носит!
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10.04.2021 11:41 Відповісти
)))))ничего личного,но такое впечатление,что она именно вас домогается
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10.04.2021 11:43 Відповісти
некогда ,Зеля щас в Турции , вопрос с Байрактарами решает
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10.04.2021 11:42 Відповісти
Заява Міністра оборони України Андрія Тарана

«Весна 2021 року нагадує: коли агресор декларує пакт про ненапад, завжди треба шукати таємну частину протоколів. У Москві ніколи не ховали далеко методичку, як подавати «пакт Молотова - Ріббентропа». Навіть більше: сьогодні, у цифрову епоху, кремлівські стратеги активують старий сценарій про «радіостанцію у Гляйвіці».
Про це https://www.mil.gov.ua/news/2021/04/10/zayava-ministra-oboroni-ukraini-andriya-tarana/ інформує Міністерство оборони України.
Російські пропагандисти розганяють страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій, про нібито агресивні наміри сил оборони України й підготовку до якогось наступу. «Мілітаризація» інформаційного простору, заяви про відновлення бойових дій і відео ешелонів військової техніки Російської Федерації у напряму районів поблизу державного кордону України мають посіяти паніку серед населення України, залякати світову спільноту.Водночас справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі та демонстрація, у тому числі - провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається повернення її під свій контроль і зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку.

Приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи «новообращенных» громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ. Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі.

БІЛЬШЕ ТУТ: https://**********.com.ua/2021/04/zayava-ministra-oborony-********-andriya-tarana/
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10.04.2021 11:47 Відповісти
можна помедленее Я записываю
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10.04.2021 11:48 Відповісти
короче Сликасовский !
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10.04.2021 11:48 Відповісти
Я вже писав що в 1970 році сесере нагнало жаху на весь світ, вивівши всі флоти в світовий океан. І лише через добу було оголошено що це навчання "Океан". Всіх учасників цих понтів нагородили ось такою відзнакою. Але давали лише офіцерам, бо мало наштампували.Тіхановська хоче зустрітися із Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 7228
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10.04.2021 12:11 Відповісти
Це не офіцерський значок.
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10.04.2021 13:12 Відповісти
А який?
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10.04.2021 13:33 Відповісти
сРавловым встречайся лучше.
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10.04.2021 11:49 Відповісти
"Тихановская хочет встретиться с Зеленским и Байденом"

проект путина и тут решил заработать))) операция "большое ухо". Ху..лу же интересно что там замышляют против него...
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10.04.2021 11:51 Відповісти
Нафига Байден?Хватит и одного лидера современности😂
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10.04.2021 11:53 Відповісти
лавров падав як мішок дечого, пуйло на катку ляпнулось як мішок дечого. Байден ще їм покаже
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10.04.2021 11:59 Відповісти
В данном случае это - неважно. Главное, что кацапня во главе с )(уйлом, в своем жидком поносе уже по ноздри. От страха.
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10.04.2021 12:08 Відповісти
Раньше с Путиным просилась, теперь на Байдена переключилась... а всё уже, всё!
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10.04.2021 11:58 Відповісти
лучше бы дала бы карту расположения российских войск на границе с Украиной
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10.04.2021 12:01 Відповісти
Слабое звено - Тихановская, хочет встреч с президентами...что она собой представляет? ни харизмы, ни креатива, ни воли, ни перспективы...
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10.04.2021 12:08 Відповісти
Ей не нужна харизма-она избранный народом президент,переходного периода.Этого достаточно.
У нас вон -настолько харизматичный и креативный,аж зашкаливает,однако с ним встречаються мировые лидеры,т.к.он избран народом.
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10.04.2021 15:56 Відповісти
кукловоды на роль национальных лидеров всегда такие кандидатуры продвигают, что в случае поддержки их народом, последний компрометирует себя полностью... "а что, это же вы за нее голосовали..."
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10.04.2021 12:15 Відповісти
Згоден. Чого лише варті ющ, барига, клоун, саака...
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10.04.2021 15:20 Відповісти
к ***** уже не проситься в гости?
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10.04.2021 12:23 Відповісти
То було на початку. Тепер "домогосподарка" на Заході пройшла свої курси у литовському "трускавці", і останнім часом прокремлівських ноток від неї не почуєш. Розвивається, і це добре.
Доречі, і її чоловік в ув"язненні теж саме перестав дивитися на схід, хоч і не в Литві
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10.04.2021 13:06 Відповісти
Беларусь медленно переварилась рашкой, как кот в животе удава.
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10.04.2021 12:24 Відповісти
а че ей надо ? Поддержки мирного протеста,которого нет ? Ну ок.. поддержу..это не сложно
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10.04.2021 12:25 Відповісти
Ну Зеленский дурак, если с ней встретится, ну а Байден, ну как с ручной мартышкой.Забавно, но как-то не очень серьезно. Гуайдо бы еще рядом...
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10.04.2021 12:43 Відповісти
Обсудить снимать ли сандалии становясь на лавочку?
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10.04.2021 13:26 Відповісти
Чому з Байденом - то все зрозуміло. А от нашо з найвеличнішим? Воно ж нічого не вирішує: он навіть катарці його пнули після візиту найчеснішого до Катару стосовно зеленої енергетики. Чи вона на зустріч з піаніною прийде?
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10.04.2021 13:36 Відповісти
муж в тюрме = скаже - я суис пианина)
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10.04.2021 21:14 Відповісти
А кто она, эта тихановская, чтобы хотеть встречаться с президентами? Я что-то пропустил и она теперь не просто беженка, а имеет какой-то вес, возможность что-то решить, обсуждать или на что-то повлиять?
Зачем ей эти встречи? Для галочки, "видела вживую Меркель, видела Байдена.."?
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10.04.2021 13:38 Відповісти
Раньше Гретту возили показывали, теперь Тихановскую.
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10.04.2021 17:19 Відповісти
Байден теперь ночей не спит,волнуется.
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10.04.2021 13:46 Відповісти
Ну з шмарклею зустрітися не проблема. Тим більше їх єднає любов до расії та путєна.
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10.04.2021 14:02 Відповісти
Сиділа б цьотка вдома і варила б зупу. Шкоди від того було б найменше.
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10.04.2021 14:51 Відповісти
А ще з ющом, баригою, саакою. адже це все - "одного поля ягоди" слуги одного господаря
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10.04.2021 15:17 Відповісти
С Байденом,понятно-ЗЕ-нахер,нужен?
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10.04.2021 16:22 Відповісти
З клоуном- скільки завгодно. А з Байденом-хер там. Рилом не вийшла...
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10.04.2021 16:49 Відповісти
Тихановская -хорошая альтернатива и Таракану и кремлевскому шакальчику.Порядочний человек в отличие от етих мразей.
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10.04.2021 18:22 Відповісти
о чем с этой тупой курицей можно разговаривать?
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10.04.2021 20:43 Відповісти
пущай с лилиПутиным встречается или с Гадей Хавченко , у ей тоже ума полна жопа ширше плеч!!!
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10.04.2021 20:57 Відповісти
Тьотці змінили сценарій ?
Стрижечку зробили, наряди підбирають - імідж ліплять.
Хто вона така і які має повноваження ?
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10.04.2021 21:27 Відповісти
правильно.
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11.04.2021 03:11 Відповісти
 
 