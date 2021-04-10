Тіхановська хоче зустрітися із Зеленським і Байденом

Відпрацьовується можливість зустрічі очільниці білоруської опозиції та екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської із президентом України Володимиром Зеленським, а також президентом США Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Тіхановська сказала під час прямого ефіру на своєму ютуб-каналі.

"Така зустріч (із Володимиром Зеленським. - Ред.) зараз обговорюється. Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася", - підкреслила Тіхановська.

Також вона підтвердила, що зустріч із новим президентом США Байденом - у процесі підготовки.

"Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перешкода планованої зустрічі - COVID-19. Це вносить корективи в нашу роботу, багато міжнародних поїздок скасовується або відкладається через карантинні обмеження", - додала Тіхановська.

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