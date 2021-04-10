Наемники РФ блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Российско-оккупационные войска на Донбассе оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ: не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

Сейчас пропуск людей осуществляется лишь через два КПВВ.

"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в заявлении.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.

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