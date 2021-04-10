РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11579 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 427 12

Наемники РФ блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Наемники РФ блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

Российско-оккупационные войска на Донбассе оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять КПВВ: не работают пункты пропуска "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

Сейчас пропуск людей осуществляется лишь через два КПВВ.

"Движение дорожным коридором до контрольного пункта "Новотроицкое" оккупанты открывают только два раза в неделю. При этом российские наемники препятствуют свободному перемещению людей, существенно ограничивая пассажиропоток", - говорится в заявлении.

Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ ежедневно с 8:00 до 16:00 открыты для пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта, - СЦКК

Автор: 

Госпогранслужба (6551) Донбасс (26956) наемники рф (2090) КПВВ (330)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
ну блокируют... ну и х\с ними, с теми кпв, сепары меньше за пенсиями будуть шнырять...
показать весь комментарий
10.04.2021 12:17
+3
Якщо кармільци не нагодуть нас, ми ж помремо з голоду.
показать весь комментарий
10.04.2021 12:19
+2
...Жителям ОРДЛО с российскими паспортами пора особо напрячься.
В каком-то из поселений с населением до нескольких тысяч человек, где наивысший показатель паспортизации, ГРУ готовит резню.
Цель россиян - развалить «нормандский формат», выступающий сдерживающим инструментом для расширения российской экспансии. Кремлю не нужны переговоры ни в минском, ни в каком-либо ином формате. https://charter97.org/ru/news/2021/4/10/418036/
показать весь комментарий
10.04.2021 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...Жителям ОРДЛО с российскими паспортами пора особо напрячься.
В каком-то из поселений с населением до нескольких тысяч человек, где наивысший показатель паспортизации, ГРУ готовит резню.
Цель россиян - развалить «нормандский формат», выступающий сдерживающим инструментом для расширения российской экспансии. Кремлю не нужны переговоры ни в минском, ни в каком-либо ином формате. https://charter97.org/ru/news/2021/4/10/418036/
показать весь комментарий
10.04.2021 12:08 Ответить
Еще необходимо сохранить не взорванными мосты до времени "х", что Украина восстановила, а то вдруг понадобятся, но когда по ним шастают туда-сюда грузовики и люди это тяжело, лучше часовой,и "Стой, кто идет"
показать весь комментарий
10.04.2021 12:21 Ответить
ну блокируют... ну и х\с ними, с теми кпв, сепары меньше за пенсиями будуть шнырять...
показать весь комментарий
10.04.2021 12:17 Ответить
Якщо кармільци не нагодуть нас, ми ж помремо з голоду.
показать весь комментарий
10.04.2021 12:19 Ответить
Правильно делают. Нафиг им наш вирусняк?
показать весь комментарий
10.04.2021 12:26 Ответить
Треба закрити усі КПВВ років на 15-20. Вони вернуться к нам раніш ніж Північна Корія до Південої.
показать весь комментарий
10.04.2021 12:39 Ответить
повернуться...
показать весь комментарий
10.04.2021 12:40 Ответить
и что? правильно делают. слишком много шастающих развелось.
показать весь комментарий
10.04.2021 12:48 Ответить
Треба почистити всі московські монастирі, бо удар буде в спину, - генерал-лейтенант Скіпальський
показать весь комментарий
10.04.2021 12:49 Ответить
собливо почаївський, в стороні і поза зоною контролю... печерський на очах, там засланих і переодітих в монахи ворогів менше...
показать весь комментарий
10.04.2021 13:25 Ответить
Яке горе, лугандонці не їздять кормити Україну. Як нам без них вяліких далі жити?
показать весь комментарий
10.04.2021 12:55 Ответить
Та і хєр з ними,нехай блокують. Може хоч трохи повітря в нас чистішим без кацапських ублюдків стане...
показать весь комментарий
10.04.2021 21:52 Ответить
 
 