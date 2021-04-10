Найманці РФ блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Російсько-окупаційні війська на Донбасі залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять КПВВ: не працюють пункти пропуску "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держприкордонслужби України.

Зараз пропуск людей здійснюється лише через два КПВВ.

"Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, істотно обмежуючи пасажиропотік", - йдеться в заяві.

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ щодня з 8:00 до 16:00 відкрито для пропуску.

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