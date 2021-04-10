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Найманці РФ блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Найманці РФ блокують роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Російсько-окупаційні війська на Донбасі залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п'ять КПВВ: не працюють пункти пропуску "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Держприкордонслужби України.

Зараз пропуск людей здійснюється лише через два КПВВ.

"Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки двічі на тиждень. При цьому російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, істотно обмежуючи пасажиропотік", - йдеться в заяві.

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише у КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ щодня з 8:00 до 16:00 відкрито для пропуску.

Читайте також: Найманці РФ відновили роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту, - СЦКК

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) Донбас (22356) найманці рф (2063) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+6
ну блокируют... ну и х\с ними, с теми кпв, сепары меньше за пенсиями будуть шнырять...
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10.04.2021 12:17
+3
Якщо кармільци не нагодуть нас, ми ж помремо з голоду.
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10.04.2021 12:19
+2
...Жителям ОРДЛО с российскими паспортами пора особо напрячься.
В каком-то из поселений с населением до нескольких тысяч человек, где наивысший показатель паспортизации, ГРУ готовит резню.
Цель россиян - развалить «нормандский формат», выступающий сдерживающим инструментом для расширения российской экспансии. Кремлю не нужны переговоры ни в минском, ни в каком-либо ином формате. https://charter97.org/ru/news/2021/4/10/418036/
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10.04.2021 12:08
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...Жителям ОРДЛО с российскими паспортами пора особо напрячься.
В каком-то из поселений с населением до нескольких тысяч человек, где наивысший показатель паспортизации, ГРУ готовит резню.
Цель россиян - развалить «нормандский формат», выступающий сдерживающим инструментом для расширения российской экспансии. Кремлю не нужны переговоры ни в минском, ни в каком-либо ином формате. https://charter97.org/ru/news/2021/4/10/418036/
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10.04.2021 12:08 Відповісти
Еще необходимо сохранить не взорванными мосты до времени "х", что Украина восстановила, а то вдруг понадобятся, но когда по ним шастают туда-сюда грузовики и люди это тяжело, лучше часовой,и "Стой, кто идет"
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10.04.2021 12:21 Відповісти
ну блокируют... ну и х\с ними, с теми кпв, сепары меньше за пенсиями будуть шнырять...
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10.04.2021 12:17 Відповісти
Якщо кармільци не нагодуть нас, ми ж помремо з голоду.
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10.04.2021 12:19 Відповісти
Правильно делают. Нафиг им наш вирусняк?
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10.04.2021 12:26 Відповісти
Треба закрити усі КПВВ років на 15-20. Вони вернуться к нам раніш ніж Північна Корія до Південої.
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10.04.2021 12:39 Відповісти
повернуться...
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10.04.2021 12:40 Відповісти
и что? правильно делают. слишком много шастающих развелось.
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10.04.2021 12:48 Відповісти
Треба почистити всі московські монастирі, бо удар буде в спину, - генерал-лейтенант Скіпальський
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10.04.2021 12:49 Відповісти
собливо почаївський, в стороні і поза зоною контролю... печерський на очах, там засланих і переодітих в монахи ворогів менше...
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10.04.2021 13:25 Відповісти
Яке горе, лугандонці не їздять кормити Україну. Як нам без них вяліких далі жити?
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10.04.2021 12:55 Відповісти
Та і хєр з ними,нехай блокують. Може хоч трохи повітря в нас чистішим без кацапських ублюдків стане...
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10.04.2021 21:52 Відповісти
 
 