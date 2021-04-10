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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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ФСБ задержала крымчанина Изета Аблямитова по подозрению в "финансировании терроризма"

ФСБ задержала крымчанина Изета Аблямитова по подозрению в

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в оккупированном Крыму жителя Бахчисарайского района, обвинив его в "финансировании терроризма" за денежный перевод.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность, об этом сообщил адвокат Константин Рустемов.

Так, по словам защитника, житель села Брянское Бахчисарайского района Крыма Изет Аблямитов был задержан и арестован 9 апреля на два месяца по обвинению в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

"Заседание прошло в стандартном режиме. Мы просили домашний арест - без какой-либо надежды на него. Меру пресечения избрали до 8 июня этого года", - отметил адвокат Рустемов.

Правозащитники напомнили, что ранее Киевский районный суд в Симферополе избрал меру пресечения для Рузиля Яппарова и Латифы Малаховой, также обвиняемых по делу об организации "финансирования терроризма".

По мнению следствия, супруги минимум с 2015 по 2018 год "под предлогом благотворительности и помощи беженцам, нуждающимся гражданам, а также в строительстве мечетей и колодцев в Африке", спонсировали запрещённые в России фонды, связанные с именем мусульманского религиозного деятеля Ахмеднабиева, более известного как Абу Умар Саситлинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает освободить задержанных в оккупированном Крыму Есипенко, Аблямитова и Довгополую, - посол Маасикас

Автор: 

Крым (26419) репрессии (2768) ФСБ (1941)


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Надо всех у кого паспорт кацапии задерживать и объявлять террористами.
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10.04.2021 12:46 Ответить
это типа татарин Футину денег давал
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10.04.2021 13:04 Ответить
рубли переводили?
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10.04.2021 12:46 Ответить
нє шоб санкції ввести.
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10.04.2021 12:49 Ответить
Ну *****, коли наші барани будуть адекватно відповідати. За кожнго громадянина України в РФ садити 10 колаборантів, і не рядових, а тих хто при грошах. А гроші конфісковувати. Там у Медведчука ціле кодло зібралися. З Медведчуком бізнес робиш, значить зрадник.
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10.04.2021 13:39 Ответить
Покажите эту новость шимпанЗЕ, а то оно упоротое не знает, что делают с лицами, которые обвиняются в спонсировании террористов
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10.04.2021 13:41 Ответить
 
 