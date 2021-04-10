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Новини Окуповані території Репресії в окупованому Криму
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ФСБ затримала кримчанина Ізета Аблямітова за підозрою у "фінансуванні тероризму"

ФСБ затримала кримчанина Ізета Аблямітова за підозрою у

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала в окупованому Криму жителя Бахчисарайського району, звинувативши його у "фінансуванні тероризму" через грошовий переказ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність, про це повідомив адвокат Костянтин Рустемов.

Зокрема, за словами захисника, житель села Брянське Бахчисарайського району Криму Ізет Аблямітов був затриманий та арештований 9 квітня на два місяці за звинуваченням у фінансуванні тероризму (частина 1.1 статті 205.1 КК РФ).

"Засідання відбулось у стандартному режимі. Ми просили домашній арешт - без бжодної надії на нього. Запобіжний захід обрали до 8 червня цього року", - зазначив адвокат Рустемов.

Правозахисники нагадали, що раніше Київський районний суд у Сімферополі обрав запобіжний захід для Рузіля Яппарова і Латіфи Малахової, також обвинувачених у справі про організацію "фінансування тероризму".

На думку слідства, чоловік і жінка щонайменше з 2015 року до 2018 року "під приводом благодійності і допомоги біженцям, нужденним громадянам, а також у будівництві мечетей і колодязів в Африці" спонсорували заборонені в Росії фонди, пов'язані з ім'ям мусульманського релігійного діяча Ахмеднабієва, більш відомого як Абу Умар Сасітлинський.

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Крим (14182) репресії (1623) ФСБ (1457)


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Надо всех у кого паспорт кацапии задерживать и объявлять террористами.
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10.04.2021 12:46 Відповісти
это типа татарин Футину денег давал
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10.04.2021 13:04 Відповісти
рубли переводили?
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10.04.2021 12:46 Відповісти
нє шоб санкції ввести.
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10.04.2021 12:49 Відповісти
Ну *****, коли наші барани будуть адекватно відповідати. За кожнго громадянина України в РФ садити 10 колаборантів, і не рядових, а тих хто при грошах. А гроші конфісковувати. Там у Медведчука ціле кодло зібралися. З Медведчуком бізнес робиш, значить зрадник.
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10.04.2021 13:39 Відповісти
Покажите эту новость шимпанЗЕ, а то оно упоротое не знает, что делают с лицами, которые обвиняются в спонсировании террористов
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10.04.2021 13:41 Відповісти
 
 