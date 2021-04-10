Минздрав хочет расширить Нацперечень основных лекарств

Министерство здравоохранения Украины инициирует расширение Национального перечня основных лекарственных средств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

"Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Кабинета Министров по расширению Национального перечня основных лекарственных средств. Проект постановления находится сейчас на согласовании в центральных органах исполнительной власти, а затем будет представлен на заседание правительства", - сказала она.

Садовяк сообщила, что предлагается включить в Нацперечень холикальциферол и эргокальциферол, аминокислоты и жировые эмульсии для парентерального питания для предоставления помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях; препараты для лечения методом гемодиализа в амбулаторных условиях; альтеплазу и норэпинефрин (норадреналин) для предоставления помощи при остром мозговом инсульте и др.

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По словам заместителя министра, внесение изменений в перечень обусловлено тем, что со 2-го квартала этого года Национальная служба здоровья будет оплачивать программой медгарантий часть стоимости тех лекарств, которые ранее закупались централизованно. Все лекарственные средства, которые предлагается включить в Нацперечень, прошли оценку медицинских технологий.

Как сообщалось, в феврале Кабинет Министров обнародовал постановление об утверждении перечня лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые будут закупаться за счет государственного бюджета в 2021 году.

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