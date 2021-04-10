МОЗ хоче розширити Нацперелік основних ліків

Міністерство охорони здоров'я України ініціює розширення Національного переліку основних лікарських засобів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

"Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів щодо розширення Національного переліку основних лікарських засобів. Проєкт постанови перебуває зараз на узгодженні в центральних органах виконавчої влади, а потім буде представлений на засіданні уряду", - сказала вона.

Садовяк повідомила, що пропонується включити в Нацперелік холікальціферол і ергокальциферол, амінокислоти і жирові емульсії для парентерального харчування для надання допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках; препарати для лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах; альтеплазу й норадреналін (норадреналін) для надання допомоги під час гострого мозкового інсульту тощо.

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За словами заступника міністра, внесення змін до переліку обумовлено тим, що з 2-го кварталу цього року Національна служба здоров'я буде оплачувати програмою Медгарант частину вартості тих ліків, які раніше закуповувалися централізовано. Всі лікарські засоби, які пропонується включити в Нацперелік, пройшли оцінку медичних технологій.

Як повідомлялося, в лютому Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів до них, які будуть закуповуватися за рахунок державного бюджету в 2021 році.

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