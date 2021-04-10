Коллективы от 100 человек смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает возможность записи на прививку от коронавируса COVID-19 коллективов от 100 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на встрече с журналистами сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В ближайшее время мы прокоммуницируем возможность сделать звонок в контакт-центр Минздрава, и организованные коллективы также смогут записаться... Мы будем говорить, у кого организованные коллективы более 100 человек, вы сможете записаться, и к вам выедет мобильная бригада, если появится вакцина, и мы будем работать на разных платформах", - сказал Ляшко.

Также он сообщил, что при записи в лист ожидания вакцинации человек сразу сможет выбирать ближайший кабинет, где он желает сделать прививку. Тем, кто уже записался в лист ожидания в "Дії", впоследствии, при наличии вакцин, будет приходить сообщение в приложении, и у человека будет возможность выбрать кабинет прививки, где он желает проходить вакцинацию.

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