Коллективы от 100 человек смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко
Министерство здравоохранения рассматривает возможность записи на прививку от коронавируса COVID-19 коллективов от 100 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на встрече с журналистами сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"В ближайшее время мы прокоммуницируем возможность сделать звонок в контакт-центр Минздрава, и организованные коллективы также смогут записаться... Мы будем говорить, у кого организованные коллективы более 100 человек, вы сможете записаться, и к вам выедет мобильная бригада, если появится вакцина, и мы будем работать на разных платформах", - сказал Ляшко.
Также он сообщил, что при записи в лист ожидания вакцинации человек сразу сможет выбирать ближайший кабинет, где он желает сделать прививку. Тем, кто уже записался в лист ожидания в "Дії", впоследствии, при наличии вакцин, будет приходить сообщение в приложении, и у человека будет возможность выбрать кабинет прививки, где он желает проходить вакцинацию.
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Обезьян в Оклендском зоопарке вакцинируют, а тебя нет
ABC7 News@abc7newsbayarea· 31 мар.
Oakland Zoo to start vaccinating their most at-risk animals for COVID-19 this summer http://abc7ne.ws/3cDBtgA
Ударим асфальтом по ковиду!
🤣
У меня сейчас родня в количестве 6 человек болеет ковидом.
Плюс у двоих переболевших бессимптомно есть антитела, делали тест.
Еще пройдет пару месяцев и некому будет делать вакцинацию, все переболеют!
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