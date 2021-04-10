РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5904 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 198 13

Коллективы от 100 человек смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Коллективы от 100 человек смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает возможность записи на прививку от коронавируса COVID-19 коллективов от 100 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на встрече с журналистами сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В ближайшее время мы прокоммуницируем возможность сделать звонок в контакт-центр Минздрава, и организованные коллективы также смогут записаться... Мы будем говорить, у кого организованные коллективы более 100 человек, вы сможете записаться, и к вам выедет мобильная бригада, если появится вакцина, и мы будем работать на разных платформах", - сказал Ляшко.

Также он сообщил, что при записи в лист ожидания вакцинации человек сразу сможет выбирать ближайший кабинет, где он желает сделать прививку. Тем, кто уже записался в лист ожидания в "Дії", впоследствии, при наличии вакцин, будет приходить сообщение в приложении, и у человека будет возможность выбрать кабинет прививки, где он желает проходить вакцинацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 858 человек, всего - 373 002, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
-- первым коллективам дадут профсоюзные наборы с индийским растворимым кофе, шпротами и мороженной курицей...! *)
показать весь комментарий
10.04.2021 18:13
+2
гы. приведи 100 друзей и уколись бесплатно такое уже было )
показать весь комментарий
10.04.2021 18:39
+2
Смешно слышать о вакцинации в далеком будущем времени.
У меня сейчас родня в количестве 6 человек болеет ковидом.
Плюс у двоих переболевших бессимптомно есть антитела, делали тест.
Еще пройдет пару месяцев и некому будет делать вакцинацию, все переболеют!
показать весь комментарий
10.04.2021 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-- первым коллективам дадут профсоюзные наборы с индийским растворимым кофе, шпротами и мороженной курицей...! *)
показать весь комментарий
10.04.2021 18:13 Ответить
Осбб наше сьоння подає докі?
показать весь комментарий
10.04.2021 18:19 Ответить
А 99 низя?
показать весь комментарий
10.04.2021 18:24 Ответить
Зя!
показать весь комментарий
10.04.2021 18:37 Ответить
А ФОПи як самостійні підприємці хай помирають
показать весь комментарий
10.04.2021 18:34 Ответить
гы. приведи 100 друзей и уколись бесплатно такое уже было )
показать весь комментарий
10.04.2021 18:39 Ответить
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа https://twitter.com/CaIedonia_sI @CaIedonia_sI https://twitter.com/CaIedonia_sI/status/1380679527605661702 15 ч

Обезьян в Оклендском зоопарке вакцинируют, а тебя нет

ABC7 News@abc7newsbayarea· 31 мар.

Oakland Zoo to start vaccinating their most at-risk animals for COVID-19 this summer http://abc7ne.ws/3cDBtgA
показать весь комментарий
10.04.2021 18:44 Ответить
Колхоз- дело "добровольное"!
Ударим асфальтом по ковиду!
🤣
показать весь комментарий
10.04.2021 18:45 Ответить
бригады коммунистической вакцинации ))
показать весь комментарий
10.04.2021 19:08 Ответить
Смешно слышать о вакцинации в далеком будущем времени.
У меня сейчас родня в количестве 6 человек болеет ковидом.
Плюс у двоих переболевших бессимптомно есть антитела, делали тест.
Еще пройдет пару месяцев и некому будет делать вакцинацию, все переболеют!
показать весь комментарий
10.04.2021 18:49 Ответить
Не переживайте, когда надо будет, разгонят N-ю волну, и будут нагибать вакцинироваться той жижей с Ганга(она ж от всего защитит).
показать весь комментарий
10.04.2021 23:51 Ответить
Якби можна було вибирати не кабінет вакцинацію, а САМУ ВАКЦИНУ - то давно б уже записався б.
Цікавить Пфайзер або Модерна
показать весь комментарий
10.04.2021 19:24 Ответить
Плати 1000 зеленых и тебя вакцинируют чем желаешь, уважаемый!
показать весь комментарий
11.04.2021 15:15 Ответить
 
 