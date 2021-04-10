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Новини Коронавірус і карантин
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Колективи від 100 осіб зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Колективи від 100 осіб зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість запису на щеплення проти коронавірусу COVID-19 колективів від 100 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найближчим часом ми прокомунікуємо можливість зробити дзвінок на контакт-центр МОЗ, і організовані колективи також зможуть записатися... Ми будемо говорити, у кого організовані колективи понад 100 осіб, ви зможете записатися, і до вас виїде мобільна бригада, якщо з'явиться вакцина, і ми будемо працювати на різних платформах", - сказав Ляшко.

Також він поінформував, що під час запису в лист очікування вакцинації людина одразу зможе обирати найближчий кабінет, де вона бажає пройти щеплення. Тим, хто вже записався до листа очікування в "Дії", згодом, за наявності вакцин, приходитим повідомлення в додатку, і людина матиме можливість обрати кабінет щеплення, де бажає проходити вакцинацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше щеплення китайською вакциною CoronaVac планують зробити 13 квітня, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
-- первым коллективам дадут профсоюзные наборы с индийским растворимым кофе, шпротами и мороженной курицей...! *)
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10.04.2021 18:13
+2
гы. приведи 100 друзей и уколись бесплатно такое уже было )
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10.04.2021 18:39
+2
Смешно слышать о вакцинации в далеком будущем времени.
У меня сейчас родня в количестве 6 человек болеет ковидом.
Плюс у двоих переболевших бессимптомно есть антитела, делали тест.
Еще пройдет пару месяцев и некому будет делать вакцинацию, все переболеют!
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10.04.2021 18:49
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-- первым коллективам дадут профсоюзные наборы с индийским растворимым кофе, шпротами и мороженной курицей...! *)
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10.04.2021 18:13 Відповісти
Осбб наше сьоння подає докі?
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10.04.2021 18:19 Відповісти
А 99 низя?
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10.04.2021 18:24 Відповісти
Зя!
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10.04.2021 18:37 Відповісти
А ФОПи як самостійні підприємці хай помирають
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10.04.2021 18:34 Відповісти
гы. приведи 100 друзей и уколись бесплатно такое уже было )
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10.04.2021 18:39 Відповісти
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа https://twitter.com/CaIedonia_sI @CaIedonia_sI https://twitter.com/CaIedonia_sI/status/1380679527605661702 15 ч

Обезьян в Оклендском зоопарке вакцинируют, а тебя нет

ABC7 News@abc7newsbayarea· 31 мар.

Oakland Zoo to start vaccinating their most at-risk animals for COVID-19 this summer http://abc7ne.ws/3cDBtgA
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10.04.2021 18:44 Відповісти
Колхоз- дело "добровольное"!
Ударим асфальтом по ковиду!
🤣
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10.04.2021 18:45 Відповісти
бригады коммунистической вакцинации ))
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10.04.2021 19:08 Відповісти
Смешно слышать о вакцинации в далеком будущем времени.
У меня сейчас родня в количестве 6 человек болеет ковидом.
Плюс у двоих переболевших бессимптомно есть антитела, делали тест.
Еще пройдет пару месяцев и некому будет делать вакцинацию, все переболеют!
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10.04.2021 18:49 Відповісти
Не переживайте, когда надо будет, разгонят N-ю волну, и будут нагибать вакцинироваться той жижей с Ганга(она ж от всего защитит).
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10.04.2021 23:51 Відповісти
Якби можна було вибирати не кабінет вакцинацію, а САМУ ВАКЦИНУ - то давно б уже записався б.
Цікавить Пфайзер або Модерна
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10.04.2021 19:24 Відповісти
Плати 1000 зеленых и тебя вакцинируют чем желаешь, уважаемый!
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11.04.2021 15:15 Відповісти
 
 