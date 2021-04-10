Колективи від 100 осіб зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість запису на щеплення проти коронавірусу COVID-19 колективів від 100 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Найближчим часом ми прокомунікуємо можливість зробити дзвінок на контакт-центр МОЗ, і організовані колективи також зможуть записатися... Ми будемо говорити, у кого організовані колективи понад 100 осіб, ви зможете записатися, і до вас виїде мобільна бригада, якщо з'явиться вакцина, і ми будемо працювати на різних платформах", - сказав Ляшко.

Також він поінформував, що під час запису в лист очікування вакцинації людина одразу зможе обирати найближчий кабінет, де вона бажає пройти щеплення. Тим, хто вже записався до листа очікування в "Дії", згодом, за наявності вакцин, приходитим повідомлення в додатку, і людина матиме можливість обрати кабінет щеплення, де бажає проходити вакцинацію.

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