Полноценная реинтеграция освобожденных украинских территорий будет длиться не менее поколения, - Резников
Полноценная реинтеграция украинских территорий после их деоккупации продлится около 25 лет, считает вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 10 апреля.
Резников предположил, что будет не последним министром реинтеграции.
"Полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, будет длиться не менее поколения, то есть примерно 25 лет... Деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя, а дальше – кропотливый процесс полноценной реинтеграции. Но деоккупация при моем присутствии, надеюсь, еще произойдет, я это чувствую", – сказал Резников.
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Можешь выбрать себе не российский, а какой-нибудь другой, который подороже.
Реінтеграція, звичайно, миттєво не відбудеться.
Найбільш проблемні - юнаки і молодь.
Якщо врахують помилки минулого - заглушити рос. телебачення і радіо, віщати своє і т.д. і т.п.
Буде повноцінний кордон з крокодилами - без різниці, що там у РФ.
Все інше з Вашого - вірно.
який це має зв'язок з дійсністю?
П.С. Если договорится с Западом про кредиты и т.д. все это делается за пару лет., включая воспитательный процесс. И это не моя фантазия, вспомни. идиот Резников и прочие дебилы про денацификацию и восстановление Германии.
Дай Б-г, щоб була повноцінна депортація.
Одним словом скрытый сепаратизм.
У Миколаєві презентували спільний проєкт ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» й Миколаївського осередку «Національний корпус» - громадська мобілізація ветеранів та цивільних «Миколаївські резервісти».
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За 25 лет от деокупации до реинтеграции пройдут пять выборов.
И пять миллионов упоротых ватных избирателей скажут своё веское слово в дополнение к харьковско-одесской вате!
Мені здається менше часу треба, а якщо звичайно начинать жувать соплі, коли ще абсолютно нічого не вирішено, то і сотні років недостатньо!
Учіться у вялікага Скаліна і все стане на свої місця за десять років!