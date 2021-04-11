Полноценная реинтеграция освобожденных украинских территорий будет длиться не менее поколения, - Резников

Полноценная реинтеграция украинских территорий после их деоккупации продлится около 25 лет, считает вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 10 апреля.

Резников предположил, что будет не последним министром реинтеграции.



"Полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, будет длиться не менее поколения, то есть примерно 25 лет... Деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя, а дальше – кропотливый процесс полноценной реинтеграции. Но деоккупация при моем присутствии, надеюсь, еще произойдет, я это чувствую", – сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников