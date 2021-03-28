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минирование (1442) Резников (1168)

На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников

На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников

На разминирование оккупированных на востоке Украины территорий понадобится не менее 25-30 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий вооруженного конфликта 1991-1995 годов, возникший при выходе страны из состава Югославии.

"25 лет назад закончилась та война, а они до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв. км неразминированных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК

Сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков войны, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведение полного аудита. Но из опыта Хорватии - речь идет о сотнях миллионов евро.

"Они потратили, если я не ошибаюсь, две цифры звучало, 800 и 900 млн евро - двумя траншами за это весь период было привлечено на то, чтобы только провести разминирование", - подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

"И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", - акцентировал вице-премьер-министр Украины.

Также читайте: На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+3
Там неизвлекаемая мина. Только подрыв на месте
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28.03.2021 14:40
+2
ти, мурло, де фінансування ATR?
досить патякати про те, в чому не петраєш, займись справою!
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28.03.2021 14:38
+2
если запустить широкой многокилометровой цепью оккупантов под привычными им дулами автоматов - гораздо меньше...
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28.03.2021 14:39
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Правила форума Совет форумчан
ти, мурло, де фінансування ATR?
досить патякати про те, в чому не петраєш, займись справою!
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28.03.2021 14:38 Ответить
и что? Дайте денег?
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28.03.2021 14:38 Ответить
Тут не гроші головне. Тут він каже, що на розмінування потрібно 25-39 років і не каже, скільки потрібно життів українських військових. Чотири останні смерті - це ті воїни, які займалися розмінуванням всупереч здоровому глузду, але виконуючи волю вищого керівництва. Розміновувати буферну зону, яка стримує ворога - то не лише дурість, але й злочин.
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28.03.2021 14:46 Ответить
на Донбассе несколько фондов, занимающихся сегодня разминированием. Чего этот утырок ещё хочет, взять на разминирование той территории?
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28.03.2021 14:50 Ответить
если запустить широкой многокилометровой цепью оккупантов под привычными им дулами автоматов - гораздо меньше...
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28.03.2021 14:39 Ответить
Точно, по-сраленски, по-жуковски - своими ножками по наставленным минам, вагоны которых шахтёры-трактористы в шахтах и погребе нашли
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28.03.2021 14:44 Ответить
Та колоду позаду тягнути,в якості минного трала !!!)))
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28.03.2021 14:46 Ответить
Цікаво , а скількі років знадобиться на розминування мізків донбаситів ???)))
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28.03.2021 14:39 Ответить
Там неизвлекаемая мина. Только подрыв на месте
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28.03.2021 14:40 Ответить
Реально ,там маячня "Русского мира" на генному рівні,ментальна відмінність !!!)))
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28.03.2021 14:44 Ответить
А на раскацапливание?...
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28.03.2021 14:40 Ответить
Гадаю що понад 50 років !!)))
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28.03.2021 14:48 Ответить
Есть устоявшееся значение - 40. Проверим.
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28.03.2021 14:51 Ответить
Самі небезпечні мини на Даунбасі ,це донбасити ,а в Україні ,це зелена пліснява,та її лохторат !!!)))
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28.03.2021 15:18 Ответить
Таки да...
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28.03.2021 15:52 Ответить
Дерашизація
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28.03.2021 15:41 Ответить
+дерашизація всієї України !!!))))
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28.03.2021 16:09 Ответить
Если один день войны даёт шесть дней разминирования, то семь лет войны - это явно не 30 лет, он по ходу даже считать не умеет, министр...
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28.03.2021 14:42 Ответить
Это на сейчас. каждый год пребывания рашистов на Донбассе дает 5 лет работы саперам. Короче, благодаря "кормильцам" , их рууцькие "защитнички", убили нашу землю, на многие годы
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28.03.2021 14:43 Ответить
Жаль! Уже это объявление исчезло, с подъезда. А там было вот такое, приблизительно: "Приглашаем жителей Мариуполя принять участие в разминировании местности. Возраст не более 45 лет. Медкомиссия, прохождение курсов, зарплата от 15 тыс. гривен.... "(с). Что-то там ещё было, название конторы, которая приглашает, телефоны, адрес, цветная фотка... Ну, такое вот. Честно говоря, на это я бы подписался, запросто, даже не потребовал бы оборудование, бо мой "Фишер-5" для таких целей- вполне сгодился бы. Интересно и полезно. И- адреналин таки, столь необходимый, при моем сидячем образе жизни. Но... возраст. Хотя, я бы этому молодняку- 99 очков вперед бы дал, из ста возможных. И- выиграл бы!
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28.03.2021 14:44 Ответить
Справка о здоровье, завещание. Вас даже могут наградить...
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28.03.2021 15:50 Ответить
Несомненно. Справка- уже куплена. Завещание- напишу. Весь попутный хабар- мне!!!
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28.03.2021 15:51 Ответить
от это погорячились...
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28.03.2021 14:46 Ответить
На разминирование оккупированных на востоке Украины территорий понадобится не менее 25-30 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3256058

25 - 30 РОКІВ НА РОЗМІНУВАННЯ , А ВИБОРІВ СЄПАРИ ХОЧУТЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ
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28.03.2021 14:57 Ответить
пустить по минному полю верховну зраду и их многочисленніх родственников-дармоедов
за пару дней можно и управиться
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28.03.2021 15:02 Ответить
А на раздыбиливание?
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28.03.2021 15:06 Ответить
Что бы разминировать Донбасс нужно сначала его вернуть
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28.03.2021 15:14 Ответить
на деньги,которыйе предполагается для разминирования,пригласить израильских подрядчиков для строительства стены с самонаводящимися,через каждые 500 метров пулеметами на "живца" и оставить "руский мир" таковым,каким его создали оккупанты
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28.03.2021 15:43 Ответить
Не надо!!! А то ведь вот так выйдет: "Ты знаешь, сколько у нас пулеметов? Семь! Нет, шесть…Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет. А седьмой я по секрету от пана атамана выменял на эти вот штанишки".

Или- операторами- израильтян!
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28.03.2021 15:50 Ответить
"На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников", а ЖОПезЕшники на что? Пусть по полям погуляют, их - "гражданская война" много! Один сивуха, сколько бы обезвредил бы, даже противотанковые, жаль мертвечук размеров с *****, зато допа есть...
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28.03.2021 16:03 Ответить
конфликт как политкорректно назвали принудительный разбор страны с сопутствующими бомбардировками крылатыми ракетами не санкционированными ООН
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28.03.2021 16:38 Ответить
 
 