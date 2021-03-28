На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников
На разминирование оккупированных на востоке Украины территорий понадобится не менее 25-30 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий вооруженного конфликта 1991-1995 годов, возникший при выходе страны из состава Югославии.
"25 лет назад закончилась та война, а они до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв. км неразминированных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км", - сказал Резников.
Сумму, необходимую на очистку Донбасса от взрывоопасных остатков войны, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведение полного аудита. Но из опыта Хорватии - речь идет о сотнях миллионов евро.
"Они потратили, если я не ошибаюсь, две цифры звучало, 800 и 900 млн евро - двумя траншами за это весь период было привлечено на то, чтобы только провести разминирование", - подчеркнул Резников.
Министр напомнил, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.
"И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", - акцентировал вице-премьер-министр Украины.
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досить патякати про те, в чому не петраєш, займись справою!
25 - 30 РОКІВ НА РОЗМІНУВАННЯ , А ВИБОРІВ СЄПАРИ ХОЧУТЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ
за пару дней можно и управиться
Или- операторами- израильтян!