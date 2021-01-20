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На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС на бывших позициях вооруженных формирований РФ и ее наемников, изъято запрещеное вооружение российского производства, что подтверждает присутствие на временно оккупированной территории Луганщины вооруженных формирований Российской Федерации и поставки вооружения страной-агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС 01

На бывших позициях вооруженных формирований РФ в Луганской области, которые дислоцировались вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района, правоохранители обнаружили боеприпасы российского производства - боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.

На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС 02

Отмечается, что средства поражения такого типа не состоят на вооружении Вооруженных Сил Украины и применяются представителями ВФ РФ и их наемниками на Донбассе для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Данное вооружение на основании их конструктивных характеристик запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили АГС и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2, - Минобороны

На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС 04

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС 05
На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС 06

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Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 обезврежена на месте взрывотехниками ГУ Нацполиции в Луганской области.

Автор: 

армия РФ (19197) минирование (1446) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+4
Навіть більше - в Україні взагалі НЕМАЄ протипіхотних мін! Україна ще в 90-х підписала конвенцію про відмову від них. І не просто підписала, а знищила запаси під наглядом ООН і інших міжнародних організацій.
Кацапія конвенцію НЕ ПІДПИСАЛА, відповідно усі протипіхотні міни свідчать про кацапську присутність на Донбасі!
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20.01.2021 16:56
+3
Хотелось бы уточнений. Это уже второй случай за 6 лет или третий?
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20.01.2021 16:57
+3
Порох вже вимахував би цим фактом, якщо не самою міною на якомусь міжнародному форумі, а Зелене , "ЛІГАСМІХУНАКРОВІ"ще звіздюлєй дасть тим хто цей факт оПРилюднив
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20.01.2021 17:16
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Правила форума Совет форумчан
Вот ето сєнсация!!!
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20.01.2021 16:49 Ответить
Порох вже вимахував би цим фактом, якщо не самою міною на якомусь міжнародному форумі, а Зелене , "ЛІГАСМІХУНАКРОВІ"ще звіздюлєй дасть тим хто цей факт оПРилюднив
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20.01.2021 17:16 Ответить
Згадала баба як дівкою була... (с)
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20.01.2021 19:30 Ответить
«Лепесток» отрывает ноги.
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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20.01.2021 20:05 Ответить
Навіть більше - в Україні взагалі НЕМАЄ протипіхотних мін! Україна ще в 90-х підписала конвенцію про відмову від них. І не просто підписала, а знищила запаси під наглядом ООН і інших міжнародних організацій.
Кацапія конвенцію НЕ ПІДПИСАЛА, відповідно усі протипіхотні міни свідчать про кацапську присутність на Донбасі!
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20.01.2021 16:56 Ответить
да ну,это шахтеры отобрали у Укропов еще в иловайском котле,а остальное в шахтах откопали
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20.01.2021 16:57 Ответить
Хотелось бы уточнений. Это уже второй случай за 6 лет или третий?
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20.01.2021 16:57 Ответить
пойди в серую зону, отнеси сеперам курева, пройдись по полям... уточнишь для себя...
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20.01.2021 18:18 Ответить
на первом фото пехотка , на втором вроде озмка , мины как мины
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20.01.2021 17:01 Ответить
"Надо просто перестать ставить мины" (В.А.Зеленский)
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20.01.2021 17:40 Ответить
 
 