На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
В районе проведения ООС на бывших позициях вооруженных формирований РФ и ее наемников, изъято запрещеное вооружение российского производства, что подтверждает присутствие на временно оккупированной территории Луганщины вооруженных формирований Российской Федерации и поставки вооружения страной-агрессором.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На бывших позициях вооруженных формирований РФ в Луганской области, которые дислоцировались вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района, правоохранители обнаружили боеприпасы российского производства - боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.
Отмечается, что средства поражения такого типа не состоят на вооружении Вооруженных Сил Украины и применяются представителями ВФ РФ и их наемниками на Донбассе для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Данное вооружение на основании их конструктивных характеристик запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 обезврежена на месте взрывотехниками ГУ Нацполиции в Луганской области.
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Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Кацапія конвенцію НЕ ПІДПИСАЛА, відповідно усі протипіхотні міни свідчать про кацапську присутність на Донбасі!