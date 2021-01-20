На Луганщине обнаружены запрещенные противопехотные мины российского производства, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В районе проведения ООС на бывших позициях вооруженных формирований РФ и ее наемников, изъято запрещеное вооружение российского производства, что подтверждает присутствие на временно оккупированной территории Луганщины вооруженных формирований Российской Федерации и поставки вооружения страной-агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На бывших позициях вооруженных формирований РФ в Луганской области, которые дислоцировались вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района, правоохранители обнаружили боеприпасы российского производства - боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.

Отмечается, что средства поражения такого типа не состоят на вооружении Вооруженных Сил Украины и применяются представителями ВФ РФ и их наемниками на Донбассе для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Данное вооружение на основании их конструктивных характеристик запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили АГС и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2, - Минобороны

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).





Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак

Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 обезврежена на месте взрывотехниками ГУ Нацполиции в Луганской области.