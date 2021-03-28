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Новини Агресія Росії проти України
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мінування (1214) Резніков (1442)

На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков

На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков

На розмінування окупованих на сході України територій потрібно буде не менше 25-30 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що вивчав досвід Хорватії щодо ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років, що виник під час виходу країни зі складу Югославії.

"25 років тому закінчилася та війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. Крім того, в дуже важкодоступних місцях: серед скель, ущелин, у лісовій складній зоні. Цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км", - сказав Рєзніков.

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Розмір коштів, необхідних на очистку Донбасу від вибухонебезпечних залишків війни, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій і проведення повного аудиту. Але з досвіду Хорватії можна сказати, що йдеться про сотні мільйонів євро.

"Вони витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри називали, 800 і 900 млн євро. Кошти двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування", - підкреслив Резніков.

Міністр нагадав, що, на думку фахівців, наразі щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

"І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, згідно з хорватською матрицею, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30", - наголосив віцепрем'єр-міністр України.

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Топ коментарі
+3
Там неизвлекаемая мина. Только подрыв на месте
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28.03.2021 14:40
+2
ти, мурло, де фінансування ATR?
досить патякати про те, в чому не петраєш, займись справою!
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28.03.2021 14:38
+2
если запустить широкой многокилометровой цепью оккупантов под привычными им дулами автоматов - гораздо меньше...
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28.03.2021 14:39
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ти, мурло, де фінансування ATR?
досить патякати про те, в чому не петраєш, займись справою!
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28.03.2021 14:38 Відповісти
и что? Дайте денег?
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28.03.2021 14:38 Відповісти
Тут не гроші головне. Тут він каже, що на розмінування потрібно 25-39 років і не каже, скільки потрібно життів українських військових. Чотири останні смерті - це ті воїни, які займалися розмінуванням всупереч здоровому глузду, але виконуючи волю вищого керівництва. Розміновувати буферну зону, яка стримує ворога - то не лише дурість, але й злочин.
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28.03.2021 14:46 Відповісти
на Донбассе несколько фондов, занимающихся сегодня разминированием. Чего этот утырок ещё хочет, взять на разминирование той территории?
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28.03.2021 14:50 Відповісти
если запустить широкой многокилометровой цепью оккупантов под привычными им дулами автоматов - гораздо меньше...
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28.03.2021 14:39 Відповісти
Точно, по-сраленски, по-жуковски - своими ножками по наставленным минам, вагоны которых шахтёры-трактористы в шахтах и погребе нашли
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28.03.2021 14:44 Відповісти
Та колоду позаду тягнути,в якості минного трала !!!)))
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28.03.2021 14:46 Відповісти
Цікаво , а скількі років знадобиться на розминування мізків донбаситів ???)))
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28.03.2021 14:39 Відповісти
Там неизвлекаемая мина. Только подрыв на месте
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28.03.2021 14:40 Відповісти
Реально ,там маячня "Русского мира" на генному рівні,ментальна відмінність !!!)))
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28.03.2021 14:44 Відповісти
А на раскацапливание?...
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28.03.2021 14:40 Відповісти
Гадаю що понад 50 років !!)))
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28.03.2021 14:48 Відповісти
Есть устоявшееся значение - 40. Проверим.
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28.03.2021 14:51 Відповісти
Самі небезпечні мини на Даунбасі ,це донбасити ,а в Україні ,це зелена пліснява,та її лохторат !!!)))
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28.03.2021 15:18 Відповісти
Таки да...
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28.03.2021 15:52 Відповісти
Дерашизація
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28.03.2021 15:41 Відповісти
+дерашизація всієї України !!!))))
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28.03.2021 16:09 Відповісти
Если один день войны даёт шесть дней разминирования, то семь лет войны - это явно не 30 лет, он по ходу даже считать не умеет, министр...
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28.03.2021 14:42 Відповісти
Это на сейчас. каждый год пребывания рашистов на Донбассе дает 5 лет работы саперам. Короче, благодаря "кормильцам" , их рууцькие "защитнички", убили нашу землю, на многие годы
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28.03.2021 14:43 Відповісти
Жаль! Уже это объявление исчезло, с подъезда. А там было вот такое, приблизительно: "Приглашаем жителей Мариуполя принять участие в разминировании местности. Возраст не более 45 лет. Медкомиссия, прохождение курсов, зарплата от 15 тыс. гривен.... "(с). Что-то там ещё было, название конторы, которая приглашает, телефоны, адрес, цветная фотка... Ну, такое вот. Честно говоря, на это я бы подписался, запросто, даже не потребовал бы оборудование, бо мой "Фишер-5" для таких целей- вполне сгодился бы. Интересно и полезно. И- адреналин таки, столь необходимый, при моем сидячем образе жизни. Но... возраст. Хотя, я бы этому молодняку- 99 очков вперед бы дал, из ста возможных. И- выиграл бы!
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28.03.2021 14:44 Відповісти
Справка о здоровье, завещание. Вас даже могут наградить...
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28.03.2021 15:50 Відповісти
Несомненно. Справка- уже куплена. Завещание- напишу. Весь попутный хабар- мне!!!
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28.03.2021 15:51 Відповісти
от это погорячились...
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28.03.2021 14:46 Відповісти
На разминирование оккупированных на востоке Украины территорий понадобится не менее 25-30 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3256058

25 - 30 РОКІВ НА РОЗМІНУВАННЯ , А ВИБОРІВ СЄПАРИ ХОЧУТЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ
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28.03.2021 14:57 Відповісти
пустить по минному полю верховну зраду и их многочисленніх родственников-дармоедов
за пару дней можно и управиться
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28.03.2021 15:02 Відповісти
А на раздыбиливание?
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28.03.2021 15:06 Відповісти
Что бы разминировать Донбасс нужно сначала его вернуть
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28.03.2021 15:14 Відповісти
на деньги,которыйе предполагается для разминирования,пригласить израильских подрядчиков для строительства стены с самонаводящимися,через каждые 500 метров пулеметами на "живца" и оставить "руский мир" таковым,каким его создали оккупанты
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28.03.2021 15:43 Відповісти
Не надо!!! А то ведь вот так выйдет: "Ты знаешь, сколько у нас пулеметов? Семь! Нет, шесть…Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет. А седьмой я по секрету от пана атамана выменял на эти вот штанишки".

Или- операторами- израильтян!
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28.03.2021 15:50 Відповісти
"На разминирование Донбаса понадобится 25-30 лет, - Резников", а ЖОПезЕшники на что? Пусть по полям погуляют, их - "гражданская война" много! Один сивуха, сколько бы обезвредил бы, даже противотанковые, жаль мертвечук размеров с *****, зато допа есть...
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28.03.2021 16:03 Відповісти
конфликт как политкорректно назвали принудительный разбор страны с сопутствующими бомбардировками крылатыми ракетами не санкционированными ООН
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28.03.2021 16:38 Відповісти
 
 