На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков
На розмінування окупованих на сході України територій потрібно буде не менше 25-30 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив віцепрем'єр-міністр України - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Міністр зазначив, що вивчав досвід Хорватії щодо ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років, що виник під час виходу країни зі складу Югославії.
"25 років тому закінчилася та війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. Крім того, в дуже важкодоступних місцях: серед скель, ущелин, у лісовій складній зоні. Цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км", - сказав Рєзніков.
Розмір коштів, необхідних на очистку Донбасу від вибухонебезпечних залишків війни, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій і проведення повного аудиту. Але з досвіду Хорватії можна сказати, що йдеться про сотні мільйонів євро.
"Вони витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри називали, 800 і 900 млн євро. Кошти двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування", - підкреслив Резніков.
Міністр нагадав, що, на думку фахівців, наразі щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.
"І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, згідно з хорватською матрицею, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30", - наголосив віцепрем'єр-міністр України.
Будь ласка, зачекайте...
досить патякати про те, в чому не петраєш, займись справою!
25 - 30 РОКІВ НА РОЗМІНУВАННЯ , А ВИБОРІВ СЄПАРИ ХОЧУТЬ ВЖЕ СЬОГОДНІ
за пару дней можно и управиться
Или- операторами- израильтян!