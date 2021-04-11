Повноцінна реінтеграція звільнених українських територій триватиме не менше покоління, - Резніков

Повноцінна реінтеграція українських територій після їхньої деокупації триватиме близько 25 років, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ВВС News Україна", опублікованому 10 квітня.

Резніков припустив, що буде не останнім міністром реінтеграції.

"Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацію, триватиме не менше покоління, тобто приблизно 25 років... Деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу, а далі - кропіткий процес повноцінної реінтеграції. Але деокупація в моїй присутності, маю надію, ще відбудеться, я це відчуваю", - сказав Резніков.

Читайте також: На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков