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Новини Окуповані території
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Повноцінна реінтеграція звільнених українських територій триватиме не менше покоління, - Резніков

Повноцінна реінтеграція звільнених українських територій триватиме не менше покоління, - Резніков

Повноцінна реінтеграція українських територій після їхньої деокупації триватиме близько 25 років, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ВВС News Україна", опублікованому 10 квітня.

Резніков припустив, що буде не останнім міністром реінтеграції.

"Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацію, триватиме не менше покоління, тобто приблизно 25 років...  Деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу, а далі - кропіткий процес повноцінної реінтеграції. Але деокупація в моїй присутності, маю надію, ще відбудеться, я це відчуваю", - сказав Резніков.

Читайте також: На розмінування Донеччини потрібно буде 25-30 років, - Резніков

Автор: 

Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
Ещё ничего не деокупировали, но рассказывают как будет потом непросто
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11.04.2021 11:11
+6
Тобто - знадобиться 25 років , щоб випхати з Донбаса і Крима - у паРашу, всю прокацапсько-антукраїнську мразоту ?? .
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11.04.2021 11:12
+5
Трохи не так. В Совку цей регіон забезпечувався товарами досить добре. З розвалом Совка почали зникати містоутворюючі підприємства і виникло масса міст-привидів, де було населення, але не було роботи. Населення пам'ятало про гарні часи, не розуміючи що робити далі. І от на початку двотисячних політикани розіграли їх, як карти, розказуючи "Дамбас всєх корміт! Дамбас нікто нипаставіт на калєні! Вєлікає прошлає! Бєндєри-галіцаї! Рускій язик!" і стадо повелося. Двадцять років такої їзди по вухах дали свої плоди...
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11.04.2021 11:33
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Ватники сидя в танках у границы с Украиной уже мечтают когда зайдут в Украину ,то можно что то прихватить домой в свою нищую хатынку, убить хозяина украинца и забрать у него драгоценности, хороший костюм, туфли, что то с электроинструмента, больше мечтают чтобы инструмент работал от аккумуляторов, так как не всегда в глубинке есть свет, яйко, молоко, сало горилка, тоже не помешает, но украинцы очень злые становятся и если у них что то отымут и они могут, и танк с содержимым порезать.
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11.04.2021 11:11 Відповісти
Не пишіть "шароварщини", будь ласка.
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11.04.2021 11:26 Відповісти
Воюем с " их там не"т и с "шахтёрами"
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11.04.2021 12:55 Відповісти
И это овно говорит что у них Гражданский конфликт с Украиной
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11.04.2021 12:56 Відповісти
с сепаратистами, поддерживаемыми рф и находящими в шахтах все что нужно, от автоматов до современных пво и рэб
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11.04.2021 15:33 Відповісти
Ещё ничего не деокупировали, но рассказывают как будет потом непросто
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11.04.2021 11:11 Відповісти
Рассуждения Резникова почему то сразу вызвали ассоциацию с притчей о Моисее, который водил иудеев 40 лет по пустыне, чтобы новое поколение не имело рабского сознания . А так высказывания Резникова в целом правильные
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11.04.2021 11:52 Відповісти
"...с притчей о Моисее" - это никакая не притча, а одна из пяти книг Торы (и Ветхого Завета разумеется), четвёртая по счёту, называется "Бе-мидбар" (Книга Чисел), а 40 лет пребывания в пустыне нужно было для искоренения рабского сознания и для формирования армии для завоевания Ханаана
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11.04.2021 13:08 Відповісти
Это напоминает притчу о Моисее, который сорок лет рассказывал, как он будет водить по пустыне.
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15.04.2021 11:16 Відповісти
Тобто - знадобиться 25 років , щоб випхати з Донбаса і Крима - у паРашу, всю прокацапсько-антукраїнську мразоту ?? .
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11.04.2021 11:12 Відповісти
Спочатку вижени звідти *****, а потім патякай.
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11.04.2021 11:14 Відповісти
У нього робота така. Патякати.
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11.04.2021 11:25 Відповісти
Всё зависит от того, кого выберет народ Украины на смену этой власти.
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11.04.2021 11:18 Відповісти
мудрий нарид выбере дешевий газ
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11.04.2021 11:20 Відповісти
У нас сейчас рынок газа.
Можешь выбрать себе не российский, а какой-нибудь другой, который подороже.
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11.04.2021 11:27 Відповісти
Народ разочарован и дезориентирован: Ющенко, Порошенко, Зеленский. Пока мы не научимся оценивать людей и их дела самостоятельно, а не через экспертов, Список разочарований продолжится.
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11.04.2021 13:32 Відповісти
ой вэй таки страшно представить, учитывая что каждый следующий хуже предыдущего, может пригласить какого нибудь мелкого чиновника из сша ?
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11.04.2021 15:35 Відповісти
Это он прав. И тут дело не только в последствиях "лднр", а неесмтественном заселении Донбасса сомнительными особями из-за поребрика последние лет 100.
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11.04.2021 11:21 Відповісти
Трохи не так. В Совку цей регіон забезпечувався товарами досить добре. З розвалом Совка почали зникати містоутворюючі підприємства і виникло масса міст-привидів, де було населення, але не було роботи. Населення пам'ятало про гарні часи, не розуміючи що робити далі. І от на початку двотисячних політикани розіграли їх, як карти, розказуючи "Дамбас всєх корміт! Дамбас нікто нипаставіт на калєні! Вєлікає прошлає! Бєндєри-галіцаї! Рускій язик!" і стадо повелося. Двадцять років такої їзди по вухах дали свої плоди...
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11.04.2021 11:33 Відповісти
І це правда.
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11.04.2021 11:43 Відповісти
1) Еще не известно через сколько лет ( десятилетий) произойдет деоккупация 2) Не известно на каких условиях это произойдет ( если это не будет сделано на всех условиях Украины, то "деоккупация" будет фиктивной. 3) Чем больше времени проходит до деоккупации, тем дольше период реинтеграции. ( пропорционально год на три, а то и четыре) 4) Сможет ли Украина финансово, экономически, ментально, все это "переварить". 5) Как в этот период "реинтеграции" будет вести себя "восточный сосед", на сколько он сохранит там влияний, включая пропаганду и законсервированные кадры. Так что вопросов больше чем ответов. Возможна на сегодня это и те "25" лет ( при определенных условиях.). Но в это мало верится. ( Можно конечно и быстрее всего за несколько лет, если за линией восточной границы не будет Раши ( или на этой границе будут стоять войска НАТО, а реинтеграция будет производиться по лекалам после 2 й мировой войны, и не обязательно по "сталински" достаточно по французски, чешски и т.д. ( ну это понятно из области фантазий)
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11.04.2021 11:26 Відповісти
Залежить від того, чи буде повноцінна депортація.
Реінтеграція, звичайно, миттєво не відбудеться.
Найбільш проблемні - юнаки і молодь.
Якщо врахують помилки минулого - заглушити рос. телебачення і радіо, віщати своє і т.д. і т.п.
Буде повноцінний кордон з крокодилами - без різниці, що там у РФ.
Все інше з Вашого - вірно.
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11.04.2021 11:32 Відповісти
Что то ты бобик сильно разтявкался.
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11.04.2021 12:23 Відповісти
какая разніца, що верзе цей підклован?
який це має зв'язок з дійсністю?
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11.04.2021 11:26 Відповісти
Пряме. Він віцепрем*єр. Займається конкретними питаннями, а не віщає з канапи, сер.
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11.04.2021 11:33 Відповісти
Делит шкуру неубитого медведя. Украина вообще ничего не делает для деоккупации, оно уже чешет про реинтеграцию. Наша банановая республика дисциплинированно выполняет мирный план Путина по Приднестровскому сценарию. Да, мирный план Путина - так РУ СМИ называли ранее Минские угоды....
П.С. Если договорится с Западом про кредиты и т.д. все это делается за пару лет., включая воспитательный процесс. И это не моя фантазия, вспомни. идиот Резников и прочие дебилы про денацификацию и восстановление Германии.
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11.04.2021 11:28 Відповісти
яка ваша бананова республіка: ДНР? ЛНР?
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11.04.2021 11:29 Відповісти
Банановая республика характеризуется, в т.ч. богатейшими усадьбами и землевладениями судей и прокуроров, ну и неспособностью деоккупировать территории. ДНР и ЛНР - это вообще не республики, это оккупационные административные единицы.
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11.04.2021 11:35 Відповісти
Денацифікації не буде.
Дай Б-г, щоб була повноцінна депортація.
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11.04.2021 11:35 Відповісти
При желании это все делается быстро, а не четверть века, как несет эта невежа Резников, который даже историю не желает почитать.
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11.04.2021 11:38 Відповісти
Всіх зрадників на нари, всіх з паспортами параші повернути в парашу впродовж 180 днів - по Закону. Всі хто в 2014 переїхав в Україну повернути додому в Донбасс, надати їм зниження податків на 5 років, все іншого шляху немає.
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11.04.2021 11:30 Відповісти
И как это все выполнить? Вы слышали что-то про права человека?
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11.04.2021 11:52 Відповісти
Боже, о чем он говорит?!!! Украина за период независимости не удосужилась обезопасить себя со стороны мордора, вступить в НАТО, создать сильную армию, сохранить и увеличить ядерный потенциал, сделать все для нейтрализации пятой колонны. Все эти годы страну раздирали мафиозные кланы, коррупция и воровство стали национальной традицией. И вот теперь нам говорят о какой-то реинтеграции. Сейчас, накануне кровавого вторжения кацапской орды!
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11.04.2021 11:31 Відповісти
На це і розраховано, щоб верещали панікери.
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11.04.2021 11:36 Відповісти
кто знает?
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11.04.2021 11:36 Відповісти
Резников протягивает курс на заморозку конфликта и на федерализацию да и то притом условии что Украина подаст воду в Крым.Да и не только он но и в ВР Украины и в офисе президента в кулуарах придерживаются такой политики.
Одним словом скрытый сепаратизм.
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11.04.2021 11:40 Відповісти
продлится около 25 лет(после их деоккупаци).-Новым пророчеством порадовал украинцев вещун цирка Коломойского.
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11.04.2021 11:41 Відповісти
Воспитание в ГУЛАГе вещь тяжелая,там мозги промывают не только ********* и Симоньянша,попробуй убеди Шарикова стать человеком?
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11.04.2021 11:52 Відповісти
Пан Резников недооценил кремлевских баранов,минимум 2 поколения,а это 40 лет... не раньше...
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11.04.2021 11:55 Відповісти
«Готові захищати рідний край за будь-яку ціну». У Миколаєві навчалися резервісти

У Миколаєві презентували спільний проєкт ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» й Миколаївського осередку «Національний корпус» - громадська мобілізація ветеранів та цивільних «Миколаївські резервісти».

Основні завдання проєкту - згуртувати спільноту для миттєвого збору для надання відсічі колаборантам та агресору, підтримувати військові знання ветеранів і навчати цивільне населення міста загальновійськових дисциплін.
Як зазначають організатори, учасники зборів здобули навички з тактичної підготовки, ножового бою, мінно-вибухової справи, тактичної медицини. Всього присутніх було близько 100 осіб. Крім того, кожен учасник занять отримав індивідуальну книжку, в якій буде обліковуватись проходження занять та інша важлива інформація. Особливий акцент вишколу на патріотично налаштовану молодь.https://**********.com.ua/2021/04/gotovi-zahyshhaty-ridnyj-kraj-za-bud-yaku-czinu-u-mykolayevi-navchalysya-rezervisty/
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11.04.2021 11:58 Відповісти
резинкин просто гнида и мыролюбец.
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11.04.2021 12:01 Відповісти
Сначала их нужно изолировать на 25 лет от приличного общества. То есть закрыть все КПВВ с ОРДЛО.
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11.04.2021 12:03 Відповісти
У них родственники тут, у многих, престарелые родители, Вы представляете, что Вы несете
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11.04.2021 12:09 Відповісти
Дорогой Резников!
За 25 лет от деокупации до реинтеграции пройдут пять выборов.
И пять миллионов упоротых ватных избирателей скажут своё веское слово в дополнение к харьковско-одесской вате!
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11.04.2021 12:10 Відповісти
Резников зря историю не изучал. Немецкие военнопленные восстановили за 5-6 лет все, что сумела разрушить Красная армия при отступлении и наступлении. Орков на Донбассе более, чем достаточно и права человека будут соблюдены: - пайка, нары, роба, телевизор и даже фельдшерский пункт. Они мечтали о Сталине, то мы можем повторить.
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11.04.2021 12:11 Відповісти
Шо, ото 25 років треба щоб побудувати три-п'ять крематоріїв із пропускною здатністю 50 тисяч/місяць?
Мені здається менше часу треба, а якщо звичайно начинать жувать соплі, коли ще абсолютно нічого не вирішено, то і сотні років недостатньо!
Учіться у вялікага Скаліна і все стане на свої місця за десять років!
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11.04.2021 12:12 Відповісти
Нам поспішати нема куди,нехай там вони всі повиздихають,а ми потім там сміття приберемо.
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11.04.2021 12:14 Відповісти
Все це дурня! Якщо території звільнити, то інтегрування буде залежати від економічного становища в Україні (для цього треба працювати, а не красти). Й ще потрібна повна українізація зазначених територій. А ось для цього у влади повинен бути "сталевий стрижень", а не дещо інше у сраці.
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11.04.2021 12:33 Відповісти
перестать воровать,конфисковать все наворованое, перестать выбирать к власти всякую погань, повысить уровень жизни все так просто и они сами к нам вернутся ведь они не украину любят они любят наше сало
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11.04.2021 16:00 Відповісти
Хто він, оцей рєзніков! Раніше взагалі про нього ні слуху,ні духу,а це диви-розговорився,він раніше,що глухонімим був? І пентить,і пентить всяку муйню,хоч би щось розумне бовтнув!!!
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11.04.2021 20:43 Відповісти
Этот г.ндон просто оракул! Заткнулся бы лучше, чмо.
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12.04.2021 21:26 Відповісти
 
 