3 701 56
Повноцінна реінтеграція звільнених українських територій триватиме не менше покоління, - Резніков
Повноцінна реінтеграція українських територій після їхньої деокупації триватиме близько 25 років, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ВВС News Україна", опублікованому 10 квітня.
Резніков припустив, що буде не останнім міністром реінтеграції.
"Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацію, триватиме не менше покоління, тобто приблизно 25 років... Деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу, а далі - кропіткий процес повноцінної реінтеграції. Але деокупація в моїй присутності, маю надію, ще відбудеться, я це відчуваю", - сказав Резніков.
Топ коментарі
+6 Alex123QAlex123
показати весь коментар11.04.2021 11:11 Посилання
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар11.04.2021 11:12 Посилання
+5 Нестор Нетописець
показати весь коментар11.04.2021 11:33 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можешь выбрать себе не российский, а какой-нибудь другой, который подороже.
Реінтеграція, звичайно, миттєво не відбудеться.
Найбільш проблемні - юнаки і молодь.
Якщо врахують помилки минулого - заглушити рос. телебачення і радіо, віщати своє і т.д. і т.п.
Буде повноцінний кордон з крокодилами - без різниці, що там у РФ.
Все інше з Вашого - вірно.
який це має зв'язок з дійсністю?
П.С. Если договорится с Западом про кредиты и т.д. все это делается за пару лет., включая воспитательный процесс. И это не моя фантазия, вспомни. идиот Резников и прочие дебилы про денацификацию и восстановление Германии.
Дай Б-г, щоб була повноцінна депортація.
Одним словом скрытый сепаратизм.
У Миколаєві презентували спільний проєкт ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» й Миколаївського осередку «Національний корпус» - громадська мобілізація ветеранів та цивільних «Миколаївські резервісти».
Основні завдання проєкту - згуртувати спільноту для миттєвого збору для надання відсічі колаборантам та агресору, підтримувати військові знання ветеранів і навчати цивільне населення міста загальновійськових дисциплін.
Як зазначають організатори, учасники зборів здобули навички з тактичної підготовки, ножового бою, мінно-вибухової справи, тактичної медицини. Всього присутніх було близько 100 осіб. Крім того, кожен учасник занять отримав індивідуальну книжку, в якій буде обліковуватись проходження занять та інша важлива інформація. Особливий акцент вишколу на патріотично налаштовану молодь.https://**********.com.ua/2021/04/gotovi-zahyshhaty-ridnyj-kraj-za-bud-yaku-czinu-u-mykolayevi-navchalysya-rezervisty/
За 25 лет от деокупации до реинтеграции пройдут пять выборов.
И пять миллионов упоротых ватных избирателей скажут своё веское слово в дополнение к харьковско-одесской вате!
Мені здається менше часу треба, а якщо звичайно начинать жувать соплі, коли ще абсолютно нічого не вирішено, то і сотні років недостатньо!
Учіться у вялікага Скаліна і все стане на свої місця за десять років!