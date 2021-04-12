Ляшко рассказал, как заболел COVID-19 после вакцинации

Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как заболел коронавирусом после вакцинации. Как известно, до этого он делал прививку индийской вакциной AstraZenecа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он рассказал 10 апреля в эфире "5 канала".

По словам Ляшко, симптомы болезни у него начались на 11-й день после введения вакцины, а положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после вакцинации.

Ляшко объясняет, что в случае с индийской вакциной AstraZenecа должно пройти 22 дня после введения первой дозы для формирования иммунитета. Только по истечении этого периода начинается максимально гарантированная защита. Она длится 90 дней, а после этого нужно ввести вторую дозу вакцины. После этого иммунитет против коронавируса будет длиться примерно год, объяснил главный санврач.

"Даже заболев на 11-й день после вакцинации, болезнь у меня протекала легко. Симптомы, которые я имел: один день температура до 38, на второй день я уже поехал сдавать тест на собственном транспорте, поскольку мне пришло сообщение от коллеги, что у него положительный тест. Все остальные дни я пил много воды и пребывал больше на изоляции, а не болел коронавирусной болезнью. Больше симптомов у меня не было", – говорит Ляшко.

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Напомним, Ляшко 2 марта получил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло в прямом эфире. Сразу после вакцинации главный санврач сказал, что чувствует себя нормально.

15 марта Ляшко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.