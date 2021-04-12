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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко рассказал, как заболел COVID-19 после вакцинации

Ляшко рассказал, как заболел COVID-19 после вакцинации

Главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как заболел коронавирусом после вакцинации. Как известно, до этого он делал прививку индийской вакциной AstraZenecа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он рассказал 10 апреля в эфире "5 канала".

По словам Ляшко, симптомы болезни у него начались на 11-й день после введения вакцины, а положительный тест на коронавирус он получил на 13-й день после вакцинации.

Ляшко объясняет, что в случае с индийской вакциной AstraZenecа должно пройти 22 дня после введения первой дозы для формирования иммунитета. Только по истечении этого периода начинается максимально гарантированная защита. Она длится 90 дней, а после этого нужно ввести вторую дозу вакцины. После этого иммунитет против коронавируса будет длиться примерно год, объяснил главный санврач.

"Даже заболев на 11-й день после вакцинации, болезнь у меня протекала легко. Симптомы, которые я имел: один день температура до 38, на второй день я уже поехал сдавать тест на собственном транспорте, поскольку мне пришло сообщение от коллеги, что у него положительный тест. Все остальные дни я пил много воды и пребывал больше на изоляции, а не болел коронавирусной болезнью. Больше симптомов у меня не было", – говорит Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

Напомним, Ляшко 2 марта получил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Это произошло в прямом эфире. Сразу после вакцинации главный санврач сказал, что чувствует себя нормально.

15 марта Ляшко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Вітаю українці! У цей день рівно 60 років тому назад, українець вперше відправив космос москаля замість собаки!
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12.04.2021 08:06
+10
Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації - Цензор.НЕТ 3193
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12.04.2021 08:38
+4
А вот если бы носил постоянно маску (по его же советам), то не заболел бы!)
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12.04.2021 08:09
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А мог бы и не заболеть.Вакцина-это не лекарство,это именно болезнь.
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12.04.2021 08:04 Ответить
Вакцина это маркеры болезни на которые иммунитет вырабатывает антитела.
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12.04.2021 10:26 Ответить
Вітаю українці! У цей день рівно 60 років тому назад, українець вперше відправив космос москаля замість собаки!
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12.04.2021 08:06 Ответить
Нема жодного документального кадру польоту Гагаріна.
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ !
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
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12.04.2021 08:12 Ответить
Каденюк, в своём интервью, отвечая на вопрос журналиста ВВС, летал ли Гагарин в космос, сказал что нет, - не летал никогда.
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12.04.2021 09:48 Ответить
А вот если бы носил постоянно маску (по его же советам), то не заболел бы!)
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12.04.2021 08:09 Ответить
добрий жеребець
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12.04.2021 08:23 Ответить
Ляшко, підняв дух нації
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12.04.2021 08:39 Ответить
Человечество вкладывает в медицину миллиарды и триллионы, чтобы во время пандемии услышать рецепт для лечения - носите маски и пейте больше воды.
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12.04.2021 08:34 Ответить
Человечество вкладывает в медицину миллиарды и триллионы, чтобы всякие серые лисицы были настолько тупыми и не понимали про маски и обильное питье при вирусных инфекциях )) Ну это нормально когда в школе уроки прогуливаешь ))
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12.04.2021 10:28 Ответить
Для острых номерных нулевок - можешь ещё лечиться молитвами.
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12.04.2021 11:10 Ответить
Зашёл почитать новости какого хрена блин сегодня воздух в Киеве на карте помечен как «нездоровый» . 162 ребята. И с таким воздухом мы живём, надеясь быть здоровыми? Да тут такие болячки могут возникать. Почему все молчат? Только о коронавирусе будем говорить??!
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12.04.2021 08:38 Ответить
Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації - Цензор.НЕТ 3193
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12.04.2021 08:38 Ответить
трындец. я и без всякой вакцины один день "болел" (температура скакала). на третий день появился вкус. нюх восстанавливался дней 10-12. парацетамол вам в руки.
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12.04.2021 09:02 Ответить
А що , стєпанов і в нього вкрав , щоб куртку купити ? Чи він сам такий жлоб , колеться китайським і індійським ? С..и , в останню чергу вас , після всіх нормальних людей ! Й тут вони мутять , та ще й афішують .
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12.04.2021 09:06 Ответить
Головна свиня на відосику найперша вкололася , і ці слідом викабелюються . Скажіть , друзі , комусь не всеодно , чи їх вакцінують ? В останню чергу !
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12.04.2021 09:09 Ответить
Точно такая же картина болезни у меня была без вакцинации. Позитивный тест на 3-й день после проявления симптомов, один день температура 37,5 и с неделю легкое недомогание. Потом стало вообще незаметно ничего. На протяжении всей болезни не отказался от ежедневного моциона - выпивал один бокал вечером сухого белого вина. Вот так и переболели с женой в легкой форме (Слава Богу).
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12.04.2021 09:39 Ответить
Поздравляю! У меня вся семья переболела и у трех из 4х почти неделю была температура под 39. А сотрудник у меня почти всей семьей уже неделю в больнице на кислороде.
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12.04.2021 10:29 Ответить
выходит, что полученная извне доза вируса влияет на протекание болезни. ну не может же быть, чтобы одних вирус рубил в гроб, а другие его и не замечали.

прямо как радиация...
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12.04.2021 14:34 Ответить
Если прогуливать в школе уроки, то вся жизнь будет как в стране ОЗ. Очень даже может один и тот же вирус протекать у всех по разному. У одних корь протекает легко, а других убивает. Так почему же вы не орете, что кори не существует и это заговор?
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12.04.2021 21:51 Ответить
Дуже не впевнено і не переконливо. Після цього агітувати народ щепитися індійською вакциною для посадовця такого професійного рівня - треба мати громадянську мужність...
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12.04.2021 09:45 Ответить
Цей урод хворим родився. І не має такої вакцини, яка б могла його разом з степановим і ще багатьох таких як вони клептократів сцілити.
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12.04.2021 09:56 Ответить
і не здохло
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12.04.2021 10:12 Ответить
дивишся на ціх ляшків,степашек, спікерів презиків та інших чинуш,- вони після корони виглядають здоровійшими чим до захворювання ,а самі четвертий місяць не можем прити в норму після корони, дива дивниї,- що то за хвороба така
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12.04.2021 11:41 Ответить
в лёгкой форме. значит, надо вакцинироваться.
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12.04.2021 16:57 Ответить
 
 