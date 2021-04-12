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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації

Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації

Головний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як захворів на коронавірус після вакцинації. Як відомо, до цього він робив щеплення індійською вакциною AstraZenecа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він розповів 10 квітня в ефірі "5 каналу".

За словами Ляшка, симптоми хвороби у нього почалися на 11-й день після введення вакцини, а позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після вакцинації.

Ляшко пояснює, що у випадку з індійською вакциною від AstraZeneса має минути 22 дні після введення першої дози для формування імунітету. Тільки після закінчення цього періоду починається максимально гарантований захист. Він триватиме 90 днів, а після цього потрібно ввести другу дозу вакцини. Після цього імунітет проти коронавірусу діятиме приблизно рік, пояснив головний санлікар.

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"Навіть захворівши на 11-й день після вакцинації, хвороба у мене протікала легко. Симптоми, які я мав: один день температура до 38, на другий день я вже поїхав здавати тест власним транспортом, оскільки мені прийшло повідомлення від колеги, що у нього позитивний тест. Усі інші дні я пив багато води і перебував більше на ізоляції, а не хворів коронавірусною хворобою. Більше симптомів у мене не було", – говорить Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко 2 березня отримав щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Це сталося в прямому ефірі. Відразу після вакцинації головний санлікар сказав, що почувається нормально.

15 березня Ляшко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Вітаю українці! У цей день рівно 60 років тому назад, українець вперше відправив космос москаля замість собаки!
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12.04.2021 08:06
+10
Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації - Цензор.НЕТ 3193
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12.04.2021 08:38
+4
А вот если бы носил постоянно маску (по его же советам), то не заболел бы!)
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12.04.2021 08:09
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А мог бы и не заболеть.Вакцина-это не лекарство,это именно болезнь.
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12.04.2021 08:04 Відповісти
Вакцина это маркеры болезни на которые иммунитет вырабатывает антитела.
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12.04.2021 10:26 Відповісти
Вітаю українці! У цей день рівно 60 років тому назад, українець вперше відправив космос москаля замість собаки!
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12.04.2021 08:06 Відповісти
Нема жодного документального кадру польоту Гагаріна.
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ !
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg
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12.04.2021 08:12 Відповісти
Каденюк, в своём интервью, отвечая на вопрос журналиста ВВС, летал ли Гагарин в космос, сказал что нет, - не летал никогда.
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12.04.2021 09:48 Відповісти
А вот если бы носил постоянно маску (по его же советам), то не заболел бы!)
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12.04.2021 08:09 Відповісти
добрий жеребець
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12.04.2021 08:23 Відповісти
Ляшко, підняв дух нації
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12.04.2021 08:39 Відповісти
Человечество вкладывает в медицину миллиарды и триллионы, чтобы во время пандемии услышать рецепт для лечения - носите маски и пейте больше воды.
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12.04.2021 08:34 Відповісти
Человечество вкладывает в медицину миллиарды и триллионы, чтобы всякие серые лисицы были настолько тупыми и не понимали про маски и обильное питье при вирусных инфекциях )) Ну это нормально когда в школе уроки прогуливаешь ))
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12.04.2021 10:28 Відповісти
Для острых номерных нулевок - можешь ещё лечиться молитвами.
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12.04.2021 11:10 Відповісти
Зашёл почитать новости какого хрена блин сегодня воздух в Киеве на карте помечен как «нездоровый» . 162 ребята. И с таким воздухом мы живём, надеясь быть здоровыми? Да тут такие болячки могут возникать. Почему все молчат? Только о коронавирусе будем говорить??!
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12.04.2021 08:38 Відповісти
Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації - Цензор.НЕТ 3193
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12.04.2021 08:38 Відповісти
трындец. я и без всякой вакцины один день "болел" (температура скакала). на третий день появился вкус. нюх восстанавливался дней 10-12. парацетамол вам в руки.
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12.04.2021 09:02 Відповісти
А що , стєпанов і в нього вкрав , щоб куртку купити ? Чи він сам такий жлоб , колеться китайським і індійським ? С..и , в останню чергу вас , після всіх нормальних людей ! Й тут вони мутять , та ще й афішують .
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12.04.2021 09:06 Відповісти
Головна свиня на відосику найперша вкололася , і ці слідом викабелюються . Скажіть , друзі , комусь не всеодно , чи їх вакцінують ? В останню чергу !
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12.04.2021 09:09 Відповісти
Точно такая же картина болезни у меня была без вакцинации. Позитивный тест на 3-й день после проявления симптомов, один день температура 37,5 и с неделю легкое недомогание. Потом стало вообще незаметно ничего. На протяжении всей болезни не отказался от ежедневного моциона - выпивал один бокал вечером сухого белого вина. Вот так и переболели с женой в легкой форме (Слава Богу).
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12.04.2021 09:39 Відповісти
Поздравляю! У меня вся семья переболела и у трех из 4х почти неделю была температура под 39. А сотрудник у меня почти всей семьей уже неделю в больнице на кислороде.
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12.04.2021 10:29 Відповісти
выходит, что полученная извне доза вируса влияет на протекание болезни. ну не может же быть, чтобы одних вирус рубил в гроб, а другие его и не замечали.

прямо как радиация...
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12.04.2021 14:34 Відповісти
Если прогуливать в школе уроки, то вся жизнь будет как в стране ОЗ. Очень даже может один и тот же вирус протекать у всех по разному. У одних корь протекает легко, а других убивает. Так почему же вы не орете, что кори не существует и это заговор?
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12.04.2021 21:51 Відповісти
Дуже не впевнено і не переконливо. Після цього агітувати народ щепитися індійською вакциною для посадовця такого професійного рівня - треба мати громадянську мужність...
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12.04.2021 09:45 Відповісти
Цей урод хворим родився. І не має такої вакцини, яка б могла його разом з степановим і ще багатьох таких як вони клептократів сцілити.
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12.04.2021 09:56 Відповісти
і не здохло
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12.04.2021 10:12 Відповісти
дивишся на ціх ляшків,степашек, спікерів презиків та інших чинуш,- вони після корони виглядають здоровійшими чим до захворювання ,а самі четвертий місяць не можем прити в норму після корони, дива дивниї,- що то за хвороба така
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12.04.2021 11:41 Відповісти
в лёгкой форме. значит, надо вакцинироваться.
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12.04.2021 16:57 Відповісти
 
 