Ляшко розповів, як захворів на COVID-19 після вакцинації

Головний санітарний лікар, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як захворів на коронавірус після вакцинації. Як відомо, до цього він робив щеплення індійською вакциною AstraZenecа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це він розповів 10 квітня в ефірі "5 каналу".

За словами Ляшка, симптоми хвороби у нього почалися на 11-й день після введення вакцини, а позитивний тест на коронавірус він отримав на 13-й день після вакцинації.

Ляшко пояснює, що у випадку з індійською вакциною від AstraZeneса має минути 22 дні після введення першої дози для формування імунітету. Тільки після закінчення цього періоду починається максимально гарантований захист. Він триватиме 90 днів, а після цього потрібно ввести другу дозу вакцини. Після цього імунітет проти коронавірусу діятиме приблизно рік, пояснив головний санлікар.

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"Навіть захворівши на 11-й день після вакцинації, хвороба у мене протікала легко. Симптоми, які я мав: один день температура до 38, на другий день я вже поїхав здавати тест власним транспортом, оскільки мені прийшло повідомлення від колеги, що у нього позитивний тест. Усі інші дні я пив багато води і перебував більше на ізоляції, а не хворів коронавірусною хворобою. Більше симптомів у мене не було", – говорить Ляшко.

Нагадаємо, Ляшко 2 березня отримав щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19. Це сталося в прямому ефірі. Відразу після вакцинації головний санлікар сказав, що почувається нормально.

15 березня Ляшко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.