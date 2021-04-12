Страны Балтии впервые отказались от импорта электроэнергии из РФ, - СМИ
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".
Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.
По данным российского издания, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.
Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщило, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не влияет на работу энергосистемы РФ.
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+15 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий12.04.2021 09:11 Ссылка
+10 Владимир Сухов #378743
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+9 Рома Маестро
показать весь комментарий12.04.2021 09:15 Ссылка
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https://www.compgramotnost.ru/klaviatura-mysh/kak-pisat-na-russkom-ne-imeya-russkoj-klaviatury
это просто срань господня