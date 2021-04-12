РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7046 посетителей онлайн
Новости
6 828 51

Страны Балтии впервые отказались от импорта электроэнергии из РФ, - СМИ

Страны Балтии впервые отказались от импорта электроэнергии из РФ, - СМИ

Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

По данным российского издания, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщило, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не влияет на работу энергосистемы РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь начала отключать линии электропередачи с Литвой

Беларусь (7918) Литва (2497) Балтия (356) россия (96086) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
треба казати "Балтийские страньі" *****! що за москальські нарратіви???
показать весь комментарий
12.04.2021 09:11
+10
Прибалты молодцы. А у нас в Украине продажная "элита".
показать весь комментарий
12.04.2021 09:11
+9
СТРАНЫ БАЛТИИ
показать весь комментарий
12.04.2021 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба казати "Балтийские страньі" *****! що за москальські нарратіви???
показать весь комментарий
12.04.2021 09:11 Ответить
СТРАНЫ БАЛТИИ
показать весь комментарий
12.04.2021 09:15 Ответить
Так, або "страны Балтии"...
показать весь комментарий
12.04.2021 09:16 Ответить
Поздравляю !Реальный шаг к независимости от кремлевского гопника
показать весь комментарий
12.04.2021 09:28 Ответить
Прибалты молодцы. А у нас в Украине продажная "элита".
показать весь комментарий
12.04.2021 09:11 Ответить
А кто мешает сменить приоритеты элит,у нас тюрьмы продают из-за отсутствия заключенных
показать весь комментарий
12.04.2021 10:33 Ответить
Для этого надо разрешение от ЕС и США.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:17 Ответить
Да им плевать если для них ничто не изменится
показать весь комментарий
12.04.2021 11:29 Ответить
Когда санкции , россияне говорят на пользу , отключают электроэнергию , не на что не влияет . - Нужно сделать им заоблачно Хорошо , что бы разрушилось все до Основания и будит Лучше .
показать весь комментарий
12.04.2021 09:17 Ответить
понедельник, начинается с маленьких но очень позитивных новостей.
показать весь комментарий
12.04.2021 09:19 Ответить
придётся скрепным кацапам из своего кармана теперь покрывать убытки от отказавшихся стран
показать весь комментарий
12.04.2021 09:21 Ответить
Москалику, чо ховаєшся з болгарським прапором?
показать весь комментарий
12.04.2021 09:25 Ответить
Eto neimejet vlijanije dlia rosta cen,bolsinstve s so svedov vet zakupajem,tam gidro energija i ona nevyse po cene raski.Nezabute sto zdes i zarplati 1450 evro srednem polucajet ne 200 evro kak raske zarplati.A tak zdes infliacija vsego 1.7% eto za 5 let poslednix tolko takaja cifra
показать весь комментарий
12.04.2021 09:27 Ответить
Kto bezit?Da tut 2 raza bolse zdes prijexalo cem ujexalo v proslom godu.Rabot tut jest takze no nexocet rabotat za 1200 evro nasi vot v ciom problema.Raske za takije dengi mozno vsiu brigadu ustrojit na rabotu
показать весь комментарий
12.04.2021 09:32 Ответить
Jesli durak on mozet i sam zaplatit stob rabotal.Vsiakix jest,no tut nenado delat obci vyvod,u nas zarplati uze xorosyje so sravnenijem s raskoj,tam nicije liudi.1450 evro srednem eto ne tak i malo mozno zit i zdes.
показать весь комментарий
12.04.2021 09:38 Ответить
Nesporiu jest duraki,kogda zdes jest rabota,oni jedut kuda to.Tut bolse prikliucenija icet
показать весь комментарий
12.04.2021 09:34 Ответить
Sto ti za nas perezyvajes,ti za ruskix perezyvaj,mne oni tak bomzi po sravneniju s nami kak tut liudi zyvut.50% raske nicije na provincijax 2/3 detej goladajet,a on tut piset jarundu
показать весь комментарий
12.04.2021 09:42 Ответить
Samoje bosoje kolicestvo prosit ubezice Litve kak raz i jest s raski.Eto tebe sto to govorit?Bezit s raski i k nam te kotoryje umnej bezit k nam
показать весь комментарий
12.04.2021 09:50 Ответить
даже если теоритически правда, 4 евро за 1 МЕГАВАТТ / ч, это мега как много для прибалта.. сущие копейки на таком объёме, зато элекроэнергия чистая, без скрепов
показать весь комментарий
12.04.2021 09:40 Ответить
это куда, в Воронеж что ли?
показать весь комментарий
12.04.2021 09:46 Ответить
Ага, у них середня зарплата в 1,5-2 раза вище, ніж у вас по кацапії (а ціни в маркетах - як у Києві майже) і вони валять, а ви нє?))))))
показать весь комментарий
12.04.2021 09:48 Ответить
Ne dva raza vyse a 3-4 raza vyse tut zarplati cem raske i produkti desevle zdes cem raske takze
показать весь комментарий
12.04.2021 09:52 Ответить
Ага, і русскаязичниє з Литви, Латвії і Естонії не спішать на історічєскую родину)) Було б їм погано - виїхали б давно!
показать весь комментарий
12.04.2021 09:55 Ответить
Tut LItve byla agitacija pojexat domoj v rasku ix konsultstvo reklamirovala,zelajucix ujexat byli jedenici,a vot siuda prut oni,no tolko jedenici polucajet dobro posle proverok.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:02 Ответить
Нічого. Україна компенсує кацапам «недобір» по Країнах Балтії!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 09:44 Ответить
Dengi uze sobrani na otkliucenija ot Brell, i idut raboti.Mogli konecno ranse otkliucitsia .
показать весь комментарий
12.04.2021 09:45 Ответить
Tut zelionaja energija budet dominirovat.Zakupajet teper nakopitelia dlia slazenoj raboti vetruvek i dalse budet ix strojit,platit gosudarstvu za nix nenado kompaniji sami postrojit i prodast na aukcionax bez pomoci dengami ot gosudartsva
показать весь комментарий
12.04.2021 09:58 Ответить
Как писать на русском, не имея русской клавиатуры?

https://www.compgramotnost.ru/klaviatura-mysh/kak-pisat-na-russkom-ne-imeya-russkoj-klaviatury
показать весь комментарий
12.04.2021 11:46 Ответить
І ми з 2015-го НЕ купували, поки "мудрий нарід" не проголосував за ВАЗеленського та "слуг коломойського - ахметова"
показать весь комментарий
12.04.2021 10:13 Ответить
вот так Братья и поступают!!!!!
показать весь комментарий
12.04.2021 11:05 Ответить
МАЛО ОТКАЗАТЬСЯ !!! НЕОБХОДИМО РАЗРУШИТЬ ИХ АЭС !!!
показать весь комментарий
12.04.2021 15:09 Ответить
не называйте это гавно элитой
это просто срань господня
показать весь комментарий
12.04.2021 17:13 Ответить
 
 