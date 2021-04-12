Страны Балтии впервые отказались от импорта электроэнергии из РФ, - СМИ

Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Балтийские страны хотят выйти из БРЭЛЛ к 2025 году, соединив свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

По данным российского издания, 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщило, что отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой не влияет на работу энергосистемы РФ.

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