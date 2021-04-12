Країни Балтії вперше відмовилася від імпорту електроенергії з РФ, - ЗМІ

Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії на час випробувань щодо виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

Балтійські країни хочуть вийти з БРЕЛЛ до 2025 року, з'єднавши свої енергосистеми з континентальною Європою і Скандинавією.

За даними російського видання, 8 і 11 квітня Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії, коли проходило тестове відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою.

Через це всередині Росії впали попит і ціни на електроенергію. При цьому Міненерго повідомило, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не впливає на роботу енергосистеми РФ.

Також дивіться: Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко. ВIДЕО