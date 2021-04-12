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Країни Балтії вперше відмовилася від імпорту електроенергії з РФ, - ЗМІ

Країни Балтії вперше відмовилася від імпорту електроенергії з РФ, - ЗМІ

Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії на час випробувань щодо виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

Балтійські країни хочуть вийти з БРЕЛЛ до 2025 року, з'єднавши свої енергосистеми з континентальною Європою і Скандинавією.

За даними російського видання, 8 і 11 квітня Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії, коли проходило тестове відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою.

Через це всередині Росії впали попит і ціни на електроенергію. При цьому Міненерго повідомило, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не впливає на роботу енергосистеми РФ.

Також дивіться: Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7966) Литва (2441) Балтія (347) росія (65925) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+15
треба казати "Балтийские страньі" *****! що за москальські нарратіви???
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12.04.2021 09:11
+10
Прибалты молодцы. А у нас в Украине продажная "элита".
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12.04.2021 09:11
+9
СТРАНЫ БАЛТИИ
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12.04.2021 09:15
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треба казати "Балтийские страньі" *****! що за москальські нарратіви???
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12.04.2021 09:11 Відповісти
СТРАНЫ БАЛТИИ
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12.04.2021 09:15 Відповісти
Так, або "страны Балтии"...
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12.04.2021 09:16 Відповісти
Поздравляю !Реальный шаг к независимости от кремлевского гопника
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12.04.2021 09:28 Відповісти
Прибалты молодцы. А у нас в Украине продажная "элита".
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12.04.2021 09:11 Відповісти
А кто мешает сменить приоритеты элит,у нас тюрьмы продают из-за отсутствия заключенных
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12.04.2021 10:33 Відповісти
Для этого надо разрешение от ЕС и США.
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12.04.2021 11:17 Відповісти
Да им плевать если для них ничто не изменится
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12.04.2021 11:29 Відповісти
Когда санкции , россияне говорят на пользу , отключают электроэнергию , не на что не влияет . - Нужно сделать им заоблачно Хорошо , что бы разрушилось все до Основания и будит Лучше .
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12.04.2021 09:17 Відповісти
понедельник, начинается с маленьких но очень позитивных новостей.
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12.04.2021 09:19 Відповісти
придётся скрепным кацапам из своего кармана теперь покрывать убытки от отказавшихся стран
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12.04.2021 09:21 Відповісти
Москалику, чо ховаєшся з болгарським прапором?
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12.04.2021 09:25 Відповісти
Eto neimejet vlijanije dlia rosta cen,bolsinstve s so svedov vet zakupajem,tam gidro energija i ona nevyse po cene raski.Nezabute sto zdes i zarplati 1450 evro srednem polucajet ne 200 evro kak raske zarplati.A tak zdes infliacija vsego 1.7% eto za 5 let poslednix tolko takaja cifra
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12.04.2021 09:27 Відповісти
Kto bezit?Da tut 2 raza bolse zdes prijexalo cem ujexalo v proslom godu.Rabot tut jest takze no nexocet rabotat za 1200 evro nasi vot v ciom problema.Raske za takije dengi mozno vsiu brigadu ustrojit na rabotu
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12.04.2021 09:32 Відповісти
Jesli durak on mozet i sam zaplatit stob rabotal.Vsiakix jest,no tut nenado delat obci vyvod,u nas zarplati uze xorosyje so sravnenijem s raskoj,tam nicije liudi.1450 evro srednem eto ne tak i malo mozno zit i zdes.
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12.04.2021 09:38 Відповісти
Nesporiu jest duraki,kogda zdes jest rabota,oni jedut kuda to.Tut bolse prikliucenija icet
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12.04.2021 09:34 Відповісти
Sto ti za nas perezyvajes,ti za ruskix perezyvaj,mne oni tak bomzi po sravneniju s nami kak tut liudi zyvut.50% raske nicije na provincijax 2/3 detej goladajet,a on tut piset jarundu
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12.04.2021 09:42 Відповісти
Samoje bosoje kolicestvo prosit ubezice Litve kak raz i jest s raski.Eto tebe sto to govorit?Bezit s raski i k nam te kotoryje umnej bezit k nam
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12.04.2021 09:50 Відповісти
даже если теоритически правда, 4 евро за 1 МЕГАВАТТ / ч, это мега как много для прибалта.. сущие копейки на таком объёме, зато элекроэнергия чистая, без скрепов
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12.04.2021 09:40 Відповісти
это куда, в Воронеж что ли?
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12.04.2021 09:46 Відповісти
Ага, у них середня зарплата в 1,5-2 раза вище, ніж у вас по кацапії (а ціни в маркетах - як у Києві майже) і вони валять, а ви нє?))))))
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12.04.2021 09:48 Відповісти
Ne dva raza vyse a 3-4 raza vyse tut zarplati cem raske i produkti desevle zdes cem raske takze
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12.04.2021 09:52 Відповісти
Ага, і русскаязичниє з Литви, Латвії і Естонії не спішать на історічєскую родину)) Було б їм погано - виїхали б давно!
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12.04.2021 09:55 Відповісти
Tut LItve byla agitacija pojexat domoj v rasku ix konsultstvo reklamirovala,zelajucix ujexat byli jedenici,a vot siuda prut oni,no tolko jedenici polucajet dobro posle proverok.
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12.04.2021 10:02 Відповісти
Нічого. Україна компенсує кацапам «недобір» по Країнах Балтії!!!
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12.04.2021 09:44 Відповісти
Dengi uze sobrani na otkliucenija ot Brell, i idut raboti.Mogli konecno ranse otkliucitsia .
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12.04.2021 09:45 Відповісти
Tut zelionaja energija budet dominirovat.Zakupajet teper nakopitelia dlia slazenoj raboti vetruvek i dalse budet ix strojit,platit gosudarstvu za nix nenado kompaniji sami postrojit i prodast na aukcionax bez pomoci dengami ot gosudartsva
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12.04.2021 09:58 Відповісти
Как писать на русском, не имея русской клавиатуры?

https://www.compgramotnost.ru/klaviatura-mysh/kak-pisat-na-russkom-ne-imeya-russkoj-klaviatury
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12.04.2021 11:46 Відповісти
І ми з 2015-го НЕ купували, поки "мудрий нарід" не проголосував за ВАЗеленського та "слуг коломойського - ахметова"
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12.04.2021 10:13 Відповісти
вот так Братья и поступают!!!!!
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12.04.2021 11:05 Відповісти
МАЛО ОТКАЗАТЬСЯ !!! НЕОБХОДИМО РАЗРУШИТЬ ИХ АЭС !!!
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12.04.2021 15:09 Відповісти
не называйте это гавно элитой
это просто срань господня
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12.04.2021 17:13 Відповісти
 
 