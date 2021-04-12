Країни Балтії вперше відмовилася від імпорту електроенергії з РФ, - ЗМІ
Країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії на час випробувань щодо виходу з енергокільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "КоммерсантЪ".
Балтійські країни хочуть вийти з БРЕЛЛ до 2025 року, з'єднавши свої енергосистеми з континентальною Європою і Скандинавією.
За даними російського видання, 8 і 11 квітня Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт з Росії, коли проходило тестове відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою.
Через це всередині Росії впали попит і ціни на електроенергію. При цьому Міненерго повідомило, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не впливає на роботу енергосистеми РФ.
Топ коментарі
+15 Борменталь Незабаром
показати весь коментар12.04.2021 09:11 Посилання
+10 Владимир Сухов #378743
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+9 Рома Маестро
показати весь коментар12.04.2021 09:15 Посилання
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https://www.compgramotnost.ru/klaviatura-mysh/kak-pisat-na-russkom-ne-imeya-russkoj-klaviatury
это просто срань господня