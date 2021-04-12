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Новости Коронавирус и карантин
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Возрастная структура заболевших COVID-19 не изменилась: коронавирус не помолодел, - Ляшко

Возрастная структура заболевших COVID-19 не изменилась: коронавирус не помолодел, - Ляшко

Возрастная структура заболевших COVID-19 за последний месяц не изменилась, коронавирус не помолодел, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Доля заболевших в младших группах не изменилась. Сегодня, как и раньше, чаще болеют люди пожилого возраста, в частности, это группа в возрасте 60+, на них приходится 32% среди всех заболевших в течение апреля. На втором месте люди в возрасте 50-59 лет. У нас нет четкой динамики, которая показывает, что у нас помолодел коронавирус", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко сообщил, что, как и раньше 85% всех летальных случаев от COVID-19 составляют люди в возрастной группе старше 60 лет.

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В то же время, он отметил, что пока нет данных, которые подтверждают увеличение доли госпитализаций среди людей до 18 лет.

"Количество госпитализаций, возможно, увеличилось, среди этой группы, но, этот анализ будет позже", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ага, лікарям це розкажи, бо вони не в курсі.
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12.04.2021 09:47 Ответить
Мальчик, ты тупой? Тебе дают процентное соотношение. А ты судишь по абсолютным цифрам. Ты не понимаешь разницы? Тогда ты безнадежен.
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12.04.2021 10:34 Ответить
Бо у лікарні потрапляють саме старші. А молоді або на ногах переносять (поміж інших в тому числі), або вдома лікують. Тестування масове безкоштовне так і не проводять.
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12.04.2021 09:51 Ответить
Ну так і торік так само було... Мова про те, що серед молодих тяжких випадків корони більше не стало, як це говорили деякі іксперди на Г+Г!
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12.04.2021 09:59 Ответить
...то событие, которое так давно ждали в Украине: "Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил свою работу в связи с тем, что Прикарпатье вышло из красной зоны карантина.
Источник: "https://www.facebook.com/bukovel/videos/1069547540122047 Буковель " в Facebook, совладелец туристического комплекса Александр https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/290046435858537 Шевченко в Facebook
Дословно "Буковель": "Да, мы восстановили сезон катания!"
Прямая речь Шевченко: "Восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то тайным образом мы перескочили из красной зоны сразу в желтую. Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов".
Детали: Сообщается, что катание продлится до конца апреля.
Сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. Но отмечается, что с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов..."
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12.04.2021 09:52 Ответить
У Британії станом на вчора зробили 39,5 млн щеплень. Громадська служба охорони здоров'я цієї країни повідомила, що програма вакцинації запобігла 10 400 випадкам смерті серед людей 60+. Зеленський та його команда лише розраховують зробити 47 млн щеплень до кінця року, а зараз зробили близько 400 тис. Скільком смертям можна було б запобігти в Україні, якщо б Зе та його "слуги" (а) завчасно, влітку 2020 р. замовили и сплатили за вакцину, і (б) налагодили виробництво вакцин в Україні за ліцензією (звичайно, не Супутника; виробничи потужності у нас є).
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12.04.2021 09:53 Ответить
От Молдова і Грузія завчасно замовили Пфайзер і в лютому-березні отримали перші його партії... Це відповідь Степанову і Ко, які кажуть, що Пфайзер зараз можуть дістати тільки США, Канади і країни ЄС!
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12.04.2021 10:00 Ответить
А Лукашенко против . Всем коронобесам дулю показал. И чем может ответить ковидправедники веть спасать надо неразумных беларусов . Что то не так с брехливой этой статистикой ковид-заклинателей.
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12.04.2021 10:16 Ответить
врать желательно в одно
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12.04.2021 10:45 Ответить
 
 