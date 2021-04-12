Возрастная структура заболевших COVID-19 не изменилась: коронавирус не помолодел, - Ляшко
Возрастная структура заболевших COVID-19 за последний месяц не изменилась, коронавирус не помолодел, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Доля заболевших в младших группах не изменилась. Сегодня, как и раньше, чаще болеют люди пожилого возраста, в частности, это группа в возрасте 60+, на них приходится 32% среди всех заболевших в течение апреля. На втором месте люди в возрасте 50-59 лет. У нас нет четкой динамики, которая показывает, что у нас помолодел коронавирус", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ляшко сообщил, что, как и раньше 85% всех летальных случаев от COVID-19 составляют люди в возрастной группе старше 60 лет.
В то же время, он отметил, что пока нет данных, которые подтверждают увеличение доли госпитализаций среди людей до 18 лет.
"Количество госпитализаций, возможно, увеличилось, среди этой группы, но, этот анализ будет позже", - сказал он.
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Источник: "https://www.facebook.com/bukovel/videos/1069547540122047 Буковель " в Facebook, совладелец туристического комплекса Александр https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/290046435858537 Шевченко в Facebook
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