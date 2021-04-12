Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели, - KSE
Ситуация с коронавирусом в Киеве стабильно напряженная, однако эффект от жесткого карантина будет виден через 2-3 недели.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По его словам, Киев по уровню госпитализации с конца марта вышел на своеобразное плато, но это плато - не хороший знак, потому что нагрузка на медицинскую систему в столице остается крайне высокой.
"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше. Эффект от дополнительных ограничений, которые начали действовать с 5 апреля, пока не отражается в статистике. Их действие мы увидим только через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", - объяснил Ганиченко.
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Але ми є понімаєм, шо лише завдяки партії (Карантіну) народ спасьон от смєртєльнєйшої болезні всех врімьон і народов. І якби не масочний режим - то були б рівні гори трупів.
Вчера весь центр Киева был забит народом, у кафешек - очереди!
Чушь и бред. Жесткий карантин - это то, что было в Италии, Австрии и тд - когда ты должен был обосновывать, для чего тебе в принципе нужно выйти из дома и почти вся работа была остановлена кроме критически важных отраслей.
А у нас не карантин, а сплошная профанация: рестораны закрыли, а парихмахерские - работают в обычном режиме.
В городской общественный транспорт пускают только по спецпропускам и там ездит по 2 чела на троллейбус, а те, у кого нет спецпропусков, набиваются как селедки в маршрутки, обмениваясь вирусами как это только возможно.
Логики в таком "карантине" - ровно 0. Ибо нужно либо жестко следить за соблюдением карантина, либо ослабить его до приемлемого уровня, который можно обеспечить - например - пускать в троллейбусы без спецпропусков, но ограниченное количество людей и нещадно штрафовать безмасочников в трансорте(заинтересовать полицию, отдавая им процент от штрафа).