Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели, - KSE

Ситуация с коронавирусом в Киеве стабильно напряженная, однако эффект от жесткого карантина будет виден через 2-3 недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, Киев по уровню госпитализации с конца марта вышел на своеобразное плато, но это плато - не хороший знак, потому что нагрузка на медицинскую систему в столице остается крайне высокой.

"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше. Эффект от дополнительных ограничений, которые начали действовать с 5 апреля, пока не отражается в статистике. Их действие мы увидим только через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", - объяснил Ганиченко.

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