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Новости Коронавирус и карантин
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Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели, - KSE

Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели, - KSE

Ситуация с коронавирусом в Киеве стабильно напряженная, однако эффект от жесткого карантина будет виден через 2-3 недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, Киев по уровню госпитализации с конца марта вышел на своеобразное плато, но это плато - не хороший знак, потому что нагрузка на медицинскую систему в столице остается крайне высокой.

"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше. Эффект от дополнительных ограничений, которые начали действовать с 5 апреля, пока не отражается в статистике. Их действие мы увидим только через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", - объяснил Ганиченко.

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карантин (16729) Киев (25665) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А потім знов все повернеться на круги своя.
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12.04.2021 11:14 Ответить
Все парки и водоемы Киева испытали аншлаг от соскучившихся по теплу мамаш с детьми и компаний с шашлычками. Жесткий карантин.
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12.04.2021 11:16 Ответить
Уже есть определённый эффект- это рост количества преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Дальше будет рост количества самоубийств и рост количества грабежей
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12.04.2021 11:21 Ответить
Спортзали на букву Р в пригороді Києва знайшли вихід. Завісили вікна чорними тряпками і працюють аж гай шумить.
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12.04.2021 11:26 Ответить
а шо, уже жесткий карантин? А я как-то и не заметил.
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12.04.2021 11:40 Ответить
Згідно статистики, щороку грип та орз йдуть на спад в кінці весни.
Але ми є понімаєм, шо лише завдяки партії (Карантіну) народ спасьон от смєртєльнєйшої болезні всех врімьон і народов. І якби не масочний режим - то були б рівні гори трупів.
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12.04.2021 12:07 Ответить
Какой в жопу эффект?
Вчера весь центр Киева был забит народом, у кафешек - очереди!
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12.04.2021 12:11 Ответить
"Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели," Нікуа он не наступит потому что "https://censor.net/ru/video_news/3259079/gornolyjnyyi_kurort_bukovel_vozobnovil_rabotu_video"
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12.04.2021 12:13 Ответить
"Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели"

Чушь и бред. Жесткий карантин - это то, что было в Италии, Австрии и тд - когда ты должен был обосновывать, для чего тебе в принципе нужно выйти из дома и почти вся работа была остановлена кроме критически важных отраслей.

А у нас не карантин, а сплошная профанация: рестораны закрыли, а парихмахерские - работают в обычном режиме.
В городской общественный транспорт пускают только по спецпропускам и там ездит по 2 чела на троллейбус, а те, у кого нет спецпропусков, набиваются как селедки в маршрутки, обмениваясь вирусами как это только возможно.
Логики в таком "карантине" - ровно 0. Ибо нужно либо жестко следить за соблюдением карантина, либо ослабить его до приемлемого уровня, который можно обеспечить - например - пускать в троллейбусы без спецпропусков, но ограниченное количество людей и нещадно штрафовать безмасочников в трансорте(заинтересовать полицию, отдавая им процент от штрафа).
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12.04.2021 14:04 Ответить
 
 