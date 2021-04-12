Если нардепы будут работать на "удаленке", то люди не поймут, - Разумков

Парламентарии не будут переходить на дистанционный режим работы. Все голосования должны проходить в зале Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинг заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Онлайн-голосование сейчас ни на каком этапе, так как согласно регламенту Верховной Рады Украины четко прописано, где и как должно происходить голосование народными депутатами Украины. Я сегодня говорил о приложении, это инициатива Министерства цифровой трансформации", - сказал Разумков.

По словам спикера, министерству лучше сконцентрировать свое внимание на "Дії", которая записывает на вакцинацию.

"Я лично не являюсь большим сторонником такого режима работы, потому что законы должны приниматься в зале - чтобы потом ни у кого не возникало вопросов "ой я проголосовал" или "я не проголосовал" или "у меня не было интернета" или "кто-то меня заставил" нажать ту или иную кнопку, а я уверен, что именно так и будет. А во-вторых, вы понимаете, все государство работает и сегодня люди не знают, как доехать до работы. В Киеве мы это видели. И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать на "удаленке" - я думаю, что люди не поймут", - подчеркнул Разумков.

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