Если нардепы будут работать на "удаленке", то люди не поймут, - Разумков
Парламентарии не будут переходить на дистанционный режим работы. Все голосования должны проходить в зале Рады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинг заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Онлайн-голосование сейчас ни на каком этапе, так как согласно регламенту Верховной Рады Украины четко прописано, где и как должно происходить голосование народными депутатами Украины. Я сегодня говорил о приложении, это инициатива Министерства цифровой трансформации", - сказал Разумков.
По словам спикера, министерству лучше сконцентрировать свое внимание на "Дії", которая записывает на вакцинацию.
"Я лично не являюсь большим сторонником такого режима работы, потому что законы должны приниматься в зале - чтобы потом ни у кого не возникало вопросов "ой я проголосовал" или "я не проголосовал" или "у меня не было интернета" или "кто-то меня заставил" нажать ту или иную кнопку, а я уверен, что именно так и будет. А во-вторых, вы понимаете, все государство работает и сегодня люди не знают, как доехать до работы. В Киеве мы это видели. И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать на "удаленке" - я думаю, что люди не поймут", - подчеркнул Разумков.
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Так люди принятие их решений и так не понимают, независимо от того, на "удалёнке они работают, или нет.
"Возвращается папа Карло домой. Заходит и видит как Буратино сидит занимается онанизмом.Подбегает к нему, как даст по башке: «Я тебе что говорил, мудак ты деревянный; НЕ ДРОЧИТЬ! Сам сгоришь и дом спалишь!!!»
Вместо того, чтобы экономика и благосостояние народа росли, а для этого надо, две вещи,что бы власть не занималась поборами с населения,работающего на своей Земле и занимающегося предпринимательством ,и не разворовывала уже уплаченные налоги, а по просту, что бы власть не занималась рекетом, бандитизмом и коррупцией начиная с самого верха от депутатов и министррв, заканчивая мелкими чиновниками и полицией, не всеми конечно, которые используют не по назначению бюджетные средства при том , боьшую часть воруя таким образом загоняя страну в долги и убивая экономику, мало того подымая спрос на кредиты , а так же монополицировав рынок облигаций на которм происходит сговор с целью воровства между Мин.фином и банками при покупке кредов по завышеным ценам, как впрочим завышают цены на всех гос закуппках не только пркупая дорогие кредиты под высокие % , а и на дорогах,расцекам по транпортировка газа олигархами , возмещение с бюджета олигархам срелсв за Зе э/э и на многом другом, по низким ценам происходит когда лееьги поступают в бюджет от приватизации, ренты за природные ресурсы. Таким образом избоанная власть и чиновники мало того, что получают не заслуженно и не отработывают свое вознаграждение, а отсидев время , протирая штаны, еще воруют и не дают таким образом стране развиваться, так лучьше бы такая ВР вообше не работала, ни отдаленно ни как этих вредителей, подрывников экономики иблагосостояния населения, нужно отзывать и переизберать, делать аудит и пусть отвечают перед народом по законами, которые они сами и принимали.