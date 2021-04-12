Якщо нардепи працюватимуть віддалено, то люди не зрозуміють, - Разумков
Парламентарі не будуть переходити на дистанційний режим роботи. Усі голосування повинні відбуватися в залі Ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінг заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Онлайн-голосування зараз ні на якому етапі, бо згідно з регламентом Верховної Ради України чітко прописано, де і як має відбуватися голосування народними депутатами України. Я сьогодні говорив про програму, це ініціатива Міністерства цифрової трансформації", - сказав Разумков.
За словами спікера, міністерству краще сконцентрувати свою увагу на "Дії", яка записує на вакцинацію.
"Я особисто не є великим прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі - щоб потім ні у кого не виникало питань "ой, я проголосував" або "я не проголосував", або "у мене не було інтернету", або "хтось мене змусив" натиснути ту чи іншу кнопку, а я впевнений, що саме так і буде. А по-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. У Києві ми це бачили. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати віддалено - я думаю, що люди не зрозуміють", - підкреслив Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так люди принятие их решений и так не понимают, независимо от того, на "удалёнке они работают, или нет.
"Возвращается папа Карло домой. Заходит и видит как Буратино сидит занимается онанизмом.Подбегает к нему, как даст по башке: «Я тебе что говорил, мудак ты деревянный; НЕ ДРОЧИТЬ! Сам сгоришь и дом спалишь!!!»
Вместо того, чтобы экономика и благосостояние народа росли, а для этого надо, две вещи,что бы власть не занималась поборами с населения,работающего на своей Земле и занимающегося предпринимательством ,и не разворовывала уже уплаченные налоги, а по просту, что бы власть не занималась рекетом, бандитизмом и коррупцией начиная с самого верха от депутатов и министррв, заканчивая мелкими чиновниками и полицией, не всеми конечно, которые используют не по назначению бюджетные средства при том , боьшую часть воруя таким образом загоняя страну в долги и убивая экономику, мало того подымая спрос на кредиты , а так же монополицировав рынок облигаций на которм происходит сговор с целью воровства между Мин.фином и банками при покупке кредов по завышеным ценам, как впрочим завышают цены на всех гос закуппках не только пркупая дорогие кредиты под высокие % , а и на дорогах,расцекам по транпортировка газа олигархами , возмещение с бюджета олигархам срелсв за Зе э/э и на многом другом, по низким ценам происходит когда лееьги поступают в бюджет от приватизации, ренты за природные ресурсы. Таким образом избоанная власть и чиновники мало того, что получают не заслуженно и не отработывают свое вознаграждение, а отсидев время , протирая штаны, еще воруют и не дают таким образом стране развиваться, так лучьше бы такая ВР вообше не работала, ни отдаленно ни как этих вредителей, подрывников экономики иблагосостояния населения, нужно отзывать и переизберать, делать аудит и пусть отвечают перед народом по законами, которые они сами и принимали.