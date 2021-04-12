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Новини
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Якщо нардепи працюватимуть віддалено, то люди не зрозуміють, - Разумков

Якщо нардепи працюватимуть віддалено, то люди не зрозуміють, - Разумков

Парламентарі не будуть переходити на дистанційний режим роботи. Усі голосування повинні відбуватися в залі Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінг заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Онлайн-голосування зараз ні на якому етапі, бо згідно з регламентом Верховної Ради України чітко прописано, де і як має відбуватися голосування народними депутатами України. Я сьогодні говорив про програму, це ініціатива Міністерства цифрової трансформації", - сказав Разумков.

За словами спікера, міністерству краще сконцентрувати свою увагу на "Дії", яка записує на вакцинацію.

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"Я особисто не є великим прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі - щоб потім ні у кого не виникало питань "ой, я проголосував" або "я не проголосував", або "у мене не було інтернету", або "хтось мене змусив" натиснути ту чи іншу кнопку, а я впевнений, що саме так і буде. А по-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. У Києві ми це бачили. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати віддалено - я думаю, що люди не зрозуміють", - підкреслив Разумков.

Автор: 

ВР (15027) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+5
Та взагалі складється враження що зРада не "на удалёнке" , а в іншому вимірі ,іншій реальності !!!)))
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12.04.2021 13:44
+3
"И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать на "удаленке" - я думаю, что люди не поймут", - подчеркнул Разумков".

Так люди принятие их решений и так не понимают, независимо от того, на "удалёнке они работают, или нет.
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12.04.2021 13:40
+3
Это они хотят с Мальдив принимать законы? Лежа на пляже, почесывая яица, попивая коктейли из рома...Зашибись. И главное - по приколу.
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12.04.2021 13:45
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"И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать на "удаленке" - я думаю, что люди не поймут", - подчеркнул Разумков".

Так люди принятие их решений и так не понимают, независимо от того, на "удалёнке они работают, или нет.
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12.04.2021 13:40 Відповісти
А вы попробуйте работать на удалёнке на Северном или на Южном, киевских. Люди это не просто поймут, люди это воспримут с радостью. Ещё и прикопать помогут, и цветов принесут. На радостях.
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12.04.2021 13:40 Відповісти
А шо! потерпевшему вiслюку в Оман/Катар можно, а корабельным соснам зась?
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12.04.2021 13:41 Відповісти
Та взагалі складється враження що зРада не "на удалёнке" , а в іншому вимірі ,іншій реальності !!!)))
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12.04.2021 13:44 Відповісти
а то что вам надо "валить из єтой страны" - люди понимают???)
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12.04.2021 13:45 Відповісти
Это они хотят с Мальдив принимать законы? Лежа на пляже, почесывая яица, попивая коктейли из рома...Зашибись. И главное - по приколу.
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12.04.2021 13:45 Відповісти
Для Кивы похер где работать (дрочить) в Раде или дома
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12.04.2021 13:49 Відповісти
для него, как буратины. одно дело разом с собой раду спалит другое свой дом ))
"Возвращается папа Карло домой. Заходит и видит как Буратино сидит занимается онанизмом.Подбегает к нему, как даст по башке: «Я тебе что говорил, мудак ты деревянный; НЕ ДРОЧИТЬ! Сам сгоришь и дом спалишь!!!»
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12.04.2021 14:03 Відповісти
люді вже давно понялі, що толку від разумкова з дєпутатамі-ноль.
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12.04.2021 13:54 Відповісти
Люди давно не понимают зачем столько дармоедов и взяточников! Которые принимают проплаченные олигархами законы, для разграбления страны, это не депутаты, а соучастники!
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12.04.2021 14:05 Відповісти
Скоріше неприйнятним буде якість законів. А пересічних громадян багато - усим не вгодиш. Чимало людей вже роками з дому працюють. Інші у 2020 пішли і вже звикли - назад не заженеш.
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12.04.2021 14:06 Відповісти
Зєшобло вкидає маразматичні ідеї, а потім лупоокий каже що то все х...ня і вірить що потім виглядатиме великим державним діячем.
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12.04.2021 14:17 Відповісти
Будут голосовать с Мальдив?
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12.04.2021 14:31 Відповісти
Когда население доведено властью до бедности, ВР принимает законы о рынке Земли , приватизации гос, имущества не для народа, а для себя и олигархов , какой же после этого будет рост экономики страны и благосостояния нарола?-Никакой и даже отрицательный, доходы населения будут меньше, а долгов у государства все больше из за чего бедное население и в целом страна становится еще беднее.
Вместо того, чтобы экономика и благосостояние народа росли, а для этого надо, две вещи,что бы власть не занималась поборами с населения,работающего на своей Земле и занимающегося предпринимательством ,и не разворовывала уже уплаченные налоги, а по просту, что бы власть не занималась рекетом, бандитизмом и коррупцией начиная с самого верха от депутатов и министррв, заканчивая мелкими чиновниками и полицией, не всеми конечно, которые используют не по назначению бюджетные средства при том , боьшую часть воруя таким образом загоняя страну в долги и убивая экономику, мало того подымая спрос на кредиты , а так же монополицировав рынок облигаций на которм происходит сговор с целью воровства между Мин.фином и банками при покупке кредов по завышеным ценам, как впрочим завышают цены на всех гос закуппках не только пркупая дорогие кредиты под высокие % , а и на дорогах,расцекам по транпортировка газа олигархами , возмещение с бюджета олигархам срелсв за Зе э/э и на многом другом, по низким ценам происходит когда лееьги поступают в бюджет от приватизации, ренты за природные ресурсы. Таким образом избоанная власть и чиновники мало того, что получают не заслуженно и не отработывают свое вознаграждение, а отсидев время , протирая штаны, еще воруют и не дают таким образом стране развиваться, так лучьше бы такая ВР вообше не работала, ни отдаленно ни как этих вредителей, подрывников экономики иблагосостояния населения, нужно отзывать и переизберать, делать аудит и пусть отвечают перед народом по законами, которые они сами и принимали.
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12.04.2021 15:03 Відповісти
 
 