Якщо нардепи працюватимуть віддалено, то люди не зрозуміють, - Разумков

Парламентарі не будуть переходити на дистанційний режим роботи. Усі голосування повинні відбуватися в залі Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінг заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Онлайн-голосування зараз ні на якому етапі, бо згідно з регламентом Верховної Ради України чітко прописано, де і як має відбуватися голосування народними депутатами України. Я сьогодні говорив про програму, це ініціатива Міністерства цифрової трансформації", - сказав Разумков.

За словами спікера, міністерству краще сконцентрувати свою увагу на "Дії", яка записує на вакцинацію.

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"Я особисто не є великим прихильником такого режиму роботи, тому що закони повинні прийматися в залі - щоб потім ні у кого не виникало питань "ой, я проголосував" або "я не проголосував", або "у мене не було інтернету", або "хтось мене змусив" натиснути ту чи іншу кнопку, а я впевнений, що саме так і буде. А по-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. У Києві ми це бачили. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати віддалено - я думаю, що люди не зрозуміють", - підкреслив Разумков.