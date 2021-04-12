В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег
На этой неделе в Украине прогнозируют похолодание, на западной части Украины на неделе придет мокрый снег.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.
"Настоящие теплые выходные прошли, мы вернулись к работе, окружающие леса, парки, птички и нежные деревца перекрестились после шашлычного шумного человеческого нашествия - можно перевести дыхание", - написала она.
По словам синоптика, в ближайшее время, в западной части Украины идет серьезное похолодание. Настолько серьезное, что есть высокая вероятность мокрого снега.
Завтра еще практически повсеместно будет тепло - днем +12-18 градусов, на побережье еще холодных морей 9-12 градусов тепла.
Также Диденко отметила, что от Киевщины через Черкасскую в Одесскую область "протянется язычок несколько свежего воздуха, дожди".
13 апреля они вероятны на Севере, в Центре и на Юге, но вялые, порой даже просто плотная облачность.
"С запада Европы до наших западных областей начнет по-крокодильи подползать мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля", - сообщила синоптик
В Киеве завтра будет пасмурно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 12-14 градусов тепла.
Также Диденко добавила, что в западную часть Украины на этой неделе придет мокрый снег.
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