РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6455 посетителей онлайн
Новости
21 689 21

В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег

На этой неделе в Украине прогнозируют похолодание, на западной части Украины на неделе придет мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящие теплые выходные прошли, мы вернулись к работе, окружающие леса, парки, птички и нежные деревца перекрестились после шашлычного шумного человеческого нашествия - можно перевести дыхание", - написала она. 

По словам синоптика, в ближайшее время, в западной части Украины идет серьезное похолодание. Настолько серьезное, что есть высокая вероятность мокрого снега.

Завтра еще практически повсеместно будет тепло - днем ​​+12-18 градусов, на побережье еще холодных морей 9-12 градусов тепла.

Также Диденко отметила, что от Киевщины через Черкасскую в Одесскую область "протянется язычок несколько свежего воздуха, дожди".

В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег 01

13 апреля они вероятны на Севере, в Центре и на Юге, но вялые, порой даже просто плотная облачность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега. ФОТО

В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег 02

"С запада Европы до наших западных областей начнет по-крокодильи подползать мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля", - сообщила синоптик

В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег 03
Фото: Диденко/Facebook

В Киеве завтра будет пасмурно, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 12-14 градусов тепла.

Также Диденко добавила, что в западную часть Украины на этой неделе придет мокрый снег.

В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег 04

погода (2819) Диденко Наталия (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Што?! Совсем там спятили? К чёрту похолодание и снег! Беспредел, ****...
показать весь комментарий
12.04.2021 14:06
+5
Обожаю Наталью Диденко.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:06
+4
И котяра у неё прямо телезвезда
показать весь комментарий
12.04.2021 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Што?! Совсем там спятили? К чёрту похолодание и снег! Беспредел, ****...
показать весь комментарий
12.04.2021 14:06 Ответить
Гірше В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег - Цензор.НЕТ 5499 - це зрада! Поверніть сивочолого гетьманаВ Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег - Цензор.НЕТ 5519!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:13 Ответить
Обожаю Наталью Диденко.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:06 Ответить
И котяра у неё прямо телезвезда
показать весь комментарий
12.04.2021 14:33 Ответить
Телеканал ЭКСПРЕССО - Диденко о погоде
показать весь комментарий
12.04.2021 14:34 Ответить
Только ков всегда не довольный и сердитый.
показать весь комментарий
12.04.2021 15:15 Ответить
Это он от породистости такой важный
показать весь комментарий
12.04.2021 15:34 Ответить
В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 8260
показать весь комментарий
12.04.2021 16:38 Ответить
это харашо, шо снег. буковель открыт и сможет на лохах туда рвонувших отбить мелкие потери предыдущих дней )) да и другим есть шанс на покатавшихся польт докупить ))
показать весь комментарий
12.04.2021 14:07 Ответить
Фу, фу, фу. Мы не хотим опять снега!!!!! Мы весну хотим!!!!!!!!!! Небесная канцелярия спит или что?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:07 Ответить
В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 9384
показать весь комментарий
12.04.2021 14:46 Ответить
Так коли там відключення опалення?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:08 Ответить
В минулому році сніг в травні був.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:14 Ответить
середина апреля... я на рыбалку, ну или хотя бы на природу, попаду как раз к 1 июня
показать весь комментарий
12.04.2021 14:13 Ответить
март проиграл в карты ноябрю. а апрель торчит октябрю что ли?
показать весь комментарий
12.04.2021 14:14 Ответить
насуваєцця зільона пахлава
показать весь комментарий
12.04.2021 14:23 Ответить
И кота на голову засуньььь
показать весь комментарий
12.04.2021 14:24 Ответить
По-крокодильи, язычки...
показать весь комментарий
12.04.2021 14:43 Ответить
Какой ещё язычок свежего воздуха...весну хочу.
показать весь комментарий
12.04.2021 14:44 Ответить
Це зрада!
показать весь комментарий
12.04.2021 14:45 Ответить
та брешет, как всегда
показать весь комментарий
12.04.2021 15:12 Ответить
 
 