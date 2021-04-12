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Новини
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В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг

Цього тижня в Україні прогнозують похолодання, до західної частини України на тижні прийде мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Справжні теплі вихідні минули, ми повернулися до роботи, навколишні ліси, парки, пташки і ніжні деревця перехрестилися після шашличної галасливої людської навали - можна перевести подих", - написала вона.

За словами синоптика, найближчим часом до західної частини України йде серйозне похолодання. Настільки серйозне, що є висока ймовірність мокрого снігу.

Завтра ще практично повсюди буде тепло - вдень +12+18 градусів, на узбережжі ще холодних морів +9+12 градусів.

Також Діденко зазначила, що від Київщини через Черкаську в Одеську область "протягнеться язичок дещо свіжого повітря, дощі".

В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг 01

13 квітня вони вірогідні на Півночі, в Центрі та на Півдні, але мляві, часом навіть просто щільна хмарність.

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В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг 02

"Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг. Але це вже швидше пізно ввечері або 14 квітня", - повідомила синоптик

В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг 03
Фото: Діденко/Facebook

У Києві завтра буде хмарно, можливий короткочасний дощ. Температура повітря у вівторок буде коливатися в межах 12-14 градусів тепла.

Також Діденко додала, що до західної частини України цього тижня прийде мокрий сніг.

В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг 04

Автор: 

погода (790) Діденко Наталка (12)


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Топ коментарі
+6
Што?! Совсем там спятили? К чёрту похолодание и снег! Беспредел, ****...
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12.04.2021 14:06
+5
Обожаю Наталью Диденко.
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12.04.2021 14:06
+4
И котяра у неё прямо телезвезда
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12.04.2021 14:33
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Што?! Совсем там спятили? К чёрту похолодание и снег! Беспредел, ****...
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12.04.2021 14:06 Відповісти
Гірше В Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег - Цензор.НЕТ 5499 - це зрада! Поверніть сивочолого гетьманаВ Украину идет непогода: ожидаются дожди, похолодание и мокрый снег - Цензор.НЕТ 5519!
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12.04.2021 14:13 Відповісти
Обожаю Наталью Диденко.
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12.04.2021 14:06 Відповісти
И котяра у неё прямо телезвезда
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12.04.2021 14:33 Відповісти
Телеканал ЭКСПРЕССО - Диденко о погоде
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12.04.2021 14:34 Відповісти
Только ков всегда не довольный и сердитый.
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12.04.2021 15:15 Відповісти
Это он от породистости такой важный
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12.04.2021 15:34 Відповісти
В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 8260
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12.04.2021 16:38 Відповісти
это харашо, шо снег. буковель открыт и сможет на лохах туда рвонувших отбить мелкие потери предыдущих дней )) да и другим есть шанс на покатавшихся польт докупить ))
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12.04.2021 14:07 Відповісти
Фу, фу, фу. Мы не хотим опять снега!!!!! Мы весну хотим!!!!!!!!!! Небесная канцелярия спит или что?
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12.04.2021 14:07 Відповісти
В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг - Цензор.НЕТ 9384
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12.04.2021 14:46 Відповісти
Так коли там відключення опалення?
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12.04.2021 14:08 Відповісти
В минулому році сніг в травні був.
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12.04.2021 14:14 Відповісти
середина апреля... я на рыбалку, ну или хотя бы на природу, попаду как раз к 1 июня
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12.04.2021 14:13 Відповісти
март проиграл в карты ноябрю. а апрель торчит октябрю что ли?
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12.04.2021 14:14 Відповісти
насуваєцця зільона пахлава
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12.04.2021 14:23 Відповісти
И кота на голову засуньььь
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12.04.2021 14:24 Відповісти
По-крокодильи, язычки...
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12.04.2021 14:43 Відповісти
Какой ещё язычок свежего воздуха...весну хочу.
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12.04.2021 14:44 Відповісти
Це зрада!
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12.04.2021 14:45 Відповісти
та брешет, как всегда
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12.04.2021 15:12 Відповісти
 
 