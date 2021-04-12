В Україну йде негода: очікуються дощі, похолодання і мокрий сніг

Цього тижня в Україні прогнозують похолодання, до західної частини України на тижні прийде мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Справжні теплі вихідні минули, ми повернулися до роботи, навколишні ліси, парки, пташки і ніжні деревця перехрестилися після шашличної галасливої людської навали - можна перевести подих", - написала вона.

За словами синоптика, найближчим часом до західної частини України йде серйозне похолодання. Настільки серйозне, що є висока ймовірність мокрого снігу.

Завтра ще практично повсюди буде тепло - вдень +12+18 градусів, на узбережжі ще холодних морів +9+12 градусів.

Також Діденко зазначила, що від Київщини через Черкаську в Одеську область "протягнеться язичок дещо свіжого повітря, дощі".

13 квітня вони вірогідні на Півночі, в Центрі та на Півдні, але мляві, часом навіть просто щільна хмарність.

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"Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг. Але це вже швидше пізно ввечері або 14 квітня", - повідомила синоптик



Фото: Діденко/Facebook

У Києві завтра буде хмарно, можливий короткочасний дощ. Температура повітря у вівторок буде коливатися в межах 12-14 градусів тепла.

Також Діденко додала, що до західної частини України цього тижня прийде мокрий сніг.