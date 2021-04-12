В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

В столице за 14-ю неделю 2021 года зарегистрировано 23 184 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 4,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 781,3.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ".

В целом в столице наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 5031 (снижение на 22,9%), взрослых - 18153 человека (снижение на 8,1%).

В структуре заболеваемости дети составляют 21,7%, а на предыдущей неделе - 24,8%. 43,2% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 24,8% - зарегистрировано 2171 случай.

В медицинские учреждения за 14-ю неделю госпитализированы 1491 человек, из них 98 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превышает эпидпорог на 18,2%, - КГГА