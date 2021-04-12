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В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

В столице за 14-ю неделю 2021 года зарегистрировано 23 184 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 4,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 781,3.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом КГГА сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ".

В целом в столице наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 5031 (снижение на 22,9%), взрослых - 18153 человека (снижение на 8,1%).

В структуре заболеваемости дети составляют 21,7%, а на предыдущей неделе - 24,8%. 43,2% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 24,8% - зарегистрировано 2171 случай.

В медицинские учреждения за 14-ю неделю госпитализированы 1491 человек, из них 98 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превышает эпидпорог на 18,2%, - КГГА

грипп (573) Киев (25665) ОРВИ (207)


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Дык оно и понятно - абсолютно всем обратившимся лепят страшный вирус.
Протекает сей вирус у большинства так: 2 дня кашель и температура, 2 дня плохой аппетит.
2 недели колят в пупок какую то хрень.
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12.04.2021 16:20 Ответить
Це ж повний піждець , а як лохДаун на Пасху оголошувати?
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12.04.2021 17:03 Ответить
Ну так потеплело мальца ....
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12.04.2021 16:32 Ответить
"морських їжаків тут немає, їх акули пожрали"
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12.04.2021 16:32 Ответить
В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА - Цензор.НЕТ 7069
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12.04.2021 16:33 Ответить
 
 