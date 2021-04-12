У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ, - КМДА

У столиці за 14-й тиждень 2021 року зареєстровано 23 184 хворі на грип та ГРВІ, рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4,3%. Зараз показник захворюваності становить 781,3.

Як передає Цензор.НЕТ, про це КМДА повідомили в ГУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ".

Загалом у столиці спостерігається значне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 11,8% порівняно з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 5031 (зниження на 22,9%), дорослих - 18153 людини (зниження на 8,1%).

У структурі захворюваності діти становлять 21,7%, а на попередньому тижні - 24,8%. 43,2% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 24,8% - зареєстровано 2171 випадок.

До медичних установ за 14-й тиждень госпіталізовано 1491 осіб, із них 98 дітей.

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