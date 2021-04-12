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В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА
Решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более чем 3 тыс. домов.
Любая домовая громада может отключиться от отопления - принять решение на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.
Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.
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