В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА

Решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более чем 3 тыс. домов.

Любая домовая громада может отключиться от отопления - принять решение на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

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