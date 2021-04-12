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Новости Отопительный сезон
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В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА

Решение о завершении отопительного сезона местные власти принимают, учитывая прогноз погоды.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более чем 3 тыс. домов.

Любая домовая громада может отключиться от отопления - принять решение на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Также читайте: В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко

Автор: 

Газ (10236) КГГА (2989) Киев (25665) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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Новобіличи підключили на початку грудня, на виключать в кінці квітня? Чи забудуть?
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12.04.2021 16:35 Ответить
мой уже отключили от отопления.. Слава Богу!)
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12.04.2021 16:41 Ответить
В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА - Цензор.НЕТ 3197
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12.04.2021 16:43 Ответить
У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА - Цензор.НЕТ 8993
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12.04.2021 16:52 Ответить
 
 