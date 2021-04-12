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Новини Опалювальний сезон
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У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА

У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА

Рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинено в більш ніж 3 тис. будинків.

Будь-яка громада будинку може відключитися від опалення - прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Читайте також: У зв'язку з похолоданням завершення опалювального сезону відкладається до 10 квітня, - Кличко

Соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - відключають за відповідними заявками керівників установ.

Автор: 

газ (10488) КМДА (2379) Київ (19639) вугілля (2475) опалювальний сезон (1753) Теплокомуненерго (543)


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Новобіличи підключили на початку грудня, на виключать в кінці квітня? Чи забудуть?
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12.04.2021 16:35 Відповісти
мой уже отключили от отопления.. Слава Богу!)
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12.04.2021 16:41 Відповісти
В Киеве начали отключать жилые дома от отопления, - КГГА - Цензор.НЕТ 3197
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12.04.2021 16:43 Відповісти
У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА - Цензор.НЕТ 8993
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12.04.2021 16:52 Відповісти
 
 