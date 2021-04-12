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У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА
Рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинено в більш ніж 3 тис. будинків.
Будь-яка громада будинку може відключитися від опалення - прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.
Соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - відключають за відповідними заявками керівників установ.
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Вальд Ще
показати весь коментар12.04.2021 16:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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