У Києві почали відключати житлові будинки від опалення, - КМДА

Рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 14:00 12 квітня теплопостачання припинено в більш ніж 3 тис. будинків.

Будь-яка громада будинку може відключитися від опалення - прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

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Соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - відключають за відповідними заявками керівників установ.